Az infláció gyakorlatilag regresszív adóként működik: a legnagyobb terhet azok viselik, akiknek a legkevesebb mozgásterük van.
Teszten a Volkswagen jóárasított slágerautója: mire elég a legkisebb akkupakkos ID.4?
Magyarországon is debütáltak a Volkswagen jóárasított villanyautói, mi most az ID.4-et teszteltük a - majdnem - legalapabb változatban. Az 52 kWh-s akkupakk elsőre nem tűnik soknak, de városban egészen meglepő fogyasztási adatokat tud produkálni a gép - viszont autópályán készüljünk, hogy nem lesz meg Keszthely oda-vissza.
Papp Zoltán, a Volkswagen hazai márkaigazgatója még tavasszal beszélt arról lapunknak, hogy jóárasított kivitelben is piacra dobják a márka két legkelendőbb elektromos autóját, az ID.3-at és az ID.4-et. Így is lett, a Start felszereltésgű autókat már pár hónapja meg lehet rendelni, mi pedig most az ID.4-ből teszteltünk egy az alapnál valamivel jobban felszerelt, úgynevezet Start Prime kivitelt.
A külső semmiben sem tér el az eddig már ismert ID.4-estől, ami nem akar kitűnni a tömegből: az SUV az MEB-platformra épül, 4584 mm hosszú, 1852 mm széles és 1640 mm magas, a tegelytávja 2771 mm. Méreteivel már családi használatra is alkalmas, a csomagtér 540 literes, és a padló alatt külön tárolója van a kábeleknek, nem a raktérben kell csak úgy hánykolódniuk. A belépőszintű modellhez nem jár motoros csomagtérajtó, ezzel meg kell barátkozni - de ha azt vesszük, egy elektronikával kevesebb, ami elromolhat.
Sok változás a beltérben sincs, kellemes és tisztességes családi autó hatását kelti. Az anyagok nem prémiumok ugyan, de a kocsi nem is akar annak látszani, viszont a VW még mindig nem tudta meghaladni a fényes fekete díszbetéteket... Az alapverzióból az elektromosan állítható üléseket is kivették, ha valaki az ülések magasságán is szeretne állítani, annak nem lesz elég a legolcsóbb Start-kivitel, az csak a Start Prime-tól alapfelszereltség. Deréktámasz állítás sem került az autóba, viszont cserébe az ülések kényelmesek, jól tartanak, szóval enélkül is el lehet benne lenni. És nem mellesleg tetszetősek is a varrott velúrbetétekkel és az ID.4 díszítéssel. A hátul ülők lábtere is bő, mivel SUV-ról van szó, a fejtérre sem lehet panasz.
A központi képernyő viszont immár 12,9 colos, dedikált gombok viszont nincsenek, de megmaradtak a borzalmas hangerő- és hőmérsékletszabályozó felületek - amik érintésérzékenyek, simogatással lehet állítgatni rajtuk a dolgokat. És megmaradt az autóipar egyik legidegesítőbb spórolása is: csak két ablakemelő-kapcsoló van a vezetőoldalon, ha a hátsókat akarod lehúzni, akkor az érintésérzékeny REAR-feliratot kell megnyomni - könnyű véletlenül is átkapcsolni.
Viszont az autó már megkapta a legfrissebb szoftververziót, ami teljesen jól és gördülékenyen működik, a vezeték nélküli telefoncsatlakozás is simán megy, több nem is kell. Ám a tolatókamera képe rettenetesen torzít, nehéz megítélni, hogy pontosan milyen távolságra vannak és hol helyezkednek el a térben a tereptárgyak, nem lehet csak erre hagyatkozni - szerencsére radar is van az autóban elöl-hátul. Az olcsósítás másik áldozata az aktív sávtartás lett, de a sávelhagyásgátló szerencsére része maradt a konfigurációnak. Alapfelszereltség a fűthető első ülések, szélvédő és kormány, kétzónás klímaberendezés, tolatókamera, kulcs nélküli nyitás és indítás, sávtartó asszisztens, táblafelismerő rendszer, valamint Apple CarPlay és Android Auto csatlakozás. Alapáron jár továbbá a Type 2 töltőcsatlakozó, a hőszivattyús klímaberendezés, a LED-fényszóró, a 18 hüvelykes könnyűfém felni és a távolságtartó (adaptív) tempomat is.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Mennyit megy el egy töltéssel?
A legalapabb motorizáltságú ID.4 teljesítménye 170 lóerő, ami bőségesen elegendő, az akkupakkja pedig nettó 52 kWh kapacitású, és a gyártó szerint AC-n 11 kWh-val, gyorstöltőn pedig maximum 145 kWh-val lehet tölteni. A Start és a Start Prime között a legnagyobb különbség az, hogy a legolcsóbb ID.4 csak 50 kWh-val tölthető maximálisan - ezt nagyon érdemes megnézni, ha valaki majd a használtpiacon nézeget!
Az ígért WLTP-hatótávolsága 310 km körül van, ami városban sokkal több lehet, egy városi napon 13 kWh/100 km-s fogyasztást is ki tudtam hozni belőle, azaz így 400 kilométert is meg tud tenni az autó. Ellenben autópályán már sokkal éhesebb, 130-as tempónál bőven 20 felett fogyaszt, azaz 240-260 kilométeres hatótávval lehet kalkulálni vele. Ez az olcsóság kompromisszuma. A fogyasztáson sokat segíthet a hőszivattyús fűtés, aminek a felára kb. 7 millió forint.
A Volkswagen ID.4 két alapváltozata közül a Start modell ára 12 989 999 forinttól indul, míg a magasabb felszereltségű Start Prime 13 490 000 forinttól érhető el. A vetélytársak közül a testvérmodell Skoda Enyaq 15 998 999 forinttól érhető el, a szintén erre a platformra készült Ford Exploler pedig kedvezményes áron 13 300 000 forintért kapható legkevesebb. A Hyundai Ioniq 5 alapára 16 299 000 forint, a Kia EV4 pedig 14 499 000 forinttól kapható.
A magyar autósok rendkívül árérzékenynek vallják magukat, és a tapasztalatok szerint spórolhatnának is, mégsem teszik.
Félmilliárdos gigabírságot kapott a magyarok kedvenc hirdetési oldala: sokkal többet fizettetek velünk!
550 millió forintra bírságolta a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a Használtauto.hu Kft.-t,
Durván beindult az autópiac, viszik ezeket a kocsikat, mint a cukrot: egyre több magyar is rászánja magát
Az Európai Unióban szeptemberben 10 százalékkal, 888 672-re nőtt az új autók eladása az előző év azonos hónapjához képest.
A magyar autósok rendkívül árérzékenyek, ugyanakkor sokan 6-7 éve változatlan biztosítónál kötötték meg kötelező gépjármű-felelősségbiztosításukat.
Elképesztő iramban drágulnak az autók Magyarországon: keservesen a zsebébe nyúlhat, akinek most kocsi kell
Továbbra is élénk a forgalom a magyar használtautó-piacon, különösen az elektromos és hibrid meghajtású modellek iránt nő dinamikusan az érdeklődés.
A Tesla igazgatótanácsának elnöke arra kérte a részvényeseket, hogy szavazzanak Elon Musk közel 1 billió dolláros fizetési csomagjáról.
A benzin beszerzési ára bruttó 5, a gázolaj nagykereskedelmi ára pedig bruttó 10 forinttal emelkedik a héten kedden.
Tíz év alatt hatalmasat fordult az autópiac: ami 2015-ben még kedvező árú családi SUV-nak számított, az ma már sokak számára elérhetetlen.
Leáll az autópályamatrica-vásárlás Magyarországon: ezekben az időpontokban sehogysem lehet beszerezni - jobb, ha felkészülsz
Vasárnap hajnalban senkinek sem érdemes az utolsó pillanatra hagyni az autópálya-matrica vásárlását.
Te is ilyen gumival közlekedsz télen? Lehullt a lepel, megéri-e felszerelni: mutatjuk, mit mért a teszt
Az ADAC legfrissebb négyévszakos gumiabroncs tesztjén csak két modell kapott jó minősítést.
A társaság közleményében kiemelte, hogy ez a jelentős erőforrás-ráfordítás más, fontosabb útfenntartási feladatoktól vonja el a kapacitásokat.
Itt a szigorítás a jogosítványoknál: könnyű elhasalni a teszten, sok idős bukhatja el emiatt a jogsiját
Az új szabályok az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételüket követő 20. napon lépnek hatályba.
Megszavazták, komoly változás élesedik a jogosítványoknál: rengeteg magyart érint, sokaknak nem fog tetszeni
Elfogadták a vezetői engedélyek uniós szabályainak frissítését, amely új vizsgakövetelményeket, érvényességi időt és kezdő vezetőkre vonatkozó szigorúbb előírásokat tartalmaz.
A jövő héten már fagypont alatti is lehet néhol a hőmérséklet, vagyis az autósoknak most lehet itt az idő az abroncscserére.
Már a jogosítvány is luxus? Megnéztük, mennyibe kerül a volán mögé ülni Magyarországon – az árak sokkolók!
Szinte rekordközelben jár a használt autók értékesítésének száma, a szakértő szerint még az Otthon Start Program se vette el a magyarok kedvét az autóvásárlástól.
Megszavazták, durván kiterjesztik a fizetős parkolást Budapesten: jövőre már itt is jegyet kell venni
Rendkívüli testületi ülésén szavazta meg a XIV. kerületi önkormányzat a fizetős parkolás kiterjesztését.
Az egyik legvitatottabb kérdés az idősebb gépjárművezetők helyzetének újraszabályozása volt.
-
Daibau.hu – Gyors és egyszerű megoldás, ha szakemberre van szüksége (x)
Ha valaha keresett már jó szakembert, pontosan tudja, milyen fárasztó lehet. Internetes hirdetések böngészése, barátok és szomszédok kérdezgetése – gyakran csak frusztrációhoz vezet, és a munka csak várat magára. Szerencsére van egy egyszerű, gyors megoldás, ami mindig kéznél van.
-
Nem csak lakástakarék: így hódítja meg az ingatlanpiacot a Fundamenta (x)
A Fundamenta neve eddig főleg a megtakarításról és hitelezésről szólt, de mára a pénzügyi szolgáltató az ingatlanközvetítésben is a vezető piaci szereplők egyikévé vált.