Bajban a Heinz és a Philadelphia: valami nagyon nincs rendben sokak kedvenc termékeivel

Komoly kihívásokkal néz szembe a világ egyik legismertebb élelmiszeripari vállalata: a Heinz és a Philadelphia márkákat is birtokló Kraft Heinz hiába próbálja hatalmas beruházásokkal visszacsábítani a vásárlókat, a fellendülés a vártnál tovább tarthat. A cég vezetése már a következő évekre is borús előrejelzést adott, miközben a háttérben jelentős átalakítások készülnek.

Komoly kihívásokkal néz szembe a Kraft Heinz: a vállalat hiába indít 700 millió dolláros beruházási programot, a vártnál lassabban állhat helyre az értékesítése. A Heinz és a Philadelphia márkákat is birtokló élelmiszeripari óriás szerint a növekedés legkorábban 2027 második felében térhet vissza, miközben a vásárlók egyre árérzékenyebbek, a gyártási és szállítási költségek pedig továbbra is nyomást gyakorolnak a vállalat nyereségességére - írja a GroceryGazette.

A Kraft Heinz csütörtöki befektetői tájékoztatóján ismertette a következő évekre vonatkozó kilátásait. Ezek alapján 2026-ban 0,5–1,25 százalékkal csökkenhet a vállalat árbevétele, 2027-ben pedig az organikus értékesítés várhatóan még nem mutat érdemi növekedést. A korrigált üzemi eredmény szintén visszaeshet a következő évben, igaz, a társaság az év második felére már javulást vár.

Évek óta küzd a vásárlók visszaszerzésével az élelmiszeripari óriás

A vállalat problémái nem új keletűek. A Kraft Heinz az elmúlt évek jelentős áremelései után egyre nehezebben tudja megtartani vásárlóit, a drágulás ugyanis visszavetette a keresletet a csomagolt élelmiszerek piacán. Ennek következtében az értékesített termékek mennyisége is csökkent.

A legutóbbi, harmadik negyedéves eredmények sem hoztak áttörést: a nettó árbevétel 2 százalékkal, az organikus bevétel 1,1 százalékkal mérséklődött az előző év azonos időszakához képest. Ennél is aggasztóbb, hogy a korrigált üzemi eredmény 15,2 százalékkal zuhant.

Steve Cahillane vezérigazgató januári hivatalba lépése óta az értékesítés helyreállítását tekinti elsődleges feladatának. A menedzsment ezért 700 millió dolláros beruházási programot indít, amelynek keretében a marketingre, a termékfejlesztésre és az innovációra fordított összegeket is növelik.

A vállalat olyan termékekkel is megpróbálja visszahódítani a fogyasztókat, amelyek jobban igazodnak a megváltozott vásárlói igényekhez. Kiemelt figyelmet kapnak az egészségtudatosabb táplálkozáshoz és a magasabb fehérjetartalmú élelmiszerek iránti kereslethez kapcsolódó fejlesztések.

Újabb áremelések is jöhetnek, miközben átalakítják a vállalatot

A Kraft Heinz helyzetét tovább nehezíti, hogy a szállítási, üzemanyag- és alapanyagköltségek emelkedése egyre nagyobb terhet jelent a vállalat számára. Emiatt a menedzsment szerint az sem kizárt, hogy jövőre újabb áremelésekre lesz szükség, ami viszont tovább ronthatja a vásárlók árérzékenysége miatt kialakult helyzetet.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A vállalat eközben a teljes üzleti stratégiáját is átalakítja. Cahillane az év elején félretette a Kraft Heinz két külön tőzsdei társaságra bontásának tervét, és inkább arra összpontosít, hogy a meglévő márkákból hozzák ki a lehető legtöbbet.

A cég a múlt héten egy jelentős üzletág értékesítéséről is megállapodott: az észak-amerikai kávéüzletágát, amelyhez a Maxwell House és a Gevalia márkák tartoznak, 650 millió dollárért adja el a One Rock Capital Partners befektetési társaságnak. A tranzakció várhatóan 2027 közepén zárulhat le, az így felszabaduló forrásokat pedig az alapvető élelmiszeripari márkák fejlesztésére fordíthatják.

2028-tól jöhet az igazi fordulat

A Kraft Heinz vezetése szerint már vannak biztató jelek: javulnak az értékesítési volumenek, és mérséklődik a piaci részesedés csökkenésének üteme. A vállalat azonban nem számít gyors fordulatra.

A hosszabb távú célkitűzések szerint 2028-tól már egyenletesebb árbevétel-növekedést és javuló nyereséghányadot szeretnének elérni, 2029-ben pedig tovább gyorsítanák a fellendülést.

Addig azonban a Kraft Heinznek egyszerre kell visszaszereznie a vásárlók bizalmát, megújítania jól ismert márkáit és kezelnie a növekvő költségeket. A 700 millió dolláros beruházási program sikere ezért kulcsfontosságú lehet abban, hogy a vállalat vissza tud-e térni a tartós növekedési pályára.

