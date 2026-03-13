Rejtélyes adatgyűjtésbe kezdtek a hatóságok a vidéken: furcsa dologra kíváncsiak, azonnal megindult a találgatás

A globális áremelkedésre válaszul bevezetett hazai üzemanyag-árstop a kezdeti nehézségek után már a saját tartállyal rendelkező mezőgazdasági termelőkre is kiterjed. Bár valós áruhiány nincs, a logisztikai nehézségek és a felvásárlási láz ellátási gondokat okoznak. Mindeközben a rendőrség országszerte váratlan adatgyűjtésbe kezdett a gazdaságok üzemanyagtároló kapacitásáról - írja az Agrárszektor.

Az iráni háború okozta jelentős világpiaci kínálatcsökkenés és az egekbe szökő, hordónkénti 120 dolláros olajár miatt a kormány március elején rögzítette az üzemanyagok árát. A magyar forgalmi engedéllyel rendelkező magánszemélyek, a fuvarozók és a mezőgazdasági vállalkozók literenként 595 forintért tankolhatnak benzint. A gázolajat pedig 615 forintért vehetik meg. A hatósági árat a töltőállomásokon kizárólag a forgalmi engedély bemutatásával lehet érvényesíteni, ezért az automata kutakra a szabályozás nem vonatkozik.

A rendelet bevezetésekor a saját tartállyal rendelkező gazdaságok kezdetben kiszorultak a hatósági árazásból. A szakmai szervezetek azonnal jelezték a problémát. Érvelésük szerint az állattartó telepeken dolgozó munkagépek közforgalmú kutakon történő tankolása komoly járványügyi kockázatot rejt, ráadásul logisztikailag is életszerűtlen. A döntéshozók gyorsan korrigálták a szabályozást, így a rögzített ár már a telephelyre kiszállított üzemanyag esetében is érvényes.

Bár a szakértők szerint globális üzemanyaghiánytól nem kell tartani, a hatósági árak miatt a külföldi beszállítók drasztikusan csökkentették a magyarországi importot. Az ellátás biztosítása így szinte teljesen a hazai hálózatra hárult. A belföldi infrastruktúra azonban megfelelő szállítási kapacitás híján nehezen bírja a megnövekedett nyomást. A kisebb vidéki kutakon emiatt mennyiségi korlátozásokat vezettek be, ami felvásárlási lázat generált a gazdák körében. Sokan új tartályokat vettek, hogy tartalékot képezzenek. A jelenlegi fennakadásokat tehát leginkább az akadozó elosztás és a mesterségesen generált kereslet okozza.

A feszült piaci helyzetet egy váratlan hatósági intézkedés is kíséri. A rendőrség több megyében, köztük Hevesben, Békésben és Csongrád-Csanádban, telefonon és személyesen is felkeresi a gazdálkodókat. A céljuk az, hogy a saját üzemanyagtárolókról és azok pontos kapacitásáról gyűjtsenek adatokat. Egyelőre nem tudni, kinek az utasítására zajlik a felmérés, mi a valós célja, és meddig őrzik meg a begyűjtött információkat.