2026. november 16. hétfő Ödön
4 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Halkonzervgyár. Élelmiszeripar. Szardínia piros paradicsomszószban konzervdobozokban az élelmiszergyárban. Élelmiszer-feldolgozó gyártósor. Élelmiszer-gyártó ipar. Sok szardínia konzervdoboz egy futószalagon.
Vásárlás

Bajban a Heinz és a Philadelphia: valami nagyon nincs rendben sokak kedvenc termékeivel

Pénzcentrum
2026. november 16. 17:30 3 perc

Komoly kihívásokkal néz szembe a világ egyik legismertebb élelmiszeripari vállalata: a Heinz és a Philadelphia márkákat is birtokló Kraft Heinz hiába próbálja hatalmas beruházásokkal visszacsábítani a vásárlókat, a fellendülés a vártnál tovább tarthat. A cég vezetése már a következő évekre is borús előrejelzést adott, miközben a háttérben jelentős átalakítások készülnek.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Komoly kihívásokkal néz szembe a Kraft Heinz: a vállalat hiába indít 700 millió dolláros beruházási programot, a vártnál lassabban állhat helyre az értékesítése. A Heinz és a Philadelphia márkákat is birtokló élelmiszeripari óriás szerint a növekedés legkorábban 2027 második felében térhet vissza, miközben a vásárlók egyre árérzékenyebbek, a gyártási és szállítási költségek pedig továbbra is nyomást gyakorolnak a vállalat nyereségességére - írja a GroceryGazette.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Kraft Heinz csütörtöki befektetői tájékoztatóján ismertette a következő évekre vonatkozó kilátásait. Ezek alapján 2026-ban 0,5–1,25 százalékkal csökkenhet a vállalat árbevétele, 2027-ben pedig az organikus értékesítés várhatóan még nem mutat érdemi növekedést. A korrigált üzemi eredmény szintén visszaeshet a következő évben, igaz, a társaság az év második felére már javulást vár.

Kapcsolódó cikkeink:

Évek óta küzd a vásárlók visszaszerzésével az élelmiszeripari óriás
A vállalat problémái nem új keletűek. A Kraft Heinz az elmúlt évek jelentős áremelései után egyre nehezebben tudja megtartani vásárlóit, a drágulás ugyanis visszavetette a keresletet a csomagolt élelmiszerek piacán. Ennek következtében az értékesített termékek mennyisége is csökkent.

A legutóbbi, harmadik negyedéves eredmények sem hoztak áttörést: a nettó árbevétel 2 százalékkal, az organikus bevétel 1,1 százalékkal mérséklődött az előző év azonos időszakához képest. Ennél is aggasztóbb, hogy a korrigált üzemi eredmény 15,2 százalékkal zuhant.

Steve Cahillane vezérigazgató januári hivatalba lépése óta az értékesítés helyreállítását tekinti elsődleges feladatának. A menedzsment ezért 700 millió dolláros beruházási programot indít, amelynek keretében a marketingre, a termékfejlesztésre és az innovációra fordított összegeket is növelik.

A vállalat olyan termékekkel is megpróbálja visszahódítani a fogyasztókat, amelyek jobban igazodnak a megváltozott vásárlói igényekhez. Kiemelt figyelmet kapnak az egészségtudatosabb táplálkozáshoz és a magasabb fehérjetartalmú élelmiszerek iránti kereslethez kapcsolódó fejlesztések.

Újabb áremelések is jöhetnek, miközben átalakítják a vállalatot
A Kraft Heinz helyzetét tovább nehezíti, hogy a szállítási, üzemanyag- és alapanyagköltségek emelkedése egyre nagyobb terhet jelent a vállalat számára. Emiatt a menedzsment szerint az sem kizárt, hogy jövőre újabb áremelésekre lesz szükség, ami viszont tovább ronthatja a vásárlók árérzékenysége miatt kialakult helyzetet.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A vállalat eközben a teljes üzleti stratégiáját is átalakítja. Cahillane az év elején félretette a Kraft Heinz két külön tőzsdei társaságra bontásának tervét, és inkább arra összpontosít, hogy a meglévő márkákból hozzák ki a lehető legtöbbet.

A cég a múlt héten egy jelentős üzletág értékesítéséről is megállapodott: az észak-amerikai kávéüzletágát, amelyhez a Maxwell House és a Gevalia márkák tartoznak, 650 millió dollárért adja el a One Rock Capital Partners befektetési társaságnak. A tranzakció várhatóan 2027 közepén zárulhat le, az így felszabaduló forrásokat pedig az alapvető élelmiszeripari márkák fejlesztésére fordíthatják.

