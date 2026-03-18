Kiderült, mit várnak el leginkább a munkáltatók: aranyat ér a piacon, akiben megvan ez a képesség

A munka világa gyorsabban változik, mint valaha. Az automatizáció, a mesterséges intelligencia és a digitalizáció új készségeket követel meg a munkavállalóktól. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában azt nézzük meg, mely kompetenciákat tartják ma a legfontosabbnak a munkaadók, de arra is keressük a választ, hogyan alakítja át a gyorsan változó technológia a munkaerőpiacot.

Milyen készségek kellenek a jövő munkahelyein? A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése szerint a válasz jóval komplexebb, mint az elsőre látszik. A World Economic Forum Future of Jobs Report felmérése alapján az aktuális lista élén az analitikus gondolkodás áll: a vállalatok 69 százaléka sorolta a legfontosabb készségek közé. Szorosan mögötte a reziliencia, a rugalmasság és az alkalmazkodóképesség szerepel 67 százalékkal, majd a vezetői és társas befolyásolási készségek következnek. Az adásban bemutatott kutatás arra utal, hogy a munkaerőpiacon egyre inkább azok a képességek kerülnek előtérbe, amelyek segítenek a gyorsan változó helyzetek kezelésében és az összetett problémák megoldásában.

Úgy tűnik, a technológiai kompetenciák továbbra is fontosak, de érdekes módon hátrébb szorultak a listán. A mesterséges intelligencia és a big data használatához kapcsolódó készségek a válaszadók 45 százaléka szerint kulcsfontosságúak. A kreatív gondolkodás, az empátia, az aktív hallgatás és az önmotiváció szintén több mint a vállalatok felénél szerepelnek a legfontosabb képességek között.

A CHART by Pénzcentrum új adásában bemutatott chartok azt is jól mutatják, hogy a technológiai változások hatása az egyes gazdasági ágazatokban eltérően jelenik meg. A felmérések szerint a generatív mesterséges intelligencia legnagyobb pozitív hatását a technológiai, média- és telekommunikációs szektorban várják, ahol a munkavállalók és a munkáltatók többsége is úgy gondolja, hogy az új eszközök növelni fogják a termelékenységet és a rugalmas munkavégzés lehetőségeit.

