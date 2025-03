Teszten Magyarország egyik legolcsóbb új autója: megéri fullextrásan is megvenni a Kia Picantót?

Alaposan leteszteltük Magyarország egyik legolcsóbb új autóját, a Kia Picantót, azaz annak egy erősen felextrázott változatát, ami már inkább Dacia Duster árban mozog. A Picanto példája is jól mutatja, hogy nyírják ki szép fokozatosan az újabb és újabb kötelezően előírt extrák és szigorodó kibocsátási bírságok a miniautók szegmensét: a szinte fullextrás tesztautónkat már 8 milliónál is többért lehet megvenni - ennyiből már van választák a SUV-k között is. Pedig a kisautó gazdaságosan üzemeltethető, parkolni és a városban közlekedni is sokkal egyszerűbb vele, két embernek bőségesen elegendő, de akár még egy kisgyerekkel is bevállalható.

Volt idő, amikor még 5 millió alatt meg lehetett venni, de manapság is Magyarország egyik legolcsóbb új autója a Kia Picanto, amely az egyre szigorodó kibocsátási bírságok, és a szaporodó köttelező EU-s extrák miatt a kihaló autófajták közé tartozik.

Kapaszkodjon meg a kedves olvasó, 2025-re odáig jutottunk, hogy az amúgy gazdaságosan üzemeltethető, kis méretük miatt a városi közlekedésre - és parkolásra - legalkalmasabb miniautókat olyan árakon kell adniuk a gyáróknak, hogy a mezei vásárló már inkább elgondolkodik egy belépő-kategóriás SUV-n - tudniillik az autóipar nem Terézanya, vagy valamiféle szeretetszolgálat, a gyártók pénzt akarnak keresni az eladott autókon, vagy legalábbis nem bukóban kiárulni a benzines miniket.

EZ IS ÉRDEKELHET Hazai pályán nyomná le a Toyotát: teszten a Ford hihetetlen fogyasztású, új csodahibridje Alapos frissítést kapott a Ford slágermodellje, a Kuga, amelyről a gyártó azt ígérte, 900 kilométert is meg tud tenni egy tankkal.

A vérzivatarban a Kia mégis ragaszkodik a Picantóhoz, ez a mostani a harmadik generációja, annak is a ráncfelvarrott változata, amely megkapta a márka többi modelljére jellemző arculatot. Alig 3 méteres hosszúságával teljesen ideális a városi léthez, 1 tonna alatti súlyát pedig a kisebb motorok is megmozgatják. Az autó eleje megkapta az EV-k és a Sorento szögletes fényszórócsíkjait, és a két fényszórót egy vékony LED-csík köti össze, ami még jobban kiemeli a kis méregzsák formát. Hátul szintén megvan a fénycsík a két lámpatest között, és a lökhárítót is agresszívra szélesítették, valamint diffúzort is tettek rá - jobbara csak dísznek.

A csomagtér 255 literes, egy közepes bevásárlás belefér plusz a hátizsákom. A hátsó ülések ledöntésével 1000 literig bővíthető, vagy akár a hátsó ülésekre is lehet cuccokat pakolni, felnőttek úgysem nagyon fognak ott utazni, mert bármilyen hihetetlennek is tűnik, de az alig 3 méter hosszú kocsiban kevés hátul a hely. Inkább két felnőttre van szabva a méret, ők viszont kényelmesen tudnak utazni.

Csak manuálissal kérd!

A Picanto kétféle szívóbenzin motorral kapható, az alap egyliters, háromhengeres 63 lóerős, és 200 ezer forintos felárért pedig kérhető bele a 79 lóerős, 1,2 literes változat, ami már 4 hengeres. Utóbbi volt a tesztautónkban is, és egy ekkora kocsihoz bőven elegendő, még autópályán is tempósan lehetett vele közlekedni.

Valamint tesztautónkban benne volt az 5 fokozatú robotizált váltó is, aminek a 300 ezer forintos felárát nyugodtan megspórolhatja mindenki, mert pontosan ugyaolyan rossz, mint az eddigiek összes robotváltós autó, amit próbáltam. Ha túl sok gázt adsz elinduláskor, akkor bőgeti a motort mint állat, ha nem, akkor pedig erőtlenül tötymörög, és amúgy többször is bizonytalankodott, melyik sebességet is kellene választani az adott szituációban.

