Az Európai Bizottság előzetes megállapítása szerint a Temu megsérti az uniós digitális szolgáltatásokról szóló rendeletet (DSA), mivel nem lép fel hatékonyan a jogellenes termékek értékesítése ellen. Amennyiben a jogsértést véglegesen is megállapítják, az online piactérre az éves globális árbevételének akár hat százalékát elérő bírságot is kiszabhatnak - számolt be a Portfolio.

A brüsszeli testület vizsgálata rámutatott arra, hogy a platform termékellenőrzési és moderációs gyakorlata, valamint a szabálytalankodó eladókkal szembeni szankciórendszere nem alkalmas a kockázatok kezelésére. A Temu az árucikkek elenyésző részénél kér csupán bevizsgálási jegyzőkönyvet, és gyakran még a beküldött dokumentumokat sem ellenőrzi. Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy a fokozottan veszélyes kategóriába sorolt termékek – például a játékok, az elektronikai cikkek vagy a kozmetikumok – nem élveznek elsőbbséget a fizikai vizsgálatok során.

A szúrópróbaszerű ellenőrzