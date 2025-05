Csendes japán luxus, de megéri zöld rendszám nélkül? Teszten a Mazda legújabb dobása, a CX-60

Szánthó Péter Link a vágólapra másolva

A Mazda CX-60 frissített változata csak apró külső módosításokat kapott, de ezek mögött továbbra is egy tágas, erős és kifinomult szabadidő-autó rejlik. A plug-in hibrid hajtáslánc immár nem jogosít zöld rendszámra, de továbbra is erőteljes, takarékos és részben elektromos közlekedésre képes - a Pénzcentrum most letesztelte, mennyi is igaz a 60 felettire ígért, elektromosan megtehető kilométerből. Az utastér igényes és japánosan különleges részletekkel van tele. A méretes SUV fordulékonysága meglepően jó, a mindennapi használhatóságát pedig praktikus megoldások sora növeli. A Mazda CX-60 ára versenyképes a német prémium konkurensekhez képest.

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK