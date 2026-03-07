A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint bár valóban durva áremelkedés van a kutakon, mégsem egyszerre követik le ezek az árak a világpiaci változásokat.
Most érkezett! 30 literes tankolási korlátot vezettek be itthon: a benzinre és a gázolajra egyaránt érvényes
Járművenként napi 30 literben maximálták a tankolható üzemanyag mennyiségét a Tolna vármegyei Őcsény benzinkútján. A korlátozás komoly felháborodást keltett a helyiek körében. Az intézkedés különösen a tavaszi munkálatokra készülő gazdálkodókat hozza rendkívül nehéz helyzetbe.
A teol.hu által észrevett tájékoztató tábla szerint az üzemeltető a kialakult piaci helyzettel indokolja a szigorítást. Ez a mennyiségi korlátozás a benzinre és a gázolajra egyaránt érvényes.
Az intézkedés leginkább a környékbeli mezőgazdasági termelőket sújtja. Egy helyi gazda elmondta, hogy a traktorok 130 literes üzemanyagtartályához képest a napi 30 literes limit elenyésző mennyiség.
A tavaszi munkaszezon csúcsidőszakában ez a szabályozás teljesen ellehetetleníti a hatékony munkavégzést. A gépek folyamatos újratankolása ugyanis vállalhatatlan időveszteséget jelent a termelők számára.
Drasztikus lépésre szánta el magát az európai autóóriás: 35 ezer munkahely szűnik meg, a tengerentúlra költözik az ikonikus modell
A létszámcsökkentést pedig elsősorban a természetes fluktuációra és önkéntes távozási programokra támaszkodva hajtják végre.
Trónfosztás az autópiacon: hatalmas pofont kapott a BYD, erre a drámai fordulatra senki sem számított
A világ legnagyobb elektromosautó-gyártója, a BYD eladásai jelentősen visszaestek a kínai piacon az év első két hónapjában.
Váratlan fordulat a magyar használtautóknál: hiába az elképesztő drágulás, ezekért a modellekért szinte megőrülnek a vevők
A hazai autópiacon februárban látványosan nőtt az érdeklődés a használt járművek iránt.
A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5 forinttal, a gázolaj ára bruttó 8 forinttal kúszik feljebb csütörtöktől.
Februárban 10 729 új személyautó kapott magyar rendszámot, a piac első ránézésre stabil képet mutat.
Az autósok körében kötelező tavaszi program a nyári gumikra váltás, amit van, aki már március elején elintéz.
Súlyos eredmény a 2026-os nyárigumi-teszten: kiderült az igazság az olcsó kínai Linglong abroncsokról
Melyik gumival érdemes nekivágni a 2026-os nyári szezonnak? Íme a 2026-os nagy nyári abroncs teszt!
Kíméletlenül beindul a drágulás a benzinkutakon, beütött az iráni háború: jobb, ha mindenki még ma teletankolja az autót
Szerdától a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5, a gázolajé bruttó 9 forinttal emelkedik majd.
Durva szigorítás élesedik: májustól tilos így használni az elektromos rollereket a népszerű kiránulóhelyen
Jelentős közlekedési szigorításokat vezetnek be májustól Ausztriában, amelyek elsősorban az elektromos rollereket, az elektromos kerékpárokat és a robogókat érintik.
A helytelen beállítás nemcsak az üzemanyag-fogyasztást és az abroncs élettartamát befolyásolja negatívan, hanem kritikus mértékben növelheti a fékutat.
Március 3-tól bruttó 5 forinttal emelkedik a gázolaj nagykereskedelmi ára, keddtől a benziné még nem változik.
A DÁP-ban a szerződéskötéstől az átírásig minden intézhető, nem kell okmányirodába menni.
A kátyúk képesek tönkretenni a gumiabroncsot, eldeformálni a könnyűfém felnit, vagy súlyosabb esetben maradandó kárt okozni a teljes futómű-rendszerben és a kormányműben.
Olyan nem létezhet, hogy a magyar benzinár tartósan felmenjen, míg a környező országokban közel felébe kerüljön.
Újabb kínai autómárka tarolhatja le Európát: már itthon is eladtak 40 ilyen kocsit, de nem állnak meg ennyinél
A Leapmotor kínai autómárka több mint 800 értékesítési és szervizponttal rendelkezik Európában, megduplázta a hálózat méretét a 2024. évihez képest.
A Tesla tovább bővíti a Model Y kínálatát: megjelent a 7 üléses változat, amely már Magyarországon is megrendelhető.
A tavasz régen várt beköszöntével nemcsak az abroncsokat, hanem a vezetési rutinunkat is érdemes megújuló üzemmódba kapcsolni.
Jelentős szerkezeti átrendeződés látható a német prémium márkák között a hazai használtautó piacon 2025 és 2026 januárját összehasonlítva.
