Ez már nem az a román népautó, de 2025 ár-érték bajnoka lehet: teszten a hibrid Dacia Duster

A Dacia Duster harmadik generációja már nem csak olcsó népautónak tűnik, hanem valódi alternatívának a kompakt SUV-piacon. A Renault jól bevált hibrid hajtásláncával, friss dizájnnal és komoly technikai ugrással bizonyítja, hogy 2025-ben már túl van a „román terepjárós” korszakon. Bár az ára is feljebb kúszott, az új Duster még mindig kedvező ajánlat lehet a konkurensekhez képest. Megnéztük, mit tud a hibrid változat a valóságban.

Nem véletlenül lett Magyarország egyik kedvenc autója a Dacia Duster, amelyből a 2009-es megjelenése óta több mint 2,4 millió darabot adtak el. Ugyan a korai Daciák minőségével nem volt minden rendben, elég csak a sorjás műanyag beltérre gondolni, de cserébe ár-érték arányban verhetetlenek voltak: annak idején már 2,5 millió forintért meg lehetett venni a román márka terepjáróját, 3,5 millióból pedig már a kínálat legtetejéből válogathattunk.

Azóta sok víz lefolyt a Dunán, a filléres autók már eltűntek a piacról, ami maga alá teperte a Dacia modelljeit is. Ugyanakkor Duster harmadik generációja már egy teljesen más kávéház, mint az elődök, és nem mellesleg megkapta a Renault híresen jól sikerült hibrid-rendszerét. Ezzel az erőforrással teszteltük az új Dustert.

Kívülről is hatalmas ugrás a legújabb generáció, amely már az új Dacia-logóval érkezik, és nagyon jól áll neki. Vagány, hogy az orrán a fehér csíkok szinte összefolynak a LED-fényszórókkal, és a logó motívumai a hátsó lámpákban is visszaköszönnek. Markáns megjelenést kölcsönöz az autónak a négyszögletes kialakítású kerékjárati ív, a motorháztető domborulatok, a sportos hatást pedig fokozza a rejtett hátsó kilincs, a hátul felfelé ívelő övvonal, az egyedi kialakítású tetőlégterelő és a látványos hátsó lámpák.

A különböző műanyag díszbetétekkel egy időben csak a fényezésen spóroltak a gyártók, de az új Dusteren ezek sem tűnnek gagyinak. A Starkle névre keresztelt műanyagok 20 százalékban újrahasznosított polipropilénből készültek, semmilyen festékanyagot nem használtak hozzájuk, így maradtak különböző, világos foltok is bennük - elsőre azt hinné az ember, hogy koszos, de nem, ez ilyen.

És valahol zseniális, hiszen így, ha megszokja az ember, akkor a kosz sem fogja bántani a szemét. De az is nagyon ronda tud lenni, ha a műanyag díszítőelemek szépségét idővel a nap, vagy mondjuk a madárszar megeszi, na, ezzel az újrahasznosított megoldással ez sem lesz annyira látványos.

Többen is azt mondták, hogy már teljesen "nyugati autós" lett a Duster külseje - hiába a Renault márkája, ezt nehéz kiirtani a hazai fejekből a román gyökereket.

Az autó a Renault CMF-B platformjára épül, amit olyan modellekhez használnak, mint a Renault Clio, Captur, Arkana, a Dacia Sandero vagy a Jogger. A Duster hossza 4,34 méter, szélessége 1,81 méter, a magassága pedig 1,66 méter, abszolút élhetőek a méretei, nem igazi nagy terepjáró - erre a szerepre érkezett a kínálatba a Bigster.

Hibrid, de tényleg!

A motorháztető felnyitásakor az is rögtön szembetűnik, hogy a tervezés során az aprónak tűnő részletekre is ügyeltek – ilyen például a teleszkópos nyitás, amit sok esetben még a magasabb kategóriás modellekből is kihagynak. A hajtáslánc alapját egy 1,6 literes, négyhengeres szívó benzinmotor adja, amely önmagában 94 lóerős, ám egy 49 lóerős villanymotor is besegít, így a rendszer összteljesítménye eléri a 140 lóerőt.

A villanymotor 205 Nm, a benzinmotor pedig 148 Nm nyomatékot biztosít, így a rugalmasságra nem lehet panasz. A lítium-ion akkumulátor – hasonlóan a Toyota megoldásához – néhány kilométer erejéig képes önállóan ellátni a villanymotorokat - jellemzően alacsonyabb tempónál, de volt, hogy egyenletes haladás mellett 100-130-nál is elektromos módra váltott, ha volt benne elég kraft. A belső égésű motor bekapcsolódása szinte észrevétlenül történik, és a hibrides motorbőgetés sem jellemző.

Az automata váltó ügyesen végzi a dolgát, bár nem veszettmód gyorsulásra van hangolva, az előzéseket magabiztosan lehet vele végrehajtani, jól reagál a gázpedálra, megindul, ha kell - hála a villanymotoroknak is. A stop-start rendszer működése szinte észrevehetetlen, és bár az autó csak az első kerekeket hajtja, könnyebb terepen gond nélkül elboldogul.

