Már nem sokáig lesz ilyen Európában? Teszten a Ford legedás vadállata, a 450 lóerős Mustang Dark Horse

Hatvanéves múlttal, de modern köntösben érkezett meg Magyarországra a legújabb Ford Mustang, amelynek csúcsmodellje, a 450 lóerős Dark Horse 5 literes V8-as motorral dübörög. A legendás amerikai sportkupé hetedik generációja megtartotta az ikonikus formákat, miközben komoly technológiai frissítésekkel és brutális teljesítménnyel igyekszik megfelelni a rajongók és a hétköznapi sofőrök elvárásainak egyaránt. A kérdés már csak az: lehet-e vele élni a hétköznapokban, vagy kizárólag pályára való játékszer marad?

Egy legenda örököse a legújabb Ford Mustang, amelynek csúcsmodellje már "csak" 5 litere, V8-as motorral érkezik Európába. A 60 éves modell itthon kapható legerősebb, 450 lóerős verzióját (amúgy az USA-ban 500 lóerős a kivitel), a Dark Horse-t nyúztuk egy hétig többek között azért is, hogy kiderüljön, mennyire lehet praktikus a mindennapokban Európa és Magyarország egyik kedvenc sportautója.

A hetedik generációs Mustang a rajongók szerint csupán egy facelift, nem is igazi generációváltás, hiszen ugyanarra a platformra épül, mint a legutóbbi elődök. Mindenesetre a legújabb modell is megtartott azt a klasszikus, amerikai kupés formatervet, amitől Mustang a Mustang és mindenki megismeri az utcán, miközben a dizájnja egyértelműen modernebb lett - például a három részre osztott, morcos, vékony fényszórók nagyon passzolnak hozzá, ahogy a hátsó lámpáin is csűrtek-csavartak egy kicsit a tervezők. A Dark Horse kivitel saját logója több helyen is visszaköszön a karosszérián, és a matricázásról is felismerni, hogy ez bizony nem a lakossági, 3,2 literes motorral szerelt verzió. Emellett a különleges kivitel sötét díszbetéteket és egyedi lökhárítókat is kapott.

Látványos változás még, hogy az autó hátsó traktusába ék alakban beleharaptak, ami nem mindennapi formát kölöcsönöz neki. És nem, a négy csővég nem kamu, mindegyikhez kapcsolódik kipufogó. És igen, röfög mint a disznó, beleborzongsz, amikor beindítod - persze, ha nem akarod, akkor bekapcsolhatod a gyerek- és szomszédbarát csendes-módot. Az 5 literes V8-as benzinmotor csúcsteljesítménye 7250-es fordulaton jön elő, de a maximális, 540 Newtonméteres nyomaték már 5000 körül ott van. Csak égigérő vigyorral lehet közlekedni benne, az ülésbe passzíroz a zöld lámpánál, de nyilván nem a városban fogod kipróbálni az 5,2 másodperces 0-100-at.

És hogy mennyit fogyaszt? ha nagyon óvatos vagy, akkor 11-12 liter/100km-ben megáll, dehát mivel egy Ford Mustangról van szó, ki a fene akar vele spórolósan közlekedni?! "Normál" használat mellett, egyáltalán nem odafigyelve elkéri a 15-16 litert, autópályatempóval pedig inkább a 20 literhez lesz közelebb az érték. Sokan nyígnak, hogy az átlagos villanyautókkal nem lehet 300 kilométert megtenni autópályán, na, hát ezzel sem lehet sokkal többet! Telitankra a Dark Horse nagyjából 400 kilométeres hatótávot kalkulál magának.

A sebességváltók közül hatfokozatú kézi vagy tízfokozatú automata választható, a vezetési üzemmódok száma pedig a kivitel függvényében akár hat is lehet: három közúti (normál, sport, csúszós út), kettő versenypályára hangolt (gyorsulás és pályamód), valamint egy egyénileg testreszabható mód.

Mindent is mér

A beltérben modern technika fogad minket, ám az anyagminőség, fogalmazzunk úgy, nem ijeszti meg a német vetélytársakat. Viszont a 12,4 colos digitális műszeregység nagyjából végtelen mennyiségű adatot képes megjeleníteni a V8-as motorról, így a beszívott levegő hőmérsékletét, a keverékképzési arányt, a motorolaj nyomását és hőmérsékletét, a váltóolaj és a hengerfej hőmérsékletét is láthatja az, akinek ezen számok ismerete fontos. Emellett a kocsi méri az 50, 100 és 200 kilométer per órára történő gyorsulást, és a különböző távokon elért időeredményt is - tényleg minden arra szolgál, hogy az ember versenyezzen vele.

