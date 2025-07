Teszten az Opel meglepően takarékos népautója: egészpályás letámadást indított az új Mokka

Szánthó Péter Link a vágólapra másolva

Egyszerre három új vagy frissített modellel támad az Opel 2025-ben, köztük a ráncfelvarrott Mokkával, amelyből benzines, hibrid és elektromos verzió is elérhető. Tesztünkön a lágy hibrid változat járt, amely nemcsak takarékosnak bizonyult, de kényelmes utazást is kínált a remek, AGR-minősítésű ülésekkel. A Mokka a modellfrissítés után is stílusos, városi crossover, amely praktikumával és széles hajtáslánc-választékával széles közönségnek szól.

