A magyarok 42 százaléka tervez vásárolni az idei Black Friday-akciók során, a tervezett költés mediánja pedig 50 ezer forint.
Keményen lecsaphat az európai hatóság a magyaroknál is népszerű webshopra: milliárdos büntetés jöhet
Az Európai Bizottság előzetes megállapítása szerint a Temu megsérti az uniós digitális szolgáltatásokról szóló rendeletet (DSA), mivel nem lép fel hatékonyan a jogellenes termékek értékesítése ellen. Amennyiben a jogsértést véglegesen is megállapítják, az online piactérre az éves globális árbevételének akár hat százalékát elérő bírságot is kiszabhatnak - számolt be a Portfolio.
A brüsszeli testület vizsgálata rámutatott arra, hogy a platform termékellenőrzési és moderációs gyakorlata, valamint a szabálytalankodó eladókkal szembeni szankciórendszere nem alkalmas a kockázatok kezelésére. A Temu az árucikkek elenyésző részénél kér csupán bevizsgálási jegyzőkönyvet, és gyakran még a beküldött dokumentumokat sem ellenőrzi. Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy a fokozottan veszélyes kategóriába sorolt termékek – például a játékok, az elektronikai cikkek vagy a kozmetikumok – nem élveznek elsőbbséget a fizikai vizsgálatok során.
A szúrópróbaszerű ellenőrzéseket ritkán követi érdemi intézkedés, a rendszer pedig nem tud lépést tartani a folyamatosan bővülő kínálattal. A platform tartalommoderálása szintén hiányosságokkal küzd, ugyanis a termékbiztonság helyett inkább a hirdetési adatokra és a belső szabályzat betartására fókuszálnak, miközben a moderátorok létszáma nem követte a hirdetések mennyiségének növekedését.
A szankciórendszer gyenge pontja, hogy a büntetések az egyes online üzletekre, nem pedig a mögöttük álló tényleges kereskedőkre vonatkoznak. Ennek következtében hiába tiltanak ki egy boltot, az üzemeltető egy másik profilon keresztül zavartalanul folytathatja az árusítást.
A Temu jelenleg betekinthet a vizsgálati iratokba, és írásban reagálhat a Bizottság észrevételeire. A platformot üzemeltető vállalatnak nem ez az első ilyen jellegű ügye, hiszen idén májusban már kiszabtak rájuk egy 200 millió eurós (mintegy 73 milliárd forintos) bírságot a megfelelő kockázatértékelés elmulasztása miatt. Az ahhoz a büntetéshez kapcsolódó intézkedési tervüket idén októberben hagyták jóvá.
Már készül a karácsonyi rohamra a Magyar Posta, amely szerint az ünnepek előtti időszakban az éves csomagforgalom közel negyede összpontosul az utolsó hat hétre.
Jelentős akadályba ütközött az Európai Bizottság dohánytermékekre vonatkozó szabályozásának felülvizsgálata.
700 millió dolláros mentőakcióba kezdett a Kraft Heinz. A cég vezetése már a következő évekre is borús előrejelzést adott, miközben a háttérben jelentős átalakítások készülnek.
Kihirdették a World Cheese Awards 2026 győztesét. Magyar sajt nem jutott a legjobb 14 közé, a győztes sajttípust viszont itthon is lehet kapni.
Céges ajándék, aminek mindenki a maga módján örülhet.
3100 forint egy adag sültkrumpliért? Kiderült az igazság a budapesti karácsonyi vásár árairól: ezért olyan drága minden
Pénzcentrum vlogjának, a CashTagnek a legújabb epizódjában kilátogattunk a frissen megnyílt vásárra, végigmustráltuk a kínálatot és az árakat.
Így lett észrevétlenül Vinted-függő rengeteg magyar nő: pszichológus fedte fel, miért nem csak a pénztárcájuk bánja
A Vintedre sokan egy-egy olcsó ruháért mennek fel. Aztán ott ragadnak. A pszichológusok szerint ez nem a véletlen műve.
Óbuda karácsonyi vásár 2026: idén is programokkal, koncertekkel, ünnepi hangulattal vár az óbudai adventi vásár
Az Óbuda adventi vásár kézműves és gasztronómiai kínálattal, ingyenes koncertekkel és gyerekprogramokkal, korcsolyapályával, Mikulásházzal, közös gyertyagyújtással és jótékonysági akciókkal várja a látogatókat a Fő téren...
Karácsonyi kirándulást tervezel Kassára? Megmutatjuk, mikor kezdődnek a 2026-os adventi vásárok, hol találod őket, és milyen programokra számíthatsz.
Régen várt slágertermékek érkeznek a Lidl polcaira: ekkortól indulhat a roham, évente csak pár ilyen akció van
Megrohamozhatják a Lidl boltjait: hétfőtől olyan TikTok-slágertermékek érkeznek, amelyekért most rengetegen rajonganak
Erősen indult az idei Black Friday-kampány: a reggel 7 órás rajtot követő első órában mintegy 20 ezer termékre adtak le rendelést a vásárlók.
Mélyponton a sörfogyasztás: nagy dobásra készülnek a gyártók, de ki issza majd ezt meg Magyarországon?
Csökkenő fogyasztás, változó szokások és a költséges gyártás is szorítja a sörfőzdéket, miközben egyre többféle ital versenyez a vásárlókért.
Magyar sör ugyan ezúttal nem nyert érmet Európa egyik legrangosabb sörversenyén. Több díjazott viszont itthon is kapható. Íme a lista és az árak!
A militária kategória az adásvételek darabszámát tekintve csak néhány százalékát teszi ki a teljes gyűjtői kínálatnak.
Újra megvizsgálja a magyar háztartások élelmiszerpazarlását a Nébih, amely önkéntes résztvevőket keres a novemberben és decemberben zajló országos kutatásához.
Rosszul járhat, aki most a LEGO saját boltjában vásárol: a Lidl, a Tesco, az Auchan és a Müller is durván alá ment az áraknak
Alámentek a LEGO hivatalos árainak a nagy láncok: a Lidlben, a Tescóban, az Auchanban és a Müllerben ezrekkel, sőt akár tízezer forinttal is olcsóbb ugyanaz...
Látványosan átalakította a magyarok online vásárlási szokásait az EU-n kívülről érkező kiscsomagokat érintő vámintézkedés.
Évtizedes csúcsot döntött a játékroham: teljesen megváltoztak a szülők vásárlási szokásai karácsony előtt
A vásárlók a megélhetési nehézségek ellenére is többet költenek a gyerekek karácsonyi játékaira.
-
A pénz, a stressz vagy a félelem tart vissza? Megnéztük, kik miért halogatnak
Az egyes élethelyzetek felől vizsgáltuk meg, hogy kiderüljön, hol milyen akadályokkal lehet találkozni.
-
A bögrék kora lejárt? Így újulhat meg a céges karácsony (x)
Céges ajándék, aminek mindenki a maga módján örülhet.