Nyilván mindenkit a fogyasztás érdekel. Nos, vegyes (város-M0-országút) felhasználás mellett 5,8-6 literrel el lehet vele járni, igazi előnye a városban poroszkáláskor jön ki. A gyártó szerint így akár 70 százalékban is képes elektromosan haladni - bevallom, ennyire precízen nem számoltam, de tény, hogy dugóban ritkán kapcsolt be a benzinmotor, 5 liter körül hoztam le vele egy Pesten szaladgálós napot, ami egy ekkora autótól szép teljesítmény.

Ez már más liga

A beltéren is látszik, hogy az új Duster egy komoly minőségi szintlépés. Oké, még mindig kemény műanyagból van minden, de igyekeztek ízlésesen, praktikusan tálalni - látszik ugyan, hogy spóroltak itt is, de a dizájn nem tolja az arcodba. Például a bazinagy Duster-felirat az anyósülés előtt ötletes, valamint a beltérben is megjelenő Y-motívumok is oldják az olcsóságérzetet. Az ülések kényelmesek, semmi extra se jó, se rossz tekintetben, a kék díszbetétek oldják az amúgy kissé sötét összképet.

A szoftver Android 12-t futtat, áttekinthető a menürendszer, és zökkenőmentesen kapcsolódik vezeték nélkül a Car Play és az Android Auto. Viszont a kamerák képe elég gyatra minőségű, és hiába van az autó mind a négy oldalában kamera, 360 fokos képet nem tud adni.

Szerencsére a klímaberendezés vezérlése továbbra is hagyományos, fizikai gombokkal történik, miközben a beállított értékek a multimédiás kijelzőn jelennek meg. Viszont a hangerőszabályozást és az audio egyéb vezérlését nem kormánygombokkal kell megoldani, hanem egy külön kis füllel a kormány mögött - klasszikus Renault-megoldás, aki nem látott még ilyet, annak időt igényelhet a megszokás. Méghozzá sokat, mert például menet közben nem is igazán látni, éppen melyik kapcsolóval bíbelődik az ember.

A tesztelt hibrid változat csomagtartója alaphelyzetben 414 literes, ami a mindennapokra elegendő. A többi hajtáslánc esetén a csomagtér valamivel nagyobb. Hátul bőséges a fejtér, és az autó hosszához viszonyítva a lábtér is kellemesen tágas. Még magasabb utasok is kényelmesen elférnek egymás mögött.

Mibe kerül?

Az új verzióval eddig el nem érhető exrák jelentek meg a Dusterben a kormányfűtéssel, a Cold csomagban ülésfűtéssel együtt 150 ezer forintért. Emellett a vezeték nélküli telefontöltő sem volt eddig az extrák között. A Duster árlistája az alábbiak szerint alakul:

Az Eco-G 100 LPG-s motorral szerelt modell essential felszereltséggel 7 499 000 Ft, expression felszereltséggel 7 899 000 Ft, míg Journey és Extreme szinteken egyaránt 8 499 000 Ft.

A mild hybrid 130 csak az Expression**, Journey és Extreme felszereltségekhez érhető el, ezek ára rendre 7 999 000 Ft, 9 149 000 Ft és 9 149 000 Ft.

A mild hybrid 130 4x4, összkerekes változat az Expression szinten 9 949 000 Ft, a Journey és Extreme szinteken pedig egyaránt 10 549 000 Ft.

A legerősebb, általunk is tesztelt hybrid 140 modell az Expression felszereltséggel 9 899 000 Ft, míg Journey és Extreme kivitelek esetén 10 499 000 Ft-ba kerül, a tesztautónk előbbi felszereltségű volt.

Az alapárban fehér fényezés van benne, a többinek a felára 200 ezer forint, ahogy a City-csomag is, amiben a holttérfigyelő, a kamerarendszer és a parkolóradar tartozik bele. Az elektromos parkolóféket, a navigációt és a vezeték nélküli töltőt magában foglaló Tech-csomag 300 ezer forintba kerül, a már említett, ülés- és kormányfűtést is tartalmazó Cold-csomag pedig 150 ezerbe. A felszereltségi szintekkel más-más belső dizájn is jár.

Az autó legnagyobb vetélytársa a Suzuki Vitara, amely legkevesebb 8 140 000 forintba kerül, a full hibrid változatért pedig minimum 10 240 000 forintot kell fizetni. Az S-Cross alapára 8 600 000 forint, a hibrid erőforrással szerelt verzióért 10 850 000 forintot kérnek legkevesebb.

A tesvérmodell Renault Captur alapára 7 799 000 forint, míg a hibrid változat 9 599 000 forintba kerül minimum. Az eggyel nagyobb Symbioz csak full hibridként vásárolható meg, 11 549 000 forintról indul. A kínai MG ZS 8 399 000 forintról indul, de a full hibrid már 9 999 000 forintba kerül. A méretben szintén hasonló Opel Mokka alapára 8 690 000 forint, hibridként 10 040 000 forintot kérnek érte.