Brutális áremelkedést és turistacunamit hoznak a mozisikerek: ezek a vidékek kerültek most a bakancslisták élére

A filmek ma már nemcsak a mozikban aratnak, hanem a turizmusban is: egy sikeres sorozat vagy Oscar‑díjas alkotás képes egész országokat feltenni a térképre. A Fehér Lótusz után megugrott a kereslet Szicília és Thaiföld iránt, a Stranger Things pedig 5000 százalékos érdeklődést hozott Izlandnak – a „set‑jetting”, vagyis a forgatási helyszínekre utazás mára külön iparággá nőtte ki magát. Nem véletlen, hogy az idei Oscar‑nyertes filmek látványos helyszínei is hamar a bakancslisták élére kerülhetnek: az amerikai vadvidékektől a norvég fővároson át a brit gótikus tájakig olyan világokat mutatnak meg, amelyek a vászonról egyenesen a következő utazási trendekbe vezetnek.

Az elmúlt években látványosan átalakult, hogyan választunk úti célt: a filmek és sorozatok ma már nem egyszerű szórakoztató tartalmak, hanem a globális turizmus egyik legerősebb mozgatórugói. A jelenség nem új, de az utóbbi időben olyan méreteket öltött, hogy külön iparágként kezelik.

A Fehér Lótusz például valóságos turistaáradatot indított el Szicíliába és Thaiföldre, a sorozat helyszínein 2025-ben már érezhetően megugrottak az árak, és a kereslet is olyan mértékben nőtt, hogy a helyi szolgáltatók alig tudták követni a tempót. A Stranger Things hasonló hatást váltott ki Izlandon: a sorozat új évada után egyes helyszínek iránt több ezerszeresére nőtt az online keresések száma, és a rajongók szó szerint megrohamozták a forgatási helyszíneket. Ezek a példák jól mutatják, hogy a mozgókép ma már képes országok turisztikai teljesítményét átrajzolni, sőt akár teljes régiókat felhelyezni a világ térképére.

A turizmuskutatók ezt a jelenséget „set‑jetting” néven emlegetik, és egyre több elemzés foglalkozik vele. A nemzetközi szakirodalom szerint a filmek és sorozatok olyan érzelmi kötődést hoznak létre a néző és a helyszín között, amelyet semmilyen reklám nem tud pótolni.

A vizuális élmény, a történethez kapcsolódó hangulat és a „belehelyezkedés” vágya együtt olyan erős motivációt teremt, hogy a nézők sokszor konkrétan azért utaznak el egy adott országba, mert ott játszódott egy jelenet, amely megérintette őket.

A Skift turisztikai elemzőplatform szerint a film‑turizmus néhány éven belül több tízmilliárd dolláros iparággá nőhet, és a növekedés üteme tovább gyorsul.

Az Oscar a legkomolyabb drive lehet

Ebben a közegben különösen izgalmas megnézni, milyen helyszíneket mutatnak be az idei Oscar‑díjas filmek. Ezek az alkotások ugyanis nemcsak művészeti értékük miatt fontosak, hanem azért is, mert jó eséllyel a következő hónapok utazási trendjeit is meghatározzák. A díjazott filmek vizuális világa olyan atmoszférát teremt, amely könnyen újabb turisztikai hullámot indíthat el. A következőkben összegyűjtöttük az idei Oscar‑nyertes filmek legszebb és legkülönlegesebb forgatási helyszíneit, amelyek jó eséllyel hamarosan a bakancslisták élére kerülnek.

One Battle After Another – Kalifornia és Texas vad vidékei

Az év legnagyobb győztese, Paul Thomas Anderson filmje hat Oscar‑díjat vitt haza. A produkció több mint 25 városban forgott Kaliforniában és Texasban – Sacramentótól Humboldt megyéig. A film nem konkrét helyszíneket akar bemutatni, hanem egyfajta „modern Amerika‑érzést” teremt, amelyhez a változatos tájak tökéletes hátteret adnak.

Sinners – Louisiana mocsarai és a Southern Gothic hangulat

Michael B. Jordan első Oscar‑díját hozó filmje a Mississippi deltájába repíti a nézőt – még ha valójában Louisianában forgatták is. A ködös mocsarak, a sűrű erdők és az elhagyatott vidéki házak adják a film hátborzongató atmoszféráját, amelyet Hannah Beachler látványtervező álmodott vászonra.

Sentimental Value – Oslo, a rejtett európai főszereplő

Joachim Trier filmje a norvég fővárost teszi meg főszereplővé. Oslo ritkán kerül reflektorfénybe más európai nagyvárosok mellett, de a film intim, személyes hangulatú városképeket mutat: lakónegyedeket, kávézókat, utcákat, amelyek a rendező saját élményeiből táplálkoznak. A film várhatóan fellendíti majd a norvég főváros iránti turisztikai érdeklődést.

Hamnet – Herefordshire, Anglia zöldellő vidéke

Jessie Buckley alakítása Shakespeare feleségeként megható és erőteljes – a film pedig a brit vidéket mutatja be a maga természetes szépségében. A forgatás Herefordshire-ben zajlott, ahol középkori farmházakat és falvakat alakítottak át a 16. századi Anglia világává. A táj szinte önálló karakterként jelenik meg.

Frankenstein – Skócia és Anglia gótikus tájai

Guillermo del Toro újragondolt Frankenstein-je idén három Oscar‑díjat is elnyert, köztük a legjobb jelmeztervezés díját. Nem véletlenül: a film gótikus világát a jelmezek, a smink és a látványtervezés együtt teremtik meg, és a trió munkája olyan erős atmoszférát hoz létre, amely önmagában is meghatározza a film hangulatát. A díjak azt bizonyítják, hogy ez a részletgazdag, sötét tónusú világépítés valóban megérte a hatalmas erőfeszítést.

A forgatás maga is lenyűgöző vállalkozás volt. A stáb száz napon keresztül dolgozott Skóciában és Angliában, hogy megteremtse a 18. század végi Európa komor, mégis romantikus világát. A produkció Edinburgh és Glasgow környékén kezdődött, ahol a városok kőházai, szűk utcái és ködös terei tökéletesen illettek a gótikus hangulathoz. Innen Wiltshire-be költözött a forgatás, ahol a vidéki kastélyok, a dombos táj és a történelmi épületek adták a Modern Prométheusz történetének hátterét.

