Hatalmas tévhit él a magyarokban a kedvenc tavaszi virágukról: most lerántjuk a a leplet a hóvirágról.
Megint belenyúlt a benzinárstop szabályaiba a kormány: ez rengeteg magyart érint
Újabb módosításokat hajtott végre a kormány az üzemanyagár-stop szabályain. Ennek értelmében már a saját telephelyükön tankoló közlekedési vállalatok – így a BKV és a Volánbusz –, valamint a mezőgazdasági gépek is jogosultak a hatósági áras üzemanyagra. A rendelet emellett egyszerűsíti a jogosultság ellenőrzését az automata kutaknál. Továbbá rögzíti a rendszám nélküli járművek tankolási feltételeit, és akár ötmilliárd forintos bírsággal is büntetheti a stratégiai készletek külföldre vitelét.
A megjelent kormányrendelet egyik legfontosabb újdonsága, hogy megoldja a közösségi közlekedést érintő problémát. Korábban a rögzített ár csak a hagyományos benzinkutakon volt érvényes. Emiatt a saját telephelyükön tankoló vállalatok kénytelenek lettek volna piaci árat fizetni. Az új szabályozás azonban kimondja, hogy az üzemi töltőállomásokra kiszállított üzemanyag esetében is a hatósági árat kell alkalmazni. Ez a kedvezmény kiterjed a mezőgazdasági gépek és a vízi járművek telephelyi utántöltésére is.
A jogszabály több gyakorlati részletet is tisztáz. Rögzíti például, hogy hivatalosan az számít üzemanyagtartálynak, ami a jármű tartósan beépített része, és közvetlenül a motor üzemanyag-ellátását szolgálja. Kitérnek azokra a gépekre is, amelyek nem rendelkeznek rendszámmal.
Ezek esetében is jár a hatósági áras üzemanyag, amennyiben a tulajdonos okirattal igazolni tudja a jármű magyar honosságát. Változtak az automata kutakra vonatkozó előírások is. Ezeken az állomásokon továbbra sem érvényes az árstop, ha nem tudják ellenőrizni a vásárló jogosultságát. A jövőben azonban ezt a folyamatot már nem kizárólag személyesen, emberi beavatkozással lehet elvégezni.
Szigorú szabályokat vezettek be a stratégiai készletből felszabadított üzemanyagokra vonatkozóan. Ezek mozgását és adatait a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tartja nyilván, és szükség esetén megosztja a rendőrséggel. Az ilyen készleteket szigorúan tilos az országból kivinni vagy külföldön értékesíteni. Ha a hatóságok a tilalom megszegését állapítják meg, a bírság mértéke 100 millió forinttól egészen 5 milliárd forintig terjedhet. A büntetés összege azonban legalább a jogellenesen kivitt üzemanyag piaci értékének a háromszorosa kell, hogy legyen. A kiszabott bírságot tizenöt napon belül kell megfizetni, és a határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
Hiába a védett ár, ezeknek a magyaroknak nem jár olcsó üzemanyag: rengetegen kaphatnak sokkot a kúton
Bár a kannába vagy külföldi autóba történő tankolás egyértelműen piaci áron történik, a rendszám nélküli robogók és bizonyos munkagépek esete jogszabályi ellentmondásokat vet fel.
Brutálisan, 45 forinttal megemelte a gázolaj nagykereskedelmi árát a Mol, a benzin pedig 6 forinttal kerül többe literenként.
A Portfolio kiszámolta, a módosítások után milyen tételekből tevődik össze az üzemanyagár.
Két LPG minta és két 95 oktánszámú benzinminta nem felelt meg az előírásoknak.
Az éjfélkor életbe lépett üzemanyagárstop miatt a nagyobb kutakon literenként több mint 20 forintot is megspórolhattak azok az autósok, akik védett áron tankoltak.
Irtó fontos levelet kap 3,5 millió magyar a következő napokban: aki ezt nem fizeti be időben, nagyon pórul járhat
A NAV javasolja a gépjárműadó-kalkulátor használatát, amellyel már a határozat megérkezése előtt kiszámítható a fizetendő adó összege.
A kormány védett árat vezetett be a benzinre és a gázolajra az üzemanyagok gyors drágulása miatt.
Félszázezer munkahely szűnhet meg a német autóóriásnál: a dízelbotrány óta nem volt ilyen rossz a helyzet
Az eredményromlás ellenére az igazgatóság tagjai ismét többmillió eurós bónuszban részesültek, összesen mintegy 13,6 millió euró értékben.
Komoly ellátási kockázatokat lát a frissen bevezetett üzemanyag‑ársapka mögött Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezetője,
Már napok óta látszott, hogy a piac nem bírja tovább beavatkozás nélkül, maximalizálni kell az árakat.
A kormány rendkívüli bejelentésben reagált az iráni háború és az ukrán olajblokád miatt kialakult nemzetközi olajár‑robbanásra.
A 95-ös benzin literenként 619, a gázolaj pedig 639 forintba kerül, a változás azonnal életbe lép a kutakon.
Kiderült az üzemanyag-spórolás titka: ezzel a 10 apró trükkel rengeteg pénzt foghatsz meg a tankolásnál
A gyorsan emelkedő üzemanyagárak miatt egyre fontosabbá válik, hogy az autósok hogyan tudnak spórolni a tankoláson.
Hivatalos, rekordmértékű áremelés jön a benzinkutakon: keddtől élesedik, rengetegen rakhatják le a kocsit
A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 10, a gázolajé pedig bruttó 20 forinttal emelkedik holnaptól.
A közel-keleti fegyveres konfliktusok és az egekbe szökő világpiaci olajárak miatt a horvát kormány azonnali hatállyal hatósági árat vezetett be az üzemanyagokra.
Elképesztő összeget tankoltak el a magyar politikusok közpénzből: a csúcstartók 4 milliónál is többért autóztak
A 199 országgyűlési képviselőből 124-en vettek igénybe üzemanyag- és közlekedésiköltség-térítést.
Autósok, figyelem! Kőkemény razzia indul a magyar utakon: erre a három dologra fognak vadászni a rendőrök
2026. március 9. és 15. között fokozott közúti ellenőrzést tart a magyar rendőrség országszerte.
Több vidéki benzinkúton is mennyiségi korlátozást vezettek be az elmúlt napokban Magyarországon. Mutatjuk a részleteket!
-
75 kupon, akár 50% kedvezmény - így spórolhatsz a tavaszi bevásárláson a SPAR-ral (x)
Új akcióval köszönti a tavaszt a SPAR országszerte.