Emellett szépen fut a telefontükrözés is - vezeték nélkül - a 13,2 colos központi kijelzőn, és a szoftver is elég jól használható - bár azt hozzá kell tenni, hogy egy-két alkalommal indításkor lefagyott a rendszer. Az autó tolatókamerával és hátsó radarral rendelkezett, viszont az elejéről parkoláskor nem lehetett semmit megtudni, ami egy ilyen óriási kocsi esetében elég kellemetlen - de erről majd a praktikus résznél. A beltér másik hátránya, hogy eltűntek a fizikai gombok, helyettük a start-gomb kivételével érintésérzékeny felületeket találunk a középkonzolon.

A kormány pontosan olyan, amilyennek egy ilyen autóban lennie kell, jó a fogása, és hála az égnek, fizikai gombok vannak rajta, nem érintésérzékeny felületek. Az első két Racaro ülés rendkívül kényelmes, ha egyszer belepasszírozta magát az ember, és kényelmesen beállította.

Egy sportkupéhoz képest meglepően sok a tárolóhely az utastérben, és a telefonok töltésére nemcsak vezeték nélküli lehetőség, hanem USB-A és USB-C csatlakozók is rendelkezésre állnak. A tetőkonzolon további USB-portokat is elhelyeztek, például a fedélzeti kamera vagy a versenypályás használathoz beépített telemetriai rendszer üzemeltetéséhez. A 12 hangszórós B&O-audiorendszer is kitesz magáért, lehet bömböltetni a muzsikát.

Milyen vele járni a mindennapokban?

Nos, ha valaki versenypályán kívül szeretné használni ezt a hátsókerék meghajtású szörnyet, annak nagyon észnél kell lennie, és nem csak azért, mert mint említettem, parkoláskor gondot jelenthet a hosszú orra. Küzdeni kell vele, főleg a szűkebb utcákban, mivel nagyjából olyan vele közlekedni, mint egy nagyon erős, alacsony busszal.

A kemény pedálok is megszokást igényelnek, amikor a teszthét után visszaültem a saját autómba, mennem kellett 1-2 kört a parkolóban, hogy visszarázódjak. És hiába a MagneRide adaptív lengéscsillapítás, a kátyúkra nyilván szuperérzékeny az autó. Összességében minden egyes pillanatban érzed, hogy ez nem játék, az 1,8 tonnás szörnyeteget kinden pillanatban kordában kell tartani. Nagyon könnyen nagyon komoly közúti kalamajkába lehet keveredni, ha csak egy másodpercre is azt hiszed, hogy rutinból megoldod.

Az első két ülésen kényelmesesen lehet utazni - ha az ember bepréselte magát -, de hátra 175 centis magasság felett inkább ne üljön senki, mert nemigen fog elférni. A lábtér minimális, és a hátsó két ülésnek fejtámlája sincsen, úgyhogy magasabb felnőttek csak szükség esetén utazzanak ott.

Viszont a csomagtartó 380 literes, ami meglepően jó egy sportautóhoz képest, még egy nagybevásárlást is simán elnyel a kocsi. És van benne egy fluoreszkáló kallantyú arra az esetre, ha bezárnánk magunkat - vagy valaki mást - bentről is ki lehessen nyitni. This is America.

Mibe kerül?

A Ford Mustang alapáron 25 420 000 forintba kerül, a kabrió pedig 27 220 000 forinttól elérhető, az általunk tesztelt Dark Horse legkevesebb 30 120 000 forintért kapható. Az automataváltó felára 1,2 millió forint, a dizájncsomag 800 ezer forintért rendelhető - a Vapor Blue fényezés pedig 520 ezer forintba kerül.

Itthon nagyon nincs olyan autó, ami a Mustanghoz hasonlítható, de a sportkupék között vetélytársa lehet a Mercedes CLE AMG, amely 32 973 000 forinttól kapható, a BMW M440i alapára pedig 25 millió felett van.

Képek: Gosztola Judit