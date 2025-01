Végső búcsút vettünk a Volkswagen legendás autójától: tényleg megér 17 millát a félvillany Golf?

Ilyen autó többet valószínüleg már nem lesz: a villamosítás és a SUV-őrület megette az 50 éves Volkswagen Golfot. Plug-in hibrid meghajtással teszteltük a legendás modell vélhetően utolsó változatát. A gyártó nem csak papíron ígérget: az autó tényleg el tud menni kb. 100 kilométert tisztán elektromos meghajtással, így pedig fillérekért lehet vele letudni a napi autózást, ha otthon töltjük. Ugyanakkor az ára egy sarkalatos pont, hiszen nem sokkal többért már ID.3-at is lehet venni, amelyhez jár még a zöld rendszám, annak minden előnyével.

Nagyon úgy fest, hogy 50 év után itt a vége, több mint 37 millió eladott példány és 8 generáció után nem lesz több új Volkswagen Golf. A mostani változatot 2019-ben mutatták be, tavaly még azért kapott egy modellfrissítést, hogy aztán szép csendben átadja a helyét az elektromos ID. modelleknek. Megnéztük, mit tud az ikonikus autó félig már villanyautó változata.

A ráncfelvarrás olyan apróbb változtatásokkal járt, mint a megváltozott lökhárítók, valamint a kocsi megkapta a legmodernebb LED-mátrix fényszórókat is, amelyek a korábbiaknál 15 százalékkal nagyobb teret tudnak bevilágítani a gyártó szerint - ezt ugyan centivel nem mértem le, de adjuk meg, egyébként tényleg impresszívek a világítótestek, nagyon jól teszik a dolgukat ködben, hóban, esőben is. Emellett a legnagyobb változás, hogy világítós lett a Volkswagen-embléma az elején, a LED-csíkkal együtt már tényleg valódi fényár! A hátsó lámpatest dizájnját is átszabták háromdésre, szintén LED-es rendszerrel.

Maga a golfos forma egyszerűen nem tud öregedni, 50 év után is mutatós a széles és lapos hatchback, 4289 milliméter hosszú, 1789 mm széles és 1467 mm magas 2630 mm-es tengelytávú karosszériával. Pont olyan méret, amivel egyszerű manőverezni, és a ki-be szállás sem olyan, mintha a a földről kéne feltápászkodni.

A rendszer lelkét a sok modellben bizonyított, 1,5 literes TSI motor adja, ami 150 lóerős, emellett a villanymotorja 116 lóerős, a PHEV Golf hatfokozatú DSG-váltóval kapható kizárólag, manuálissal nem lehet megvásárolni. A rendszerhez egy 19,7 kWh-s lítium-ion akkupakk tartozik, a rendszer 11 kW-os teljesítménnyel tölthető AC töltőn, így kb. 2 óra alatt lehet nulláról 100 százalékra feltölteni az autót. A Golf különlegessége, hogy DC villámtöltőn is képes áramot felvenni egy CCS-csatlakozón keresztül, méghozzá akár 50 kWh-val is - nekem nem sikerült ekkora sebességet kihoznom belőle, de végig szépen tartotta a 19 kWh körüli értéket.

Ami a fogyasztást illeti, a gyárlag megadott 13 kWh/100km-s fogyasztás téligumin, fűtéssel mindennel együtt már inkább 19 kWh körül alakult, de a kocsi így is meg tud tenni 100 kilométert tisztán elektromosan, ami a napi ingázáshoz bőségesen elegendő. 70 forintos, otthoni áramárral számolva kb. 1300 forintból meg tud tenni 100 kilométert, ennyiből kb. 2 liter benzint lehet tankolni. Utcai töltőn számoljunk 230 forintos kWh-árral, így 4370 forintba kerül 100 elektromos kilométer, ami kb. 7 literes fogyasztásnak felel meg. Szóval, ha valaki otthon meg tudja oldani a töltést, az konkrétan fillérekből tud autózni.

