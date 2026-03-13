Durva áremelés élesedik a benzinkutakon: ennyiért tankolhat, aki nem jogosult az árstopos üzemanyagokra

A héten pénteken emelkedik a 95-ös benzin és a 100-as benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5-5 forinttal.

A héten pénteken emelkedik a 95-ös benzin és a 100-as benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5-5 forinttal - írja a holtankoljak.hu. Ez az árváltozás akkor érvényesülhet, ha piaci áron vásárolunk üzemanyagot (pl.: kannába vagy külföldi rendszámú autóba, stb.)

Az aktuális piaci átlagárak a hazai töltőállomásokon az alábbiak 2026.03.12-én:

95-ös benzin: 622 Ft/liter

Gázolaj: 649 Ft/liter

A védett árak Magyarországon: