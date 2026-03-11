2026. március 11. szerda Szilárd
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2026. március 10.Üzemanyagárakat jelzõ totemoszlop a Mol töltõállomásán a fõvárosi Kerepesi úton 2026. március 10-én. A benzin és a gázolaj esetében is védett árat vezetett be a kormány, az intézkedés éjféltõl lépett életbe
Autó

Brutális üzemanyagáremelést jelentettek be: védett ár ide vagy oda, ez sokaknak fog fájni

Pénzcentrum
2026. március 11. 10:49

Brutálisan, 45 forinttal megemelte a gázolaj nagykereskedelmi árát a Mol, a benzin pedig 6 forinttal kerül többe literenként.

Bár 2026. március 10-én védett ár került bevezetésre a benzin és a gázolaj esetében Magyarországon, amely a magyar tankolókra vonatkozik, a Mol nagykereskedelmi árváltozást tedd közzé 2026.03.11-ei érvényességgel az alábbiak szerint: 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 95-ös benzin literje bruttó 6, a gázolajé pedig bruttó 45 forinttal került többe.

Nyilván ez a változás nem érinti a védett árakat, viszont a nagykereskedőket és a kiskereskedelmi árrést igen - írja a holtankoljak.hu.

Bízunk abban, hogy a Brent olaj árának csökkenése megjelenik a hazai árazásban is, és a védett ár rendszere működtethető lesz úgy, hogy a piaci szereplők sem realizálnak veszteségeket

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

- tették hozzá.

Kapcsolódó cikkeink:

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
#autó #benzin #magyarország #mol #gázolaj #benzinár #üzemanyagár #holtankoljak #benzinár emelkedés #árstop #benzinárstop

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:43
11:35
11:02
10:49
10:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 11.
Csődhullám fenyegeti a fapadosokat: rengeteg magyar nyaralását húzhatja keresztbe a krízis?
2026. március 10.
Elmesélte a Wizz Air első tisztje: így válhat valaki pilótává Magyarországon, milliós a fizetés, de ez nem sétagalopp
2026. március 11.
Megdőlt az Otthon Start tévhit: ezzel kevesen számolnak hitelfelvételnél, súlyos pénzt dobnak ki az ablakon
2026. március 10.
A 2000 forintos uborka csak a kezdet: most indul az igazi kávékatasztrófa Magyarországon, ez nagyon durva lesz
2026. március 10.
Óvatosan a filléres tengerparti nyaralásokkal: van egy óriási buktató az all inclusive ajánlatokban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 11. szerda
Szilárd
11. hét
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Most érkezett! 30 literes tankolási korlátot vezettek be itthon: a benzinre és a gázolajra egyaránt érvényes
2
4 hete
Kiderült az igazság az agyonreklámozott prémium üzemanyagokról: ezt okozzák valójában az autókban
3
4 hete
Hivatalos, pár hónap múlva tilos lesz ilyen autókat eladni Magyarországon: itt a pontos brüsszeli rendelet
4
4 hete
6 millió alatt is van élet? Ezek a legolcsóbb új autók 2026-ban: óriási árverseny indult be Magyarországon
5
15 órája
Figyelem! Rossz minőségű benzint találtak több kúton is: itt az érintett töltőállomások listája
PÉNZÜGYI KISOKOS
Befektető-védelmi Alap (BEVA)
a befektetési szolgáltatók hozták létre azzal a céllal, hogy a befektetőket a befagyott követeléseik egy részéig kártalanítsa. A befektetési szolgáltató a tevékenységéhez szükséges engedélyt csak abban az esetben kapja meg, ha csatlakozott az Alaphoz. A kártalanításhoz felhasznált összeg a tagok díjbefizetéséből származik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 11. 10:02
Megdőlt az Otthon Start tévhit: ezzel kevesen számolnak hitelfelvételnél, súlyos pénzt dobnak ki az ablakon
Pénzcentrum  |  2026. március 11. 09:44
Üzent a MOHU: módosult az egyik márciusi lomtalanítási időpont Budapesten, ez több ezer lakost érinthet
Agrárszektor  |  2026. március 11. 11:34
Rengeteg ilyen sertéshús jön be az országba: ezt eszik a magyarok?