Brutális üzemanyagáremelést jelentettek be: védett ár ide vagy oda, ez sokaknak fog fájni

Brutálisan, 45 forinttal megemelte a gázolaj nagykereskedelmi árát a Mol, a benzin pedig 6 forinttal kerül többe literenként.

Bár 2026. március 10-én védett ár került bevezetésre a benzin és a gázolaj esetében Magyarországon, amely a magyar tankolókra vonatkozik, a Mol nagykereskedelmi árváltozást tedd közzé 2026.03.11-ei érvényességgel az alábbiak szerint:

A 95-ös benzin literje bruttó 6, a gázolajé pedig bruttó 45 forinttal került többe.

Nyilván ez a változás nem érinti a védett árakat, viszont a nagykereskedőket és a kiskereskedelmi árrést igen - írja a holtankoljak.hu.

Bízunk abban, hogy a Brent olaj árának csökkenése megjelenik a hazai árazásban is, és a védett ár rendszere működtethető lesz úgy, hogy a piaci szereplők sem realizálnak veszteségeket

- tették hozzá.

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA