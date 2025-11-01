Teszten a Volkswagen jóárasított slágerautója: mire elég a legkisebb akkupakkos ID.4?

Magyarországon is debütáltak a Volkswagen jóárasított villanyautói, mi most az ID.4-et teszteltük a - majdnem - legalapabb változatban. Az 52 kWh-s akkupakk elsőre nem tűnik soknak, de városban egészen meglepő fogyasztási adatokat tud produkálni a gép - viszont autópályán készüljünk, hogy nem lesz meg Keszthely oda-vissza.

Papp Zoltán, a Volkswagen hazai márkaigazgatója még tavasszal beszélt arról lapunknak, hogy jóárasított kivitelben is piacra dobják a márka két legkelendőbb elektromos autóját, az ID.3-at és az ID.4-et. Így is lett, a Start felszereltésgű autókat már pár hónapja meg lehet rendelni, mi pedig most az ID.4-ből teszteltünk egy az alapnál valamivel jobban felszerelt, úgynevezet Start Prime kivitelt.

A külső semmiben sem tér el az eddig már ismert ID.4-estől, ami nem akar kitűnni a tömegből: az SUV az MEB-platformra épül, 4584 mm hosszú, 1852 mm széles és 1640 mm magas, a tegelytávja 2771 mm. Méreteivel már családi használatra is alkalmas, a csomagtér 540 literes, és a padló alatt külön tárolója van a kábeleknek, nem a raktérben kell csak úgy hánykolódniuk. A belépőszintű modellhez nem jár motoros csomagtérajtó, ezzel meg kell barátkozni - de ha azt vesszük, egy elektronikával kevesebb, ami elromolhat.

Sok változás a beltérben sincs, kellemes és tisztességes családi autó hatását kelti. Az anyagok nem prémiumok ugyan, de a kocsi nem is akar annak látszani, viszont a VW még mindig nem tudta meghaladni a fényes fekete díszbetéteket... Az alapverzióból az elektromosan állítható üléseket is kivették, ha valaki az ülések magasságán is szeretne állítani, annak nem lesz elég a legolcsóbb Start-kivitel, az csak a Start Prime-tól alapfelszereltség. Deréktámasz állítás sem került az autóba, viszont cserébe az ülések kényelmesek, jól tartanak, szóval enélkül is el lehet benne lenni. És nem mellesleg tetszetősek is a varrott velúrbetétekkel és az ID.4 díszítéssel. A hátul ülők lábtere is bő, mivel SUV-ról van szó, a fejtérre sem lehet panasz.

A központi képernyő viszont immár 12,9 colos, dedikált gombok viszont nincsenek, de megmaradtak a borzalmas hangerő- és hőmérsékletszabályozó felületek - amik érintésérzékenyek, simogatással lehet állítgatni rajtuk a dolgokat. És megmaradt az autóipar egyik legidegesítőbb spórolása is: csak két ablakemelő-kapcsoló van a vezetőoldalon, ha a hátsókat akarod lehúzni, akkor az érintésérzékeny REAR-feliratot kell megnyomni - könnyű véletlenül is átkapcsolni.

Viszont az autó már megkapta a legfrissebb szoftververziót, ami teljesen jól és gördülékenyen működik, a vezeték nélküli telefoncsatlakozás is simán megy, több nem is kell. Ám a tolatókamera képe rettenetesen torzít, nehéz megítélni, hogy pontosan milyen távolságra vannak és hol helyezkednek el a térben a tereptárgyak, nem lehet csak erre hagyatkozni - szerencsére radar is van az autóban elöl-hátul. Az olcsósítás másik áldozata az aktív sávtartás lett, de a sávelhagyásgátló szerencsére része maradt a konfigurációnak. Alapfelszereltség a fűthető első ülések, szélvédő és kormány, kétzónás klímaberendezés, tolatókamera, kulcs nélküli nyitás és indítás, sávtartó asszisztens, táblafelismerő rendszer, valamint Apple CarPlay és Android Auto csatlakozás. Alapáron jár továbbá a Type 2 töltőcsatlakozó, a hőszivattyús klímaberendezés, a LED-fényszóró, a 18 hüvelykes könnyűfém felni és a távolságtartó (adaptív) tempomat is.

Mennyit megy el egy töltéssel?

A legalapabb motorizáltságú ID.4 teljesítménye 170 lóerő, ami bőségesen elegendő, az akkupakkja pedig nettó 52 kWh kapacitású, és a gyártó szerint AC-n 11 kWh-val, gyorstöltőn pedig maximum 145 kWh-val lehet tölteni. A Start és a Start Prime között a legnagyobb különbség az, hogy a legolcsóbb ID.4 csak 50 kWh-val tölthető maximálisan - ezt nagyon érdemes megnézni, ha valaki majd a használtpiacon nézeget!

Az ígért WLTP-hatótávolsága 310 km körül van, ami városban sokkal több lehet, egy városi napon 13 kWh/100 km-s fogyasztást is ki tudtam hozni belőle, azaz így 400 kilométert is meg tud tenni az autó. Ellenben autópályán már sokkal éhesebb, 130-as tempónál bőven 20 felett fogyaszt, azaz 240-260 kilométeres hatótávval lehet kalkulálni vele. Ez az olcsóság kompromisszuma. A fogyasztáson sokat segíthet a hőszivattyús fűtés, aminek a felára kb. 7 millió forint.

A Volkswagen ID.4 két alapváltozata közül a Start modell ára 12 989 999 forinttól indul, míg a magasabb felszereltségű Start Prime 13 490 000 forinttól érhető el. A vetélytársak közül a testvérmodell Skoda Enyaq 15 998 999 forinttól érhető el, a szintén erre a platformra készült Ford Exploler pedig kedvezményes áron 13 300 000 forintért kapható legkevesebb. A Hyundai Ioniq 5 alapára 16 299 000 forint, a Kia EV4 pedig 14 499 000 forinttól kapható.