Brutális üzemanyagáremelést jelentettek be: védett ár ide vagy oda, ez sokaknak fog fájni

A civil szféra friss, akkreditált mérései rávilágítottak arra, hogy a nagy forgalmú utcakanyonokban a nitrogén-dioxid koncentrációja a hivatalos adatok többszörösét mutatja.
Brutálisan, 45 forinttal megemelte a gázolaj nagykereskedelmi árát a Mol, a benzin pedig 6 forinttal kerül többe literenként.
Bár 2026. március 10-én védett ár került bevezetésre a benzin és a gázolaj esetében Magyarországon, amely a magyar tankolókra vonatkozik, a Mol nagykereskedelmi árváltozást tedd közzé 2026.03.11-ei érvényességgel az alábbiak szerint:
A 95-ös benzin literje bruttó 6, a gázolajé pedig bruttó 45 forinttal került többe.
Nyilván ez a változás nem érinti a védett árakat, viszont a nagykereskedőket és a kiskereskedelmi árrést igen - írja a holtankoljak.hu.
Bízunk abban, hogy a Brent olaj árának csökkenése megjelenik a hazai árazásban is, és a védett ár rendszere működtethető lesz úgy, hogy a piaci szereplők sem realizálnak veszteségeket
- tették hozzá.
Két LPG minta és két 95 oktánszámú benzinminta nem felelt meg az előírásoknak.
Az éjfélkor életbe lépett üzemanyagárstop miatt a nagyobb kutakon literenként több mint 20 forintot is megspórolhattak azok az autósok, akik védett áron tankoltak.
A NAV javasolja a gépjárműadó-kalkulátor használatát, amellyel már a határozat megérkezése előtt kiszámítható a fizetendő adó összege.
A kormány védett árat vezetett be a benzinre és a gázolajra az üzemanyagok gyors drágulása miatt.
Komoly ellátási kockázatokat lát a frissen bevezetett üzemanyag‑ársapka mögött Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezetője,
Már napok óta látszott, hogy a piac nem bírja tovább beavatkozás nélkül, maximalizálni kell az árakat.
A kormány rendkívüli bejelentésben reagált az iráni háború és az ukrán olajblokád miatt kialakult nemzetközi olajár‑robbanásra.
A 95-ös benzin literenként 619, a gázolaj pedig 639 forintba kerül, a változás azonnal életbe lép a kutakon.
A gyorsan emelkedő üzemanyagárak miatt egyre fontosabbá válik, hogy az autósok hogyan tudnak spórolni a tankoláson.
A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 10, a gázolajé pedig bruttó 20 forinttal emelkedik holnaptól.
A közel-keleti fegyveres konfliktusok és az egekbe szökő világpiaci olajárak miatt a horvát kormány azonnali hatállyal hatósági árat vezetett be az üzemanyagokra.
Több vidéki benzinkúton is mennyiségi korlátozást vezettek be az elmúlt napokban Magyarországon. Mutatjuk a részleteket!
A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint bár valóban durva áremelkedés van a kutakon, mégsem egyszerre követik le ezek az árak a világpiaci változásokat.
A gázolajnál bruttó 17, a benzinnél 7 forintos emelés jön szombattól, az iráni konfliktus és a nagykereskedők napi áremelése miatt.
-
-
Új akcióval köszönti a tavaszt a SPAR országszerte.