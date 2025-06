Teszten a Renault legújabb csodaautója: tényleg elmegy 1000 kilométert az új Symbioz?

Megérkezett Magyarországra is a Renault legújabb szabadidő-autója, a Symbioz, amely méretben a Captur és az Arkana közé tehető, technikailag viszont inkább a Clióval és Capturrel rokon - ez már a hatodik SUV a kínálatban. Egyféle, öntöltő hibrid hajtáslánccal kínálják, a gyártó szerint akár 1000 kilométeres hatótávval. A teszthét során városban, országúton és autópályán is megjártuk, a fogyasztási adatok pedig meglepően kedvezőek lettek.

Az utolsó repedés is be lett tömve a Renault amúgy is tetemes szabadidőautó-kínálatában: az Arkana, az Austral, a Captur és a Scenic mellé megérkezett az új Symbioz is - jaj, a Rafale kimaradt, szóval igen, a hatodik. A franciák nem szórakoznak, tolják, ami a csövön kifér: ha valaki a kupés formákat részesíti előnyben, annak ott az Arkana és a Rafale, nagy családi kocsinak a Scenic és az Austral, akinek pedig a kisebb méret kellett, annak a Captur volt a megoldás.

A csupán egyféle, öntöltő hibrid hajtáslánccal kapható Symbioz pedig méretben a Captur és az Arkana közé érkezett, utóbbihoz áll közelebb, de ugyanarra a platformra épül, mint a Clio és a Captur. Hossza 4413 milliméter, szélessége 1797, magassága pedig 1575 mm, a tengelytáv 2638 mm.

A Symbioz karosszériája látványos és izgalmas részletekkel tűnik ki az utcaképből: az alapvetően lágy, gömbölyded formavilágot határozott, szögletes vonások teszik karakteressé. A hűtőrács a vártnál alacsonyabbról indul, a márkajelzést körülvevő műanyag díszbetét például teljesen zárt (a hűtéshez szükséges levegőt máshol szívja be a motor), alatta pedig markáns, fél rombusz formájú nappali menetfények és légbeömlők kaptak helyet.

Oldalról hangsúlyos sárvédőszélesítések, műanyag kerékjárati ívek és krómbetétes küszöbek dobják fel a látványt. A hegyesszög-rajongók kedvence lehet a C-oszlop, amelyből bőven jutott a hátsó lámpákba is, a hátsó rész pedig a mutatós „Symbioz” felirattal és egy kevésbé elegáns, kissé esetlen hátsó ablaktörlővel zárul. Hétféle fényezéssel gyártják Valladolidban a higanykék nevű színt a modellel vezették be, a tesztautónk is ilyen volt, nagyon illik a formához, én csak ezzel venném!

1,6-os benzinmotorja négyhengeres, a rendszerteljesítmény 145 lóerős. Ebbők a villanymotor 49 lóerős, 205 Nm nyomatékkal. Érdekesség, hogy a rendszerben nincs kuplung, induláskor és hátramenetben csak elektromosan működik. A rendszer másik szíve a 1,2 kWh-s, 230 volt feszültségű, 39 kilogrammos lítiumion akkumulátor. Látszik, hogy a Symbiozt a komfortra hangolták, a rendszer szinte észrevétlenül vált az elektromos és a benzines meghajtás között, ugyanakkor néha-néha meglepetésként képes felbőgetni a motort, ha már fogytán a kraft az akkuban.

A Renault ígérete szerint a kocsi képes akár 1000 kilométert is megtenni egyetlen tank üzemanyaggal - hallottunk már ilyet más gyártótól is. Az viszont tény, hogy a városi poroszkálást tényleg képes megoldani kb. 70 százalékban elektromos üzemmódban, egy ilyen, a XIII. kerület és Budakeszi között rohangálós napon mértem 3,5 liter körüli fogyasztást is, ami azért egy ekkora autótól igen impozáns. Vegyes használat - M0, város, országút - mellett a teszthét végén 5,2-n állt meg a fogyasztásmérő, ami bár rosszabb a gyári értéknél (milyen meglepő),

de így is 920 kilométeres hatótávolságot prognosztizál a 48 literes üzemanyagtartállyal. Szép!

Ilyen tető sem mindennapos az új autókban

A beltérrel és a praktikummal nem akarták feltalálni a melegvizet, hanem az elmúlt évtizedekben működő megoldásokat tökéletesítették. A kulcs nélküli indítást például nem tegnap találták fel, de kevés autó tudja ilyen tökéletesen: maga a kulcs is lapos, könnyen zsebre vágható, már-már kártya, de azért mégsem - nem húzza a zsebed, nem karcolja meg a telefonod. És lényegében semmit sem kell csinálni vele, mert az autó kinyílik ha közelítesz, beindul ha megnyomod a gombot, és bezár, ha leállítod és elmész.

