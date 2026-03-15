Óriási tévhitben élnek a magyar autósok a téli gumik kapcsán: ráfizetnek, ha ezt elrontják

Bár jogszabály nem tiltja a téli gumiabroncsok nyári használatát, egy esetleges baleset során komoly anyagi következményekkel járhat ez a döntés. A biztosítók ugyanis súlyos gondatlanságra hivatkozva részben vagy egészben megtagadhatják a kárkifizetést a megnövekedett fékút és a nem megfelelő tapadás miatt.

Németországban és hazánkban sincs olyan törvény, amely kötelezővé tenné a tavaszi abroncscserét. A téli gumival való közlekedés tehát a melegebb hónapokban sem illegális. A legtöbb autós tisztában van azzal, miért nem érdemes nyáron is ezeket használni. A meleg aszfalton a gumik gyorsabban kopnak, megnő a jármű üzemanyag-fogyasztása, és romlanak a menettulajdonságai. Azt azonban jóval kevesebben tudják, hogy egy esetleges balesetnél a vétkesség megítélését is befolyásolhatja a nem az évszaknak megfelelő abroncs. Ez a tény még akkor is súllyal esik a latba, ha a sofőr egyébként minden közlekedési szabályt betartott.

Míg a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (KGFB) jellemzően megtéríti a vétlen félnek okozott kárt, a saját autónkban keletkezett károkat fedező casco biztosításnál már komoly problémák adódhatnak. Ha a biztosító bizonyítani tudja, hogy a baleset a téli gumik nyári instabilitása miatt következett be, a sofőr magatartását súlyosan gondatlannak minősítheti. A téli abroncsok lágyabb gumikeverékét ugyanis egyszerűen nem a nyári hőségre tervezték.

Egy ráfutásos balesetnél például a biztosító joggal érvelhet azzal, hogy megfelelő nyári gumikkal elkerülhető lett volna az ütközés a rövidebb fékút miatt. Ha emiatt elutasítják a kárigényt, a saját autó javítási költségeit a tulajdonosnak kell állnia. Ez egy komolyabb sérülésnél könnyen több milliós tétel is lehet.

A fizikai veszélyeket és a biztosítók érvelésének jogosságát a német autóklub, az ADAC tesztje is jól bizonyítja. A szakemberek száraz úton, nyári körülmények között vizsgálták a fékutat 100 km/órás sebességről történő fékezés során. Az eredmények egyértelműek voltak. Abban a pontban, ahol a nyári gumival felszerelt jármű már teljesen megállt, a téli abroncsokon guruló autó még 37 km/órás sebességgel haladt. Egy valós vészhelyzetben ez elkerülhetetlen és súlyos ütközést jelentene.