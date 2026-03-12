Kiderült, kikre nem vonatkozik még a benzinárstop – ők literenként 45 forinttal fizetnek többet

A kormány által bevezetett új üzemanyagárstop nem vonatkozik a közösségi közlekedést biztosító vállalatokra, köztük a BKV-ra és a Volánbuszra. Ezek a cégek ugyanis nagykereskedelmi áron, saját telephelyükön tankolnak. A folyamatosan emelkedő piaci árak miatt a fővárosi közlekedési társaságnak akár 1,5 milliárd forintos többletköltséggel kell számolnia. Állami kompenzációra a korábbi tapasztalatok alapján nem számíthatnak - jelentette a Népszava.

A hétfő este megjelent kormányrendelet értelmében a 95-ös benzin literenkénti árát 595, a gázolajét pedig 615 forintban maximálták. A hatósági ár azonban kizárólag a benzinkutakon magánszemélyként tankolókra érvényes. A BKV és a Volánbusz járművei a saját telephelyeiken töltik fel a tartályokat. A Moltól nagykereskedelmi, folyamatosan változó áron szerzik be az évi mintegy 25-26 millió liter gázolajat. Rájuk így nem vonatkozik a kedvezmény. Ráadásul a Mol bejelentése szerint március 11-től bruttó 45 forinttal emelkedik a gázolaj nagykereskedelmi ára.

Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója megerősítette, hogy a BKV most sem kap semmilyen kedvezményt vagy támogatást, ahogy a korábbi árstop és az energiaválság idején sem kapott. A főváros már most drágábban veszi az üzemanyagot, mint a hatósági áron tankolók.

Ez éves szinten nagyságrendileg 1,5 milliárd forintos többletkiadást jelenthet a vállalatnak. Ezen a tételen ráadásul lehetetlen spórolni, hiszen a járatok számát vagy útvonalát nem csökkenthetik. Mindeközben a közlekedésszervező cég működését már így is egy 45 milliárd forintos hitelkeret biztosítja.

A fővárosi önkormányzat abban sem bízhat, hogy a kormány a későbbiekben megtéríti a veszteségeit. Ezt jól mutatja a korábbi, 44 milliárd forintos állami energiakompenzációs csomag esete is. Ebből Budapest vezetése egyetlen forintot sem kapott, pedig az energiaköltségeik akkor a háromszorosukra nőttek. Az akkori támogatások elosztása a kerületek között is rendkívül egyenlőtlen volt. A kormánypárti vezetésű városrészek jellemzően a többszörösét kapták annak, mint amennyi a hasonló méretű és lakosságszámú ellenzéki kerületeknek jutott.