A beltér is összességében praktikus, kényelmes és élhető, nagy ütőkártya az előre-hátra tologatható hátsó üléssor, amivel jól variálható az utastér és a csomagtér aránya. A tervezők igényes anyagok felhasználásával alakították ki az utastér hangulatát, kopogós műanyagot,zongoralakk betéteket sehol nem találni. Jól eltalálták, hogyan kell egyensúlyba hozni a képernyőről vezérelhető funkciókat és a fizikai gombokat - például a klíma funkcióihoz több gomb is tartozik.

A Symbioz digitális műszerfala egy 10,3 colos TFT kijelzőn jeleníti meg a legfontosabb információkat, míg a középkonzolon egy 10,4 colos, álló tájolású érintőképernyő vezérli a fedélzeti rendszert. Az utastérben sok a pakolóhely. USB-s és vezeték nélküli töltési lehetőség is adott. A Symbioz összesen 29 vezetőtámogató rendszert kínál, köztük adaptív tempomatot, aktív sávtartót, valamint egy figyelmeztetést, amely megakadályozza, hogy óvatlan ajtónyitással veszélybe sodorjuk a mellettünk elhaladó kerékpárost vagy motorost.

A jó hír, hogy a legzavaróbb asszisztensek egyetlen mozdulattal kikapcsolhatók: a műszerfal bal szélén elérhető My Safety menüben könnyedén egyedi beállításokat rendelhetünk hozzájuk, vagy akár teljesen le is tilthatjuk őket. Így nem kell hallgatni a sebességhatár-pittyegőt, aminek sokszor fogalma sincs, éppen mennyivel is lehet menni, de azért bőszen jelez - ez a rendszer a legtöbb új autóban nagyon pontatlan és idegesítő, de kötelező EU-s extra, nem a Symbioz hibája.

A Google-alapú fedélzeti rendszer gyorsan reagál, a vezeték nélküli kapcsolat és a telefontükrözés is zökkenőmentesen működik, miközben a menürendszer felépítése mobilos logikát követ: egyszerű, mégis sok beállítási lehetőséget kínál. A középkonzol tipikus francia autós, légies kialakítású, lehet bele pakolni, szép központi eleme az összképnek.

A Solarbay nevű panorámatető talán az egyik legjobb fícsör az autóban, ráadásul nem vesz el sok fejteret. A látványos animációval záródó virtuális lamellarendszer folyadékkristályos technológiát használ. Ennek lényege, hogy elektromos tér hatására a kristályok szabályosan rendeződnek, így akadálytalanul áthalad rajtuk a fény (ilyenkor van "nyitva" a tető); áram nélkül viszont a kristályok rendezetlenné válnak, és részben visszaverik a fényt.

Nagyon látványos, de azt meg kell jegyezni, hogy a nyári hőségben nem helyettesíti tökéletesen a hagyományos rolót – se fény-, se hőszabályozás szempontjából –, cserébe elegáns, világos és különleges hangulatot ad az utastérnek - 600 ezer forintos felárral. Azt nem tudni, mennyibe kerül, ha esetleg elromlik, és cserélni kell, de vélhetően sokba. Hátul egyébként még 190 centiméter felett sem kényelmetlen utazni, lábtér is bőven rendelkezésre áll,

A csomagtér 434-675 liter között variálható, a tologatható hátsó üléssor pozíciójától függően, a teljesen lehajtott ülésekkel majdnem 1500 liternyi rakteret kapunk.

Mibe kerül?

A Renault Symbioz full hybrid E-Tech 145 modellcsalád négy felszereltségi szinttel, csak egyféle, full hibrid erőforrással rendelhető meg. A belépőszintet képviselő evolution változat 11 549 000 forintos kedvezményes áron vásárolható meg, míg a techno kivitelért 11 999 000 forintot kell fizetni. A sportosabb megjelenésű esprit Alpine 12 849 000 forintért, a csúcsfelszereltséget kínáló iconic pedig 13 499 000 forintos áron érhető el.

Többféle extracsomag is rendelhető. A már említett panorámatető 600 000 forint, a navigációs csomag 300 000 forintba kerül, a csomagtércsomag 100 000 forint. A téli csomag 130 000, míg a kibővített, ülésállítási extrákat is tartalmazó téli prémium csomag 320 000 forintért elérhető, vagy 380 000-ért Extended Grip csomaggal együtt. Utóbbi külön is kérhető 200 000 forintért. A 360 fokos parkolókamera 200–250 ezer, a vezetéstámogató rendszer 320 000 forint. A prémium téli és Extended Grip csomag kombinációja 530 000 forintba kerül, ha GRAVITY felniket is kérünk. Egyes fényezések felára 220 000 forint.

A vetélytársak közül a Nissan Qashqai full hibrid hajtáslánccal legkevesebb 14 790 000 forintba kerül, a Kia Sportage Hybrid alapára 14 349 000 forint, a Hyudai Tucson hibrid változatáért pedig legkevesebb 15 149 000 forintot kell fizetni.

Nagy a verseny ebben a szegmensben, a Symbioz praktikus, jól variálható belső terével a családi utazásoktól a hétköznapi pakolásig sokféle feladatra alkalmas, ezzel és az egyedi megoldásaival igyekszik kitűnni. Pont olyan kompromisszumos megoldás, amit sokan keresnek egy új autóban.