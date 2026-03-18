Ebben a cikkben minden fontos tudnivalót összeszedtünk: mikor lesz a meccs, melyik stadionban, mennyibe kerülnek a jegyek? Tudj meg mindent nálunk!
Időzített bomba ketyeg a magyar városok alatt: évtizedekig tarthat a rémálom Budapesten is, ezt nehéz lesz kijavítani
Egy beszakadt úttestbe süllyedt budapesti autó képe irányította rá a figyelmet a hazai vízhálózat kritikus állapotára. A lakossági vízdíjak befagyasztása miatt évtizedekig elmaradtak a karbantartások. Ezek pótlása 2024-ben végre felgyorsult. A hazai és a fővárosi csőrendszer azonban annyira elöregedett, hogy a gyakori csőtörésekre, a vízszivárgásokra és az ezekből fakadó közlekedési fennakadásokra a jövőben is tartósan fel kell készülnünk - írja a G7.
Múlt héten terjedtek el azok a felvételek, amelyeken egy személyautó szinte teljesen elmerült a vízben Budapest XVI. kerületében, a Veres Péter úton. A balesetet egy 1949-ben üzembe helyezett, 60 centiméter átmérőjű fővezeték kilyukadása okozta. A Fővárosi Vízművek tájékoztatása szerint a cső kora, a korrózió, a közúti forgalom okozta rezgések és a szélsőséges időjárás együttesen vezetett a töréshez. A nagy nyomással kiáramló víz egyszerűen kimosta a talajt az út alól. Az eset nemcsak a helyi közlekedést bénította meg napokra, hanem több kerületben is vízhiányt okozott.
A látványos baleset valójában egy sokkal mélyebb, rendszerszintű problémára világít rá. A fő ok a csővezetékek elmaradt karbantartása, amely egyenes következménye a több mint egy évtizede befagyasztott lakossági vízdíjak miatti forráshiánynak. A budapesti hálózat átlagéletkora jelenleg 48 év. Tavaly az 5385 kilométeres rendszerből mindössze 7,3 kilométernyit sikerült felújítani, ami a hálózat alig 0,1 százalékát jelenti. Nem meglepő tehát, hogy a fővárosi csőtörések száma az elmúlt években folyamatosan évi ezer felett alakult.
Az ivóvízhálózat drámai műszaki avulása országos jelenség. A Víz Koalíció adatai szerint 2023-ban közel 94 ezer csőtörés történt Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy átlagosan óránként 10-11 alkalommal adta meg magát valahol a rendszer. A hálózati vízveszteség országosan eléri a 20 százalékot, de vannak olyan települések is, ahol a víz fele sosem ér el a fogyasztókhoz. A civil szervezet számításai szerint a 2023-as felújítási tempóval számolva 280 évbe telne a teljes hazai hálózat cseréje.
A tarthatatlan helyzetre reagálva a kormány 2024-ben több intézkedést hozott. Megemelték a közületi vízdíjakat, létrehoztak egy szolidaritási alapot a víziközmű-szolgáltatók számára, több önkormányzati céget állami tulajdonba vettek, és elindítottak egy állami rekonstrukciós programot. Ezeknek köszönhetően a felújítások valóban felgyorsultak. Tavaly az előző évi mennyiség nagyjából négyszeresét, mintegy 800 kilométernyi vezetéket cseréltek ki. Ezzel a tempóval a hálózat teljes megújulási ciklusa 85 évre csökkent. Ez komoly javulás, de még mindig nagyon távol van az ideálistól. A folyamat pontos értékelését egyelőre nehezíti, hogy az állami víziközműcégek megtagadták a friss adataik kiadását a civil szervezeteknek.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Bár a pénzügyi háttér stabilizálódni látszik - a Fővárosi Vízművek például a 2023-as, közel 9 milliárd forintos veszteség után tavaly már minimális nyereséget termelt -, a műszaki lemaradás pótlása még a források megléte esetén is évtizedeket vesz igénybe. A Magyar Víziközmű Szövetség álláspontja szerint a szektorban felhalmozódott munkát korlátlan költségvetésből sem lehetne néhány év alatt elvégezni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hiába indultak el a fejlesztések, az országos és a budapesti hálózaton továbbra is mindennaposak maradnak a váratlan csőtörések és az ezzel járó bosszúságok.
Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA
