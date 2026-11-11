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Meglepő, mennyi ételt dobunk a kukába: országos felmérést indít a Nébih, bárki jelentkezhet

Pénzcentrum
2026. november 11. 18:32 3 perc

Újra megvizsgálja a magyar háztartások élelmiszerpazarlását a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), amely önkéntes résztvevőket keres a novemberben és decemberben zajló országos kutatásához. A felmérésben bárki részt vehet, aki vállalja, hogy egy héten keresztül nyomon követi, mennyi élelmiszer kerül a kukába a háztartásában. Van ok az odafigyelésre: bár az elmúlt években jelentősen csökkent a kidobott élelmiszer mennyisége, még mindig évente több mint 20 kilogramm elkerülhető élelmiszerhulladék jut egy magyar lakosra.

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A Nébih Maradék nélkül programja 2016 óta vizsgálja a magyar háztartások élelmiszerpazarlását. Az első felmérés idején egy átlagos magyar évente 33,1 kilogramm elkerülhető élelmiszerhulladékot termelt. A legutóbbi, 2025-ös mérésben ez az érték már csak 20,8 kilogramm volt, ami több mint 37 százalékos csökkenést jelent.

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A javulás ellenére továbbra is jelentős mennyiségű élelmiszer végzi a szemétben, ezért a hivatal szerint fontos, hogy rendszeresen nyomon kövessék a háztartások szokásait. Az újabb adatgyűjtés nemcsak az országos helyzet felmérését szolgálja, hanem abban is segíthet, hogy a résztvevők felismerjék saját pazarlási szokásaikat.

A kutatásban való részvétel nem igényel hosszú elköteleződést, de hét egymást követő napon odafigyelést kíván. A jelentkezőknek részletes kérdőíveket kell kitölteniük, emellett egy teljes héten keresztül dokumentálniuk kell a háztartásukban keletkező élelmiszerhulladékot.

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A feljegyzésekben rögzíteni kell a kidobott élelmiszer mennyiségét, típusát és azt is, miért került a szemétbe. Így a kutatók nemcsak azt láthatják majd, mennyi ételt pazarolnak el a magyarok, hanem azt is, milyen okok állnak a háttérben. A jelentkezés novemberben és decemberben folyamatos, így az önkéntesek a vizsgálati időszak alatt rugalmasan választhatják meg, mikor kezdik el a hétnapos megfigyelést.

Egyedül élők és nagycsaládosok jelentkezésére is szükség van

A Nébih szerint ahhoz, hogy valóban átfogó kép szülessen a magyarországi élelmiszerpazarlásról, minél többféle háztartásnak kell bekapcsolódnia a kutatásba. Nemcsak a gyermekes családok tapasztalatai fontosak, hanem az egyedül élők, a párok, az idősebbek és a többgenerációs háztartások szokásai is.

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Az eltérő élethelyzetek ugyanis más vásárlási és étkezési rutinokat eredményeznek. Egy egyedülálló embernél például más okokból maradhat meg az étel, mint egy nagyobb családban, ahol a változó napi program és az adagok megtervezése jelenthet kihívást. A felmérés eredményei így segíthetnek pontosabban feltárni, mely területeken lehet a leghatékonyabban visszaszorítani az élelmiszerpazarlást.

A családi kasszának is jót tehet a kevesebb kidobott étel

A Nébih szerint az élelmiszerpazarlás mérséklésének egyik legfontosabb lépése, hogy a háztartások megismerjék saját szokásaikat. A tudatosabb bevásárlás, az ételek megfelelő tárolása, az adagok előrelátó megtervezése és a maradékok felhasználása egyszerre kímélheti a környezetet és csökkentheti a családok kiadásait.

Az országos kutatás jelentősége ráadásul túlmutat az egyes háztartásokon. Az összegyűjtött adatok hozzájárulnak a magyarországi élelmiszerhulladék mennyiségének pontosabb meghatározásához, valamint az Európai Unió felé teljesítendő adatszolgáltatáshoz is. Aki tehát részt vesz a mérésben, nemcsak saját pazarlási szokásairól kaphat pontosabb képet, hanem egy országos jelentőségű kutatáshoz is hozzájárulhat.
Címlapkép: Getty Images
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