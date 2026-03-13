2026 januárjában az ipari termelés volumene 2,5 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához képest.
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
A magyar fogyasztók köztudottan rendkívül árérzékenyek, és igyekeznek a legracionálisabb döntést hozni, amikor egy-egy termék megvásárlását tervezik. Ez nem csoda, hiszen az elmúlt évek élelmiszer-drágulása még tudatosabbá tette őket, ugyanakkor nem feltétlenül a legolcsóbb, hanem a legjobb ár-érték arányú termékeket keresik, mindezzel együtt pedig a kiszámíthatóság is felértékelődött. Nem mindegy azonban, hogy egy-egy akciós termékről vagy a teljes napi bevásárlásról beszélünk. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2023 júliusában indította el online Árfigyelő rendszerét, amely mára 120 termékkategória árát figyeli főként a legnagyobb élelmiszerláncok polcain. A Lidl elemzéséből – amit ezekből az adatokból készített - kiderült, hogy januárban és februárban az egységárakat tekintve átlagosan a Lidl kínálta a legkedvezőbb árú élelmiszerkosarat a vizsgált láncok közül. Az eredmények objektív összehasonlításon nyugszanak, megerősítve a vállalat azon stratégiai törekvését, hogy a magyar háztartások számára a lehető legkedvezőbb árakat biztosítsa. A kínálat tudatos alakítása trendszerű, az általános élelmiszerár-stabilizálás a nemzetgazdasági adatokon is meglátszik, februárra rég nem látott alacsony élelmiszer-inflációs adat érdekezett.
Akkor most melyik is a legolcsóbb?
Időről-időre jelennek meg különböző felmérések, kutatások, amelyek alapján egyik-másik élelmiszerlánc saját kínálatát tartja a legkedvezőbbnek. Elsőre talán furcsának tűnhet az ellentmondásosnak tűnő helyzet, azonban valóban nem annyira egyszerű megtalálni a megfelelő módszertant ahhoz, hogy egyértelműen össze lehessen hasonlítani a láncokat. Egyáltalán milyen termékcsoportokat érdemes vizsgálni, milyen mennyiségben, akciósan vagy nem akciósan, milyen időtávon, az árak heti-, havi- vagy éves átlagát figyelembe véve?
A GVH Árfigyelő rendszerét 2023 júliusában indították el, többek között annak érdekében, hogy a fogyasztók naprakészen és objektíven tájékozódhassanak arról, hogy kezdetben 62 alapélelmiszer, mára 120 termékkategória az egyes áruházláncokban aktuálisan mennyibe kerül.
A rendszer adatai éppen ezért kétségkívül világos képet festhetnek a valóságról.
A valós fogyasztói viselkedés legplasztikusabb leírásához talán a döntően alapélelmiszereket tömörítő adatbázis átlagárainak vizsgálata vihet a legközelebb.
Mi az az "élelmiszerkosár", és miért fontos ez?
Sokan elvesznek az akciók rengetegében, de a valódi spórolás ott dől el, hogy a mindennapi árucikkek – a tej, a kenyér, a húsfélék vagy a friss zöldség – összesítve mennyibe kerülnek. A Lidl ezért nem egy-egy kiragadott terméket vagy árucsoportot vizsgált, hanem a GVH Árfigyelő portálján szereplő 120 termékkategóriát egységesen, hiszen – feltételezve, hogy a rendszerben folyamatosan monitorozott termékeket vásárolják leggyakrabban és legnagyobb mennyiségben a magyarok – ez mutatja meg legjobban, hogy egy családi bevásárlás mennyibe is kerülhet valójában.
Az elemzés módszertana szigorú és objektív volt: a kosárba kizárólag azon legolcsóbb élelmiszerek kerültek, amelyek termékkategóriájában az adott napon minden kötelezett élelmiszerláncnál elérhető volt legalább egy releváns termék. A vizsgálat során a vállalat minden esetben a legkedvezőbb, országosan mindenki számára elérhető – tehát nem törzsvásárlói kártyához kötött – egységárakat vette figyelembe, naponta összesítve.
Az adatok elemzése rávilágított arra, hogy a januári és februári adatok alapján a napok túlnyomó többségében a Lidl kínálta a legolcsóbb élelmiszerkosarat a vizsgált élelmiszerláncok közül. Mindez immár a második egymást követő hónapban jelzi a lánc ezen árversenyben betöltött első helyét és a vállalat következetes, alacsony árakra és jó ár-érték arányra fókuszáló árpolitikáját.