2028-tól jöhet az igazi fordulat
A Kraft Heinz vezetése szerint már vannak biztató jelek: javulnak az értékesítési volumenek, és mérséklődik a piaci részesedés csökkenésének üteme. A vállalat azonban nem számít gyors fordulatra.

A hosszabb távú célkitűzések szerint 2028-tól már egyenletesebb árbevétel-növekedést és javuló nyereséghányadot szeretnének elérni, 2029-ben pedig tovább gyorsítanák a fellendülést.

Addig azonban a Kraft Heinznek egyszerre kell visszaszereznie a vásárlók bizalmát, megújítania jól ismert márkáit és kezelnie a növekvő költségeket. A 700 millió dolláros beruházási program sikere ezért kulcsfontosságú lehet abban, hogy a vállalat vissza tud-e térni a tartós növekedési pályára.
 
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #élelmiszer #beruházás #áremelés #vállalat #árbevétel #vásárlók #élelmiszeripar #termékek #vásárlási szokások #élelmiszerárak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:33
19:05
18:51
18:44
18:29
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 16. 17:44 Történelmi csúcsot döntött a Richter, miközben megrogyott a Wall Street a techszektor miatt
november 16. 13:40 Megütötték a forintot a száguldó dollár miatt: kiderült, mikor jöhet a magyar euró!
november 16. 11:15 Történelmi csúcsra lőtt ki a Magyar Telekom és a Richter: mi mozgatja a piacokat?
november 15. 18:23 Megindult a roham a magyar tőzsdén: egymás után döntik meg a várakozásokat a hazai óriáscégek
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
Küszködnek a hazai vendéglátósok: 2027-ben ezen bukhat el rengeteg étterem és szálloda Magyarországon
2026. november 16.
Küszködnek a hazai vendéglátósok: 2027-ben ezen bukhat el rengeteg étterem és szálloda Magyarországon
2026. november 15.
„Mindegy, hogy Lovasi, Ákos, Bródy vagy Szörényi” – lehet független egy állami pénzből működő kulturális intézmény?
2026. november 16.
Már a mustnál eldőlhet a bor jövője: ez hozhatja el a várva várt fordulatot a bajban lévő magyar borászatoknak is
2026. november 16.
Hazahozta a gyerek a betegséget az oviból? Így előzhető meg, hogy az egész család megfertőződjön
2026. november 16.
Elzárhatják a legfontosabb uniós pénzcsapot: bajba kerülhetnek a magyar települések a hirtelen esőzéseknél
NAPTÁR
Tovább
2026. november 16. hétfő
Ödön
47. hét
November 16.
A tolerancia nemzetközi napja
November 16.
A flamenco világnapja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Egy Magyarországon alig több mint 1000 forintért kapható vaj nyerte el a világ legjobb vaja címet
2
2 hete
Itt a Lidl és a CBA válasza a decemberi 24-i kötelező boltzárra: erre készülhetnek a vásárlók
3
13 órája
Egy a magyar boltokban alig 2300 forintért kapható sajtfajta nyerte a világ legjobb sajtja címet
4
4 napja
Egy a magyar hiperekben alig 400 forintért kapható sör nyerte a világ legjobb söre címet
5
1 hete
Ennyibe kerülnek 2026-ban a prémium szaloncukrok: az idei árakkal meglepőt húzott a Szamos, Stühmer, Sulyán és a Demeter
PÉNZÜGYI KISOKOS
Ismeretlen üzembentartó
ha a kárt gépjármű okozta, de az üzembentartó személye nem állapítható meg, a károsult kárát a MABISZ a Kártalanítási Számla terhére megtéríti. Nem térülnek meg azonban az ismeretlen üzembentartó által a gépjárműben, az útban, az út tartozékaiban, közművekben, valamint a reklámhordozókban okozott károk.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 16. 19:05
Már a mustnál eldőlhet a bor jövője: ez hozhatja el a várva várt fordulatot a bajban lévő magyar borászatoknak is
Pénzcentrum  |  2026. november 16. 18:03
Kvíz: Tudod, mit jelentenek ezek a szavak Google nélkül? Most tényleg próbára tesszük a szókincsed!
Agrárszektor  |  2026. november 16. 19:29
Méregdrága marad a népszerű hús a boltokban: ez vár a vásárlókra