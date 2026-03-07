2026. március 7. szombat Tamás
8 °C Budapest
Autó
Autó

Most érkezett! 30 literes tankolási korlátot vezettek be itthon: a benzinre és a gázolajra egyaránt érvényes

Pénzcentrum
2026. március 7. 16:26

Járművenként napi 30 literben maximálták a tankolható üzemanyag mennyiségét a Tolna vármegyei Őcsény benzinkútján. A korlátozás komoly felháborodást keltett a helyiek körében. Az intézkedés különösen a tavaszi munkálatokra készülő gazdálkodókat hozza rendkívül nehéz helyzetbe.

A teol.hu által észrevett tájékoztató tábla szerint az üzemeltető a kialakult piaci helyzettel indokolja a szigorítást. Ez a mennyiségi korlátozás a benzinre és a gázolajra egyaránt érvényes.

Az intézkedés leginkább a környékbeli mezőgazdasági termelőket sújtja. Egy helyi gazda elmondta, hogy a traktorok 130 literes üzemanyagtartályához képest a napi 30 literes limit elenyésző mennyiség.

A tavaszi munkaszezon csúcsidőszakában ez a szabályozás teljesen ellehetetleníti a hatékony munkavégzést. A gépek folyamatos újratankolása ugyanis vállalhatatlan időveszteséget jelent a termelők számára.

Címlapkép: Getty Images
#autó #benzin #benzinkút #üzemanyag #gázolaj #tankolás #vidék #gazdálkodás #korlátozás #mezőgazdaság #tolna megye