De mi van, ha úgy használjuk a plug-in hibridet, ahogy a legtöbben, akik kaptak a cégtől? Azaz hagyjuk a francba lemerülni, töltőnek pedig a közelébe sem megyünk. Nos, hibrid-módban is szépen töltöget vissza energiát, ha erősre állítjuk a rekuperációt, akkor még fékezni sem kell olyan gyakran. Így használva sem evett többet a majdnem 2100 kilós kocsi 5,5-6 liternél.

A 204 lóerő komoly dinamikával ruházza fel a kocsit, a villanymotornak hála keményen tud gyorsulni, az alacsony súlypont miatt nagyon ügyes az úton, könnyű vele dinamikusan közlekedni. Szinte észre sem lehet venni, amikor vált a rendszer a két hajtáslánc között, ha pedig sportosra akarjuk venni a dolgoz, és manuálisan váltanánk, akkor ezt a kormány mögötti fülekkel tehetjük meg.

Belül amihez hozzászoktunk

Hála az égnek a modellfrissítéssel eltűntek az érintésérzékeny felületek a kormányról, visszajöttek a hagyományos vezérlőgombok, amiktől nem kap idegbajt az ember - úgy tűnik, meghallgatták a vásárlók szavát, akiknek a jelentős része utálta a megoldást. Viszont az ülésfűtés vagy a klíma vezérlését a központi panelen kell megoldani - azaz a hőfokot lehet állítani az érintésérzékeny felületeken is, de a befúvás erősségét a menüben találjuk.

Az új generációs szoftver levetkőzte a korábbi gyerekbetegségeket, immáron gond nélkül fut minden. A menü kicsit összetett, de megszokható, és az alul-felül megtalálható menüsor is a felhasználó segítségére van. Gond nélkül futott a vezeték nélküli telefontükrözés, és a középkonzolban még vezeték nélküli töltő is van. Az első üléseknél két USB-C csatlakozó található a mobileszközök töltéséhez, valamint egy 12 voltos aljzat, valamint kisebb-nagyobb tárolórekeszek, amelyekben kényelmesen elhelyezhetők azok az apróbb tárgyak, amelyeket érdemes mindig kéznél tartani.

Az első ülésekben kényelmes az utazás, a kormány helyzete széles tartományban állítható. Az ülés masszázsfunkciós, állítható hosszúságú ülőlapú, jó oldaltartású. Hátul az utastér átlagos méretű: el lehet férni, de kompromisszumokra van szükség, különösen a térd számára szűkebb hely miatt. A csomagtartó a hibrid rendszer helyigényes akkumulátora miatt viszonylag kicsi, padló alatti tárolórekesz nincs. Alaphelyzetben 273 literes, a hátsó ülések lehajtásával 1129 literre bővíthető - a hagyományos Golf esetében 381 liter a csomagtér. Az anyagminőségre nem lehet panasz, nem recseg-ropog a beltér és a hangszigetelés is olyan, amilyet a Volkswagentől.

Az ára riaszthat el

A Golf legalapabb, Start kivitele sima 1,5 literes benzinmotorral jelenleg 8 990 000 forintba kerül, a mild hibrid változatért pedig 12 802 780 forintot kell fizetni, ha pedig valaki dízelt szeretne, annak legkevesebb 14 121 510 forintot kell leperkálnia. A plug-in hibrid hajtáslánc elsőként a Style felszereltségben érhető el, legkevesebb 17 048 390 forint - és az újonnan megvásárolt darabokra már nincs is zöld rendszám. Pedig, ha úgy használja az ember, ahogy kell, akkor a napi ingázást jó eséllyel meg lehet oldani teljesen zölden is, nem szennyezve a levegőt.

Ugyanakkor a Golfból mintha nem akarnának PHEV-et eladni, legalábbis a hagyományos erőforrással szerelt verziókhoz képest igen nagy felárral bír. A Style-csomagban például ha a benzinmotorost kérjük, akkor kevesebb mint 12,5 millió forintot kell most kifizetni. Viszont a legolcsóbb elektromos ID.3 pedig már csak kb. 1 millió forinttal kerül többe, mint a plug-in Golf, arra megmaradnak a zöld rendszám előnyei, és még állami támogatást is lehet rá igényelni, ha cégre vásároljuk.