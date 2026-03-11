Súlyos, ami kiderült a most bevezetett benzinárstopról: ennyit pakol rá az állam a védett árakra

A globális olajpiaci drágulásra reagálva a kormány ismét hatósági árat vezetett be az üzemanyagokra. Ennek értelmében a benzin 595, a dízel pedig 615 forintba kerül. A 2022-es ellátási zavarok és a benzinkutak csődjének elkerülése érdekében az állam a stratégiai készletek felszabadításával biztosít árrést a kereskedőknek. Emellett az üzemanyagokat terhelő adókat május elsejéig az európai uniós minimumra csökkentik - írja a Portfolio. A lap kiszámolta, a módosítások után milyen tételekből tevődik össze az üzemanyagár.

A megjelent részletszabályokból és a kormányzati tájékoztatásból kiderült, hogy a korábbi árstop idején tapasztalt problémákat egy új mechanizmussal próbálják megelőzni. A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) jelentős mennyiségű stratégiai készletet szabadít fel.

Ez 352 millió liter benzint és 650 millió liter dízelt jelent, amelyet a piaci árnál jóval olcsóbban adnak át a kiskereskedelmi hálózatoknak. A készletek beszerzését és tárolását a szövetség a tagdíjakból finanszírozza.

A döntés értelmében az MSZKSZ a benzin literjét nettó 251 forintért biztosítja a nagykereskedőknek, akik azt 286 forintos áron értékesíthetik a benzinkutaknak. A dízel esetében az átadási ár nettó 280 forint, a nagykereskedelmi ár pedig 315 forint.

A védett benzinár felépítése. Forrás: Portfolio

Ez a kitárolási ár garantálja, hogy a maximált fogyasztói árak ellenére a nagy- és kiskereskedők is megfelelő árréshez jussanak. Ennek köszönhetően a benzinkutak fedezni tudják a működési költségeiket.

Az üzemanyagok árába beépített állami elvonás mértéke továbbra is jelentős. A különféle adók és díjak literenként nagyjából 274 forintot tesznek ki, ami a hatósági ár közel felét adja. A kormány ugyanakkor egy fontos engedményt is tett. A 2022-es gyakorlattól eltérően május elsejéig az Európai Unió által megkövetelt minimumszintre csökkentik az üzemanyagok jövedéki adóját. Ez a lépés a nagykereskedőknél nettó 19, bruttó 24 forintos könnyítést jelent.