Folyamatos segítség a vásárlók számára
A Lidl célja, hogy vásárlóinak olyan árukínálatot alakítson ki, amely egyszerre megfizethető és minőségi, és ezzel a mindennapi bevásárlást könnyebbé és tervezhetőbbé tegye a magyar háztartások számára. A vállalat az állandó kínálat mellett számos akciót biztosít vásárlói számára annak érdekében, hogy minél kedvezőbb áron tudják lebonyolítani a bevásárlásukat:
- A „Szuper Ár!” megjelölést azok az időszakos kínálatban szereplő termékek kapják, amelyek árát a Lidl - az állandó kínálatra és a magyar piacon elérhető hasonló termékekre is tekintettel olyan kedvezően határozza meg, hogy az a Lidl várakozásai szerint kifejezetten vonzó legyen a fogyasztók számára. ·
- A rendszeresen elérhető XXL-termékekkel is sokat lehet megtakarítani, hiszen ezeknek kilogrammra vetített ára kedvezőbb a Lidl normál kiszerelésű termékekhez termékeihez képest.
A Lidl üzleti stratégiájának alappillérére épül rá a Lidl Plus applikáció, amely az egyébként is kedvező árakon felül nyújt további, közvetlen pénzügyi előnyt a vásárlóknak. A Lidl Plus applikációval hetente átlagosan 10-12 darab, százalékos vagy fix összegű kedvezményt biztosító kuponnal spórolhat a bevásárlás során, a Kupon Plus pedig bizonyos összeghatárok elérését követően ajándék terméket vagy más kedvezményt biztosít.
Alacsony élelmiszerár-infláció is segíti a magyarokat
Idén februárra nagyon régóta nem látott alacsony inflációs adatokat közölt a KSH, az élelmiszerárak éves összevetésben csupán 0,2 százalékkal nőttek, jóval a teljes nemzetgazdaságot jellemző 1,4 százalék alatt maradva. A statisztikai hivatal adatai szerint a komoly árcsökkenés is történt több alapélelmiszernél: a margarin ára 32,3, a húskonzervé 26,9, a vaj, vajkrémé 19,8, a burgonyáé 19,7, a sertészsiradéké 19,5, a tejtermékeké (sajt nélkül) 18,8, a tejé 17,0, míg a liszté 14,9%-kal mérséklődött. drágulás elsősorban nem alapélelmiszerek, hanem például édességek esetében tapasztalható csak. A gyakorlatilag stagnáló árszínvonal nyilván nem független az áruházláncok tudatos árpolitikájától, és az alapélelmiszerek árának tartósan alacsonyan tartásától, amellyel a magyarok kordában tudják tartani a költéseiket. A Portfolio által megkérdezett elemzők februárra valamivel magasabb, nemzetgazdasági szinten 1,5-1,7 százalékos értékekre számítottak.
*Az Árfigyelő napi kosarának kialakítása során a GVH Árfigyelőjében (arfigyelo.gvh.hu) megjelenített 120 termékkategóriából minden olyat figyelembe vettünk, amely aznap valamennyi kötelezett élelmiszer-üzletláncnál elérhető volt. Az adott kategóriába az egyes élelmiszer üzletláncok által feltöltött termékek közül a legkedvezőbb, országosan mindenki számára elérhető (azaz nem csak törzsvásárlói kártyával érvényesíthető kedvezményes) árú termékek egységárait februárban naponta üzletlánconként összesítettük, és az így kapott napi kosárértékek február havi átlaga nálunk volt a legalacsonyabb. Az átlagszámítás során a munkaszüneti- illetve a technikai hibával érintett napok nem kerültek figyelembevételre, és a számítás során kizárólag a termékek egységárait vettük alapul, a termékek kiszerelésétől függetlenül
Az új IKEA-üzletek jóval kisebbek lesznek a megszokottnál, de több mint kétezer termék és teljes online rendelési lehetőség várja a vevőket.
Tovább bővíti az online elérhetőségét az Auchan: már az összes, azaz 19 hipermarket és 5 szupermarket kínálata elérhető a foodora népszerű házhozszállítási szolgáltatásán keresztül.
Az ékszereket követően ezúttal háztartás-vegyipari termékeket és illatosítókat ellenőriztek a szakemberek.
Fogós kérdést szegez a vásárlóknak a CBA-Príma a kasszáknál: te meg tudod helyesen válaszolni a kedvezményért?
A robotkassza arról érdeklődött, hogy van-e pontgyűjtőkártyája, de a válasz nem volt olyan egyszerű, mint azt a legtöbben gondolnánk.
Új multi terjeszkedik a szomszédban, retteghet a Pepco, Kik, Tedi: nemsoká nálunk is megnyílik az első üzlet?
A holland Action non-food diszkontlánc megnyitotta első üzletét Horvátországban, ezzel újabb lépést tett gyors európai terjeszkedése felé.
Az iráni konfliktus miatt drámaian megnőtt szállítmányozási költségeket végső soron a fogyasztók fizetik majd meg – jelentette ki a világ második legnagyobb hajózási vállalatának vezetője.
Brutális összeget fizetnek ezért az eszközért, lehet, hogy neked is lapul egy a padláson, ne hagyd veszni
A Vatera legfrissebb adatai szerint a CD-k és vinylek mellett a műsoros magnókazetták és a legendás vintage hifiberendezések is reneszánszukat élik.
Nincs apelláta, jön a kötelező vasárnapi boltzár: nincs kivétel, változik az Aldi, Lidl, Spar nyitvatartása is
A szokásos módon összeszedtük, mely boltok lesznek nyitva, illetve zárva - nem meglepő mdon inkább most is érdemes az előtte lévő napokban beszerezni, ami kellhet...
Itt a friss bejelentés: hamarabb érkezik a népszerű világmárka Magyarországra: itt az új, végleges időpont
A termékek saját fejlesztésű technikai anyagokból, innovatív szabásvonalakkal készülnek az áruházlánc állítása szerint.
A 2000 forintos uborka csak a kezdet: most indul az igazi kávékatasztrófa Magyarországon, ez nagyon durva lesz
Februárban újabb látványos áremelkedések jelentek meg a boltokban, több alapvető élelmiszer ára is jócskán feljebb kúszott.
A Tudatos Vásárlók Egyesülete 10 márka – Beko, Bosch, Candy, Gorenje, Haier, Hisense, LG, Miele, Samsung, Whirlpool – 35 szárítógépét tesztelte.
Több százezer magyar örülhet: brutálisan bővített a népszerű online szupermarket, rengeteg új településre szállítanak mostantól
Az öt vármegyét érintő bővítéssel további 330 ezer ember számára vált elérhetővé az online élelmiszer-bevásárlás.
A magyar tejpiac összeomlása miatt drámai felhívást tett közzé a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács.
Élesen kettészakadt az ország az online rendeléseknél: meglepő, hogy mit csinálnak a vásárlók, ha drágább termékről van szó
Egy friss kutatás szerint míg a nők és az idősebbek inkább a házhoz szállítás kényelmét, addig a férfiak és a fiatalok a csomagautomaták rugalmasságát választják.
Új akcióval köszönti a tavaszt a SPAR országszerte.
Így vertük át a magyar boltok kasszáit: pár nap alatt rengeteget spóroltunk a Lidl, Tesco, Spar, DM applikációival
Kilenc bolt alkalmazását teszteltük három nap alatt – megnéztük, hol tudunk ténylegesen spórolni, és hol marad csak kényelmi funkció a digitális jelenlét.
Ez csak néhány országgal történhet meg 2026-ban: Magyarország is a rövid listán van, de az iráni háború mindent felülírhat
Az élelmiszerárak világszerte továbbra is komoly nyomást jelentenek a háztartások számára, de a kép 2026-ban még kuszább lehet.
Váratlan vevők özönlötték el a hazai boltokat: már rég nem csak a gyerekeknek veszik a slágertermékeket
A társaság ezzel továbbra is a magyar játékpiac egyik meghatározó szereplője maradt.
-
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
A GVH Árfigyelő adatai igazolják: a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában.
-
75 kupon, akár 50% kedvezmény - így spórolhatsz a tavaszi bevásárláson a SPAR-ral (x)
Új akcióval köszönti a tavaszt a SPAR országszerte.