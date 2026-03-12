Kiderült, kikre nem vonatkozik még a benzinárstop – ők literenként 45 forinttal fizetnek többet

A korábban strandként működő zöldövezeti terület jövőbeni sorsa egyelőre bizonytalan, az új birtokos még vizsgálja a hasznosítási lehetőségeket.
A kormány által bevezetett új üzemanyagárstop nem vonatkozik a közösségi közlekedést biztosító vállalatokra, köztük a BKV-ra és a Volánbuszra. Ezek a cégek ugyanis nagykereskedelmi áron, saját telephelyükön tankolnak. A folyamatosan emelkedő piaci árak miatt a fővárosi közlekedési társaságnak akár 1,5 milliárd forintos többletköltséggel kell számolnia. Állami kompenzációra a korábbi tapasztalatok alapján nem számíthatnak - jelentette a Népszava.
A hétfő este megjelent kormányrendelet értelmében a 95-ös benzin literenkénti árát 595, a gázolajét pedig 615 forintban maximálták. A hatósági ár azonban kizárólag a benzinkutakon magánszemélyként tankolókra érvényes. A BKV és a Volánbusz járművei a saját telephelyeiken töltik fel a tartályokat. A Moltól nagykereskedelmi, folyamatosan változó áron szerzik be az évi mintegy 25-26 millió liter gázolajat. Rájuk így nem vonatkozik a kedvezmény. Ráadásul a Mol bejelentése szerint március 11-től bruttó 45 forinttal emelkedik a gázolaj nagykereskedelmi ára.
Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója megerősítette, hogy a BKV most sem kap semmilyen kedvezményt vagy támogatást, ahogy a korábbi árstop és az energiaválság idején sem kapott. A főváros már most drágábban veszi az üzemanyagot, mint a hatósági áron tankolók.
Ez éves szinten nagyságrendileg 1,5 milliárd forintos többletkiadást jelenthet a vállalatnak. Ezen a tételen ráadásul lehetetlen spórolni, hiszen a járatok számát vagy útvonalát nem csökkenthetik. Mindeközben a közlekedésszervező cég működését már így is egy 45 milliárd forintos hitelkeret biztosítja.
A fővárosi önkormányzat abban sem bízhat, hogy a kormány a későbbiekben megtéríti a veszteségeit. Ezt jól mutatja a korábbi, 44 milliárd forintos állami energiakompenzációs csomag esete is. Ebből Budapest vezetése egyetlen forintot sem kapott, pedig az energiaköltségeik akkor a háromszorosukra nőttek. Az akkori támogatások elosztása a kerületek között is rendkívül egyenlőtlen volt. A kormánypárti vezetésű városrészek jellemzően a többszörösét kapták annak, mint amennyi a hasonló méretű és lakosságszámú ellenzéki kerületeknek jutott.
Bár a kannába vagy külföldi autóba történő tankolás egyértelműen piaci áron történik, a rendszám nélküli robogók és bizonyos munkagépek esete jogszabályi ellentmondásokat vet fel.
Brutálisan, 45 forinttal megemelte a gázolaj nagykereskedelmi árát a Mol, a benzin pedig 6 forinttal kerül többe literenként.
A Portfolio kiszámolta, a módosítások után milyen tételekből tevődik össze az üzemanyagár.
Két LPG minta és két 95 oktánszámú benzinminta nem felelt meg az előírásoknak.
Az éjfélkor életbe lépett üzemanyagárstop miatt a nagyobb kutakon literenként több mint 20 forintot is megspórolhattak azok az autósok, akik védett áron tankoltak.
A NAV javasolja a gépjárműadó-kalkulátor használatát, amellyel már a határozat megérkezése előtt kiszámítható a fizetendő adó összege.
A kormány védett árat vezetett be a benzinre és a gázolajra az üzemanyagok gyors drágulása miatt.
Az eredményromlás ellenére az igazgatóság tagjai ismét többmillió eurós bónuszban részesültek, összesen mintegy 13,6 millió euró értékben.
Komoly ellátási kockázatokat lát a frissen bevezetett üzemanyag‑ársapka mögött Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezetője,
Már napok óta látszott, hogy a piac nem bírja tovább beavatkozás nélkül, maximalizálni kell az árakat.
A kormány rendkívüli bejelentésben reagált az iráni háború és az ukrán olajblokád miatt kialakult nemzetközi olajár‑robbanásra.
A 95-ös benzin literenként 619, a gázolaj pedig 639 forintba kerül, a változás azonnal életbe lép a kutakon.
A gyorsan emelkedő üzemanyagárak miatt egyre fontosabbá válik, hogy az autósok hogyan tudnak spórolni a tankoláson.
A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 10, a gázolajé pedig bruttó 20 forinttal emelkedik holnaptól.
A közel-keleti fegyveres konfliktusok és az egekbe szökő világpiaci olajárak miatt a horvát kormány azonnali hatállyal hatósági árat vezetett be az üzemanyagokra.
A 199 országgyűlési képviselőből 124-en vettek igénybe üzemanyag- és közlekedésiköltség-térítést.
2026. március 9. és 15. között fokozott közúti ellenőrzést tart a magyar rendőrség országszerte.
Több vidéki benzinkúton is mennyiségi korlátozást vezettek be az elmúlt napokban Magyarországon. Mutatjuk a részleteket!
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
