Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában

A magyar fogyasztók köztudottan rendkívül árérzékenyek, és igyekeznek a legracionálisabb döntést hozni, amikor egy-egy termék megvásárlását tervezik. Ez nem csoda, hiszen az elmúlt évek élelmiszer-drágulása még tudatosabbá tette őket, ugyanakkor nem feltétlenül a legolcsóbb, hanem a legjobb ár-érték arányú termékeket keresik, mindezzel együtt pedig a kiszámíthatóság is felértékelődött. Nem mindegy azonban, hogy egy-egy akciós termékről vagy a teljes napi bevásárlásról beszélünk. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2023 júliusában indította el online Árfigyelő rendszerét, amely mára 120 termékkategória árát figyeli főként a legnagyobb élelmiszerláncok polcain. A Lidl elemzéséből – amit ezekből az adatokból készített - kiderült, hogy januárban és februárban az egységárakat tekintve átlagosan a Lidl kínálta a legkedvezőbb árú élelmiszerkosarat a vizsgált láncok közül. Az eredmények objektív összehasonlításon nyugszanak, megerősítve a vállalat azon stratégiai törekvését, hogy a magyar háztartások számára a lehető legkedvezőbb árakat biztosítsa. A kínálat tudatos alakítása trendszerű, az általános élelmiszerár-stabilizálás a nemzetgazdasági adatokon is meglátszik, februárra rég nem látott alacsony élelmiszer-inflációs adat érdekezett.

Akkor most melyik is a legolcsóbb?

Időről-időre jelennek meg különböző felmérések, kutatások, amelyek alapján egyik-másik élelmiszerlánc saját kínálatát tartja a legkedvezőbbnek. Elsőre talán furcsának tűnhet az ellentmondásosnak tűnő helyzet, azonban valóban nem annyira egyszerű megtalálni a megfelelő módszertant ahhoz, hogy egyértelműen össze lehessen hasonlítani a láncokat. Egyáltalán milyen termékcsoportokat érdemes vizsgálni, milyen mennyiségben, akciósan vagy nem akciósan, milyen időtávon, az árak heti-, havi- vagy éves átlagát figyelembe véve?

A GVH Árfigyelő rendszerét 2023 júliusában indították el, többek között annak érdekében, hogy a fogyasztók naprakészen és objektíven tájékozódhassanak arról, hogy kezdetben 62 alapélelmiszer, mára 120 termékkategória az egyes áruházláncokban aktuálisan mennyibe kerül.

A rendszer adatai éppen ezért kétségkívül világos képet festhetnek a valóságról.

A valós fogyasztói viselkedés legplasztikusabb leírásához talán a döntően alapélelmiszereket tömörítő adatbázis átlagárainak vizsgálata vihet a legközelebb.

Mi az az "élelmiszerkosár", és miért fontos ez?

Sokan elvesznek az akciók rengetegében, de a valódi spórolás ott dől el, hogy a mindennapi árucikkek – a tej, a kenyér, a húsfélék vagy a friss zöldség – összesítve mennyibe kerülnek. A Lidl ezért nem egy-egy kiragadott terméket vagy árucsoportot vizsgált, hanem a GVH Árfigyelő portálján szereplő 120 termékkategóriát egységesen, hiszen – feltételezve, hogy a rendszerben folyamatosan monitorozott termékeket vásárolják leggyakrabban és legnagyobb mennyiségben a magyarok – ez mutatja meg legjobban, hogy egy családi bevásárlás mennyibe is kerülhet valójában.

Az elemzés módszertana szigorú és objektív volt: a kosárba kizárólag azon legolcsóbb élelmiszerek kerültek, amelyek termékkategóriájában az adott napon minden kötelezett élelmiszerláncnál elérhető volt legalább egy releváns termék. A vizsgálat során a vállalat minden esetben a legkedvezőbb, országosan mindenki számára elérhető – tehát nem törzsvásárlói kártyához kötött – egységárakat vette figyelembe, naponta összesítve.

Az adatok elemzése rávilágított arra, hogy a januári és februári adatok alapján a napok túlnyomó többségében a Lidl kínálta a legolcsóbb élelmiszerkosarat a vizsgált élelmiszerláncok közül. Mindez immár a második egymást követő hónapban jelzi a lánc ezen árversenyben betöltött első helyét és a vállalat következetes, alacsony árakra és jó ár-érték arányra fókuszáló árpolitikáját.

Folyamatos segítség a vásárlók számára

A Lidl célja, hogy vásárlóinak olyan árukínálatot alakítson ki, amely egyszerre megfizethető és minőségi, és ezzel a mindennapi bevásárlást könnyebbé és tervezhetőbbé tegye a magyar háztartások számára. A vállalat az állandó kínálat mellett számos akciót biztosít vásárlói számára annak érdekében, hogy minél kedvezőbb áron tudják lebonyolítani a bevásárlásukat:

A „Szuper Ár! ” megjelölést azok az időszakos kínálatban szereplő termékek kapják, amelyek árát a Lidl - az állandó kínálatra és a magyar piacon elérhető hasonló termékekre is tekintettel olyan kedvezően határozza meg, hogy az a Lidl várakozásai szerint kifejezetten vonzó legyen a fogyasztók számára. ·

” megjelölést azok az időszakos kínálatban szereplő termékek kapják, amelyek árát a Lidl - az állandó kínálatra és a magyar piacon elérhető hasonló termékekre is tekintettel olyan kedvezően határozza meg, hogy az a Lidl várakozásai szerint kifejezetten vonzó legyen a fogyasztók számára. · A rendszeresen elérhető XXL-termékekkel is sokat lehet megtakarítani, hiszen ezeknek kilogrammra vetített ára kedvezőbb a Lidl normál kiszerelésű termékekhez termékeihez képest.

A Lidl üzleti stratégiájának alappillérére épül rá a Lidl Plus applikáció, amely az egyébként is kedvező árakon felül nyújt további, közvetlen pénzügyi előnyt a vásárlóknak. A Lidl Plus applikációval hetente átlagosan 10-12 darab, százalékos vagy fix összegű kedvezményt biztosító kuponnal spórolhat a bevásárlás során, a Kupon Plus pedig bizonyos összeghatárok elérését követően ajándék terméket vagy más kedvezményt biztosít.

Alacsony élelmiszerár-infláció is segíti a magyarokat

Idén februárra nagyon régóta nem látott alacsony inflációs adatokat közölt a KSH, az élelmiszerárak éves összevetésben csupán 0,2 százalékkal nőttek, jóval a teljes nemzetgazdaságot jellemző 1,4 százalék alatt maradva. A statisztikai hivatal adatai szerint a komoly árcsökkenés is történt több alapélelmiszernél: a margarin ára 32,3, a húskonzervé 26,9, a vaj, vajkrémé 19,8, a burgonyáé 19,7, a sertészsiradéké 19,5, a tejtermékeké (sajt nélkül) 18,8, a tejé 17,0, míg a liszté 14,9%-kal mérséklődött. drágulás elsősorban nem alapélelmiszerek, hanem például édességek esetében tapasztalható csak. A gyakorlatilag stagnáló árszínvonal nyilván nem független az áruházláncok tudatos árpolitikájától, és az alapélelmiszerek árának tartósan alacsonyan tartásától, amellyel a magyarok kordában tudják tartani a költéseiket. A Portfolio által megkérdezett elemzők februárra valamivel magasabb, nemzetgazdasági szinten 1,5-1,7 százalékos értékekre számítottak.