Súlyos pénzügyi nehézségeket okoznak a magyarországi kiskereskedelmi láncoknak a kormányzati különadók és az árréskorlátozások.
Rejtélyes adatgyűjtésbe kezdtek a hatóságok a vidéken: furcsa dologra kíváncsiak, azonnal megindult a találgatás
A globális áremelkedésre válaszul bevezetett hazai üzemanyag-árstop a kezdeti nehézségek után már a saját tartállyal rendelkező mezőgazdasági termelőkre is kiterjed. Bár valós áruhiány nincs, a logisztikai nehézségek és a felvásárlási láz ellátási gondokat okoznak. Mindeközben a rendőrség országszerte váratlan adatgyűjtésbe kezdett a gazdaságok üzemanyagtároló kapacitásáról - írja az Agrárszektor.
Az iráni háború okozta jelentős világpiaci kínálatcsökkenés és az egekbe szökő, hordónkénti 120 dolláros olajár miatt a kormány március elején rögzítette az üzemanyagok árát. A magyar forgalmi engedéllyel rendelkező magánszemélyek, a fuvarozók és a mezőgazdasági vállalkozók literenként 595 forintért tankolhatnak benzint. A gázolajat pedig 615 forintért vehetik meg. A hatósági árat a töltőállomásokon kizárólag a forgalmi engedély bemutatásával lehet érvényesíteni, ezért az automata kutakra a szabályozás nem vonatkozik.
A rendelet bevezetésekor a saját tartállyal rendelkező gazdaságok kezdetben kiszorultak a hatósági árazásból. A szakmai szervezetek azonnal jelezték a problémát. Érvelésük szerint az állattartó telepeken dolgozó munkagépek közforgalmú kutakon történő tankolása komoly járványügyi kockázatot rejt, ráadásul logisztikailag is életszerűtlen. A döntéshozók gyorsan korrigálták a szabályozást, így a rögzített ár már a telephelyre kiszállított üzemanyag esetében is érvényes.
Bár a szakértők szerint globális üzemanyaghiánytól nem kell tartani, a hatósági árak miatt a külföldi beszállítók drasztikusan csökkentették a magyarországi importot. Az ellátás biztosítása így szinte teljesen a hazai hálózatra hárult. A belföldi infrastruktúra azonban megfelelő szállítási kapacitás híján nehezen bírja a megnövekedett nyomást. A kisebb vidéki kutakon emiatt mennyiségi korlátozásokat vezettek be, ami felvásárlási lázat generált a gazdák körében. Sokan új tartályokat vettek, hogy tartalékot képezzenek. A jelenlegi fennakadásokat tehát leginkább az akadozó elosztás és a mesterségesen generált kereslet okozza.
A feszült piaci helyzetet egy váratlan hatósági intézkedés is kíséri. A rendőrség több megyében, köztük Hevesben, Békésben és Csongrád-Csanádban, telefonon és személyesen is felkeresi a gazdálkodókat. A céljuk az, hogy a saját üzemanyagtárolókról és azok pontos kapacitásáról gyűjtsenek adatokat. Egyelőre nem tudni, kinek az utasítására zajlik a felmérés, mi a valós célja, és meddig őrzik meg a begyűjtött információkat.
Durva áremelés élesedik a benzinkutakon: ennyiért tankolhat, aki nem jogosult az árstopos üzemanyagokra
A héten pénteken emelkedik a 95-ös benzin és a 100-as benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5-5 forinttal
A budapesti taxipiacot alapjaiban rendezte át az Uber és a Bolt. Kezdetben rendkívül vonzó, fuvardíjarányos jutalékra épülő modelljükkel sofőrök ezreit csábították magukhoz, ami több hazai...
Újabb módosításokat hajtott végre a kormány az üzemanyagár-stop szabályain.
A hatósági ár kizárólag a benzinkutakon magánszemélyként tankolókra érvényes.
Hiába a védett ár, ezeknek a magyaroknak nem jár olcsó üzemanyag: rengetegen kaphatnak sokkot a kúton
Bár a kannába vagy külföldi autóba történő tankolás egyértelműen piaci áron történik, a rendszám nélküli robogók és bizonyos munkagépek esete jogszabályi ellentmondásokat vet fel.
Brutálisan, 45 forinttal megemelte a gázolaj nagykereskedelmi árát a Mol, a benzin pedig 6 forinttal kerül többe literenként.
A Portfolio kiszámolta, a módosítások után milyen tételekből tevődik össze az üzemanyagár.
Két LPG minta és két 95 oktánszámú benzinminta nem felelt meg az előírásoknak.
Az éjfélkor életbe lépett üzemanyagárstop miatt a nagyobb kutakon literenként több mint 20 forintot is megspórolhattak azok az autósok, akik védett áron tankoltak.
Irtó fontos levelet kap 3,5 millió magyar a következő napokban: aki ezt nem fizeti be időben, nagyon pórul járhat
A NAV javasolja a gépjárműadó-kalkulátor használatát, amellyel már a határozat megérkezése előtt kiszámítható a fizetendő adó összege.
A kormány védett árat vezetett be a benzinre és a gázolajra az üzemanyagok gyors drágulása miatt.
Félszázezer munkahely szűnhet meg a német autóóriásnál: a dízelbotrány óta nem volt ilyen rossz a helyzet
Az eredményromlás ellenére az igazgatóság tagjai ismét többmillió eurós bónuszban részesültek, összesen mintegy 13,6 millió euró értékben.
Komoly ellátási kockázatokat lát a frissen bevezetett üzemanyag‑ársapka mögött Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezetője,
Már napok óta látszott, hogy a piac nem bírja tovább beavatkozás nélkül, maximalizálni kell az árakat.
A kormány rendkívüli bejelentésben reagált az iráni háború és az ukrán olajblokád miatt kialakult nemzetközi olajár‑robbanásra.
A 95-ös benzin literenként 619, a gázolaj pedig 639 forintba kerül, a változás azonnal életbe lép a kutakon.
Kiderült az üzemanyag-spórolás titka: ezzel a 10 apró trükkel rengeteg pénzt foghatsz meg a tankolásnál
A gyorsan emelkedő üzemanyagárak miatt egyre fontosabbá válik, hogy az autósok hogyan tudnak spórolni a tankoláson.
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
A GVH Árfigyelő adatai igazolják: a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában.
