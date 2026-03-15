2026. március 15. vasárnap Kristóf
18 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
új modern téli gumiabroncs szettek szegecsek nélkül a gumiabroncs boltban
Autó

Óriási tévhitben élnek a magyar autósok a téli gumik kapcsán: ráfizetnek, ha ezt elrontják

Pénzcentrum
2026. március 15. 11:32

Bár jogszabály nem tiltja a téli gumiabroncsok nyári használatát, egy esetleges baleset során komoly anyagi következményekkel járhat ez a döntés. A biztosítók ugyanis súlyos gondatlanságra hivatkozva részben vagy egészben megtagadhatják a kárkifizetést a megnövekedett fékút és a nem megfelelő tapadás miatt.

Németországban és hazánkban sincs olyan törvény, amely kötelezővé tenné a tavaszi abroncscserét. A téli gumival való közlekedés tehát a melegebb hónapokban sem illegális. A legtöbb autós tisztában van azzal, miért nem érdemes nyáron is ezeket használni. A meleg aszfalton a gumik gyorsabban kopnak, megnő a jármű üzemanyag-fogyasztása, és romlanak a menettulajdonságai. Azt azonban jóval kevesebben tudják, hogy egy esetleges balesetnél a vétkesség megítélését is befolyásolhatja a nem az évszaknak megfelelő abroncs. Ez a tény még akkor is súllyal esik a latba, ha a sofőr egyébként minden közlekedési szabályt betartott.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Míg a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (KGFB) jellemzően megtéríti a vétlen félnek okozott kárt, a saját autónkban keletkezett károkat fedező casco biztosításnál már komoly problémák adódhatnak. Ha a biztosító bizonyítani tudja, hogy a baleset a téli gumik nyári instabilitása miatt következett be, a sofőr magatartását súlyosan gondatlannak minősítheti. A téli abroncsok lágyabb gumikeverékét ugyanis egyszerűen nem a nyári hőségre tervezték.

Egy ráfutásos balesetnél például a biztosító joggal érvelhet azzal, hogy megfelelő nyári gumikkal elkerülhető lett volna az ütközés a rövidebb fékút miatt. Ha emiatt elutasítják a kárigényt, a saját autó javítási költségeit a tulajdonosnak kell állnia. Ez egy komolyabb sérülésnél könnyen több milliós tétel is lehet.

A fizikai veszélyeket és a biztosítók érvelésének jogosságát a német autóklub, az ADAC tesztje is jól bizonyítja. A szakemberek száraz úton, nyári körülmények között vizsgálták a fékutat 100 km/órás sebességről történő fékezés során. Az eredmények egyértelműek voltak. Abban a pontban, ahol a nyári gumival felszerelt jármű már teljesen megállt, a téli abroncsokon guruló autó még 37 km/órás sebességgel haladt. Egy valós vészhelyzetben ez elkerülhetetlen és súlyos ütközést jelentene.
Címlapkép: Getty Images
#biztosítás #közlekedés #autó #KGFB #casco #baleset #biztosító #abroncs #autósok #közlekedésbiztonság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:32
11:03
10:39
10:03
09:54
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 15. vasárnap
Kristóf
11. hét
Március 15.
Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc emléknapja
Március 15.
A magyar sajtó napja
Március 15.
Fogyasztóvédelmi világnap
Március 15.
Nemzetközi fókavadászat-ellenes nap
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Beszedési megbízás
a felek közötti olyan megállapodás, mely az eladó részére a vevő közvetlen rendelkezése nélkül is biztosítja az adott pénzintézetnél a vételárnak megfelelő összeg lehívását.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