EZ IS ÉRDEKELHET Kis bohóc nagy cirkuszt csinál? Teszten a Lexus prémium-kisautója: óriási áttörést várnak tőle Új vizekre evez a Lexus a legújabb modelljével: az LBX a kis városi crossoverek piacán hódítana, a rövidítés is azt jelenti, hogy " Lexus Breakthrough Crossover".

A tesztautó egyébként még ezzel a megoldással is 5-5,5 liter között fogyasztott vegyes - M0-főút-város - használat mellett, sőt, némi odafigyeléssel városban 5 liter alá is le lehet menni, viszont autópályán megeszi a 7 litert is. Egy sima, manuális váltóval sokat lehetne faragni az értékeken, ha választani kéne, én azzal venném.

Speciális belső 2017-ből

A GT Line felszereltségű tesztautónk tetszetős, zöld prémium fényezéséhez passzos műbőr üléseket is lehet extraként vásárolni, a speciális belső szín csak ebben a csomagban érhető el, méghozzá 350 ezer forintért. Emellett az autóban a napfénytető kivételével minden kérhető extra benne volt.

A fedélzeti rendszert és a feelinget a múlt héten tesztelt Stonichoz tudnám hasonlítani: hiába kapott ráncfelvarrást, a Picanto alapja azért mégiscsak 2017-ből van. Ez például olyan pozitívumokkal jár, mint a fizikai gombok a klímavezérlésre és az ülésfűtésre is. Cserébe viszont az Andoid Auto és az Apple CarPlay is csak vezetékesen működik, ez talán túlélhető. Igazándiból minden teszi a dolgát, a sebességhatár-pittyegő pedig ebben is idegesítő, mint minden más új autóban. Szerencsére könnyű kikapcsolni.

Nem fapadosra extrázva is befér 7 millió alá?

A Kia Picanto alapára 5 999 000 forint, ez a gyengébbik motorral van szerelve, ha az 1,2-esre vágyunk, akkor ki kell csengetni a 200 ezer forintos felárat.

GT Line tesztautónk majdnem minden földi jóval felszerelve több mint 8 100 000 forintba kerül - azért ez már vaskos!

Talán a legmegtérősebb összeállítás a Platinum csomag 1,2-es motorral, manuális váltóval, ami 6,7 millióból kihozható. Amennyiben szeretnénk az indukciós telefontöltős infotainment rendszert, az plusz 350 ezer forint, ha pedig a holttérfigyelőt, ráfutásérzékelőt is szeretnénk, azért plusz 250 ezret kell még fizetni. Egyébként ezt autóhitelből sem ördögtől való megvenni, a Pénzcentrum kalkulátora szerint 6,7 millió forintot akár már 142 026 forintos havi törlesztővel is felvehetünk 5 éves futamidőre. A THM 10,84%. További részletek és ajánlatok a kalkulátorban!

Ha a méretben hasonló konkurenciát vizsgáljuk, Magyarország legolcsóbb új autója, a kifutó Mitsubishi Space Star még mindig legolcsóbban 4,4 millióért megvehető, de élhetőre felextrázva az is 6 millió felett van - ennél viszont már fényévekkel modernebbnek hat a Picanto. A konszerntárs Hyundai i10-esért legkevesebb 6 049 000 forintot kell fizetni, a Dacia Sandero pedig 5 849 000 forinttól kapható.

Viszont, ha azt vesszük, hogy kedvezményekkel együtt 6,4 millió forintért már egy új Suzuki Swiftet is el lehet hozni, vagy a szintén valamivel nagyobb Fiat Panda most akciósan 5 259 000 forinttól hazavihető az importőr oldala szerint, akkor már nem is tűnnek olyan vonzónak a felsorolt miniautók - és itt jön a képbe a cikk elején tárgyalt kényszerhelyzet, egyszerűen a praktikus miniautók ennél nem tudnak olcsóbbak lenni.

Sőt, a szinte fullextrás Picanto tesztautónk árából már egy alapáras Vitara is kijönne (8 140 000 forintba kerül), sőt, egy jobban felextrázott Dacia Dustert is lehetne vásárolni ennyi pénzért, aminek most az alapára 7 299 000 forint. Sőt, az új Renault Captur is 7 799 000 forintos alapárú, azaz még lehetne bele plusz felszereltséget vásárolni a GT Line Picanto árából.

Címlapkép és fotók: Gosztola Judit