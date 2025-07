Indul az offenzíva, ilyen autókkal árasztaná el a Ford Magyarországot: teszten a meglepő árú Puma Gen-E

A Ford új elektromos modellje, a Puma Gen-E az egyre zsúfoltabb kis villany-SUV kategóriában próbál szerencsét – nem is rossz esélyekkel. Kedvező belépőárral, szerethető formavilággal, hatalmas csomagtartóval és városbarát hatótávval igyekszik megszólítani azokat, akik ésszel, de egy kis érzelemmel is választanak autót. Bár a hátsó üléssor szűkös és néhány részlet kidolgozása lehetne átgondoltabb, a Puma Gen-E egy életképes alternatíva lehet azoknak, akik kompakt, mégis jól használható elektromos autót keresnek. És kivetíti a cicát!

A Ford 2019 végén mutatta be sportos stílusú elektromos autóját, a Mustang Mach-E-t. Bár ez a Mexikóban gyártott, lokálisan zéró kibocsátású modell szerethető karakterrel bír, viszonylag magas ára miatt a mai napig nem vált igazán tömegek számára elérhetővé.

Nemrégiben azonban megjelent a palettán a Mach-E alá pozicionált Explorer, valamint annak kupés testvérmodellje, a Capri. Ezek a Volkswagen technikára épülő európai elektromos autók már kedvezőbb áron kínálják a villanyos közlekedést, ám sokak számára még így is drágának számítanak, vagy éppen túl nagy méretűek a mindennapi használathoz.

Megismerni a Pumát szittya járásáról

Itt lép színre tesztalanyunk, a Ford legújabb elektromos típusa, a minden eddiginél kisebb és megfizethetőbb Puma Gen-E. Maga a dizájn nem újkeletű, hagyományos erőforrással szerelt Pumákkal már évek óta találkozhatunk az utcán, a Gen-E pedig a tavaly bemutatott, ráncfelvarrott modellre épül. A zöld rendszám mellett az különbözteti meg a hagyományos modellektől, hogy a hűtőrácsát teljesen lefedték, és a lökhárítókat is egy kicsit módosították az elektromos verzión - és hátul is fehérek a típusjelzés betűi, erről is fel lehet ismerni.

A praktikus méret mellett megmaradtak a nagy szemű kiscicára emlékeztető fényszórók, a Digital Aqua Blue fantázianevű nevű fényezés (már-már "dinamikus kaliforniai alkony") nagyon átjön, passzol ahhoz a karakterhez, amit ez a kis városi crossover hozni akar.

A Puma Gen-E méretei: 4214 mm hosszú, 1805 mm széles és 1555 mm magas, tengelytávja pedig 2588 mm. Alapfelszereltség esetén 17 colos kerekeket kapunk, míg a magasabb, Premium szinten 18 colos felnik járnak. Akinek ez sem elég, az további felár ellenében akár 19 colos keréktárcsákat is rendelhet a Premium kivitelhez. Az elektromos verzió hátulról legkönnyebben a fehér betűs típusjelzés alapján ismerhető fel a forgalomban.

Mennyit megy el egy töltéssel?

A hajtásláncot illetően nincs variáció: egyféle motor, egyféle akkumulátor. Az első kerekeket hajtó, állandó mágneses szinkronmotor 168 lóerős teljesítményt és 290 Nm nyomatékot kínál. Bár ezek a számok ma már nem tűnnek kiemelkedőnek, a Puma Gen-E dinamikája meggyőző: könnyedén és fürgén mozog városban és országúton egyaránt, előzésekhez is bőven elegendő erőt kínál. A 1563 kilogrammos, könnyűnek számító autó 8 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/órára, végsebessége 160 km/óra.

Az energiát egy nettó 43 kWh kapacitású lítium-ion akkumulátor tárolja. Egyenáramú gyorstöltőről akár 100 kW-tal is tölthető, váltóáramról pedig 11 kW a maximum. Gyorstöltésnél 10%-ról 80%-ra 23 perc alatt emelkedik a töltöttség – feltéve, hogy a vezető előre betervezte a töltést a fedélzeti navigáción keresztül. Ilyenkor a rendszer előkondicionálja az akkumulátort, azaz még az érkezés előtt a megfelelő hőmérsékletre melegíti vagy hűti azt a gyorsabb töltés érdekében. Ez az előkészítés akár fél órát is igénybe vehet, így hosszabb utakon érdemes mindig a gyári navigáció segítségével megtervezni a töltéseket.

A Puma Gen-E 376 kilométeres WLTP-szerinti hatótávolságot tud, városi forgalomban pedig akár 526 kilométert is megtehet egyetlen töltéssel – legalábbis a gyári adatok szerint. És hogy mennyit megy el valójában egy töltéssel? Nos, a nyári kánikulában vegyes használat mellett (M0-országút-város) a fogyasztás 14-15 kWh/100 kilométer körül alakult, pontosabb adatot nem tudok, mert

az autó csak egész számokban mutatja a fogyasztást. Jó lenne egy szoftverfrissítés...

Nem mindegy, hogy 14,6 vagy 15,4 kWh/100 kilométer. Mindenesetre 290-310 kilométert tudna megtenni egy töltéssel olyan használat mellett, ahogyan én közlekedtem vele. A klíma mindig ment, és csak a normal módot használtam, sem az eco, sem a sport nem játszott. Városi, elővárosi közlekedésben ez a hatótáv teljesen jól haszbálható, télen sanszos, hogy kevesebb mint 250 kilométer marad ebből, de ezzel is el lehet ingázni.

Idegesítő apróságok belül

Az utastér legszembetűnőbb újdonsága, hogy eltűnt a középkonzolról váltókar, akárcsak a mögötte helyet kapó kézifékkar. Ennek köszönhetően az enteriőr sokkal letisztultabb, modernebb. A felszabadult helyet praktikus megoldások töltik ki: pohártartók, telefontartó és egyéb tárolórekeszek.

A váltóvezérlés – a PRND kezelőszerv – a Mercedesekhez hasonlóan a kormány mögé, jobb oldalra került. Az Explorerhez hasonlóan, ám míg abban egy volkswagenes tekerőgombbal állíthatjuk a menetirányt, a Puma Gen-E-ben egy fel-le mozgatható kapcsolóval kell.

Ennek a megoldásnak az az ára, hogy a bal oldali bajuszkapcsoló kissé túlzsúfolttá vált: az indexelés, fényváltás és az ablaktörlők összes funkciója itt kapott helyet - idő megszokni, hogy mi mivel kell vezérelni. A világítás vezérlése viszont egyszerű és jól kezelhető: egy könnyen elérhető tekerőkapcsoló került a kormány bal oldalára, legalább ezzel nem a bajuszkapcsolót terhelték.

A szögletes, meglepően nagy kormánykerék, a 12,9 colos digitális műszeregység, a 12 colos érintőképernyős infotainment, valamint a Sync 4 szoftver mind a modern Ford-vonalat képviselik. A beltér nemcsak látványos, hanem kényelmesen tágas is. És jó geg, hogy a küszöbön például ott van a cica, ahogy az esti díszfény is kivetíti a logót a földre, és a kulcson is visszaköszön a motívum.

Kivetíti a cicát!

Az anyaghasználat hozza az iparági átlagot, néhol a prémium irányába is elmozdul: a fontosabb pontokon kellemes tapintású műanyagokkal találkozunk, az információs kijelző 12,8 colos képátlóval, a központi érintőképernyő pedig 12 colos méretével és kiváló felbontásával emeli a beltér színvonalát. A műszerfal tetején végigfutó BO hangrendszer hangszórósávja nemcsak jól szól, de stílusos, nappali hangulatot is kölcsönöz az utastérnek.

A dupla napfénytető is sokat dob a térérzeten, ugyanakkor azt nem értem, hogy a rolót miért kézzel kell húzogatni - mindegy, legalább egyel kevesebb elektronikus dolog, ami elromolhat.

Az autó a méretéhez képest meglepően tágas csomagteret kínál: 523 literes raktérrel rendelkezik (a padló alatt is van egy óriási doboz), amelyet ráadásul a töltőkábel sem csökkent, mivel az egy külön első tárolórekeszbe kerül. Ez a 43 literes, vízálló, mindig tiszta belsővel rendelkező elülső csomagtartó nemcsak a kábeleknek, hanem a KRESZ által előírt felszereléseknek is ideális hely. A magasabb felszereltségű, Premium változat elektromosan nyitható és zárható csomagtérajtóval érkezik.

Erős a mezőny

Az elektromos Ford Puma Gen-E versenyképes áron, 11 980 000 forintról indul, ami kedvező belépőt jelent az egyre népesebb villanyos B-SUV mezőnyben. A tesztelt, magasabb felszereltségű változat ára 13 740 000 forint, ami még mindig alatta marad számos hasonló tudású vetélytársénak – az Opel Mokka Electric és a Fiat 600e 13,99 millióról indulnak, a Peugeot e-2008 ára pedig 14,27 milliónál kezdődik. Még a méretben nagyobb Hyundai Kona Electric is csak kis különbséggel, 13,3 millió forintért elérhető, míg a vadonatúj Kia EV3 már belép ebbe az ársávba, 13,99 milliótól.

Ez a pozícionálás azt jelenti, hogy a Puma Gen-E az ár-érték arányra is jól épít. Formája bájos, az utastere modern és tágas, a csomagtartója a kategória egyik legnagyobbja, miközben a hajtáslánc kellően erős, a fogyasztás pedig kedvező. Bár a hátsó üléssor kompromisszumokat kíván a felnőtt utasoktól, kiscsaládosoknak vagy második autónak ideális választás lehet.

Azok számára, akik nemcsak szív, hanem ész alapján is választanak, a Puma Gen-E józan, de mégis karakteres alternatívát kínál a zsúfolt villanyautós mezőnyben. Kialakítása, ára és tudása alapján könnyen válhat belőle megszokott látvány az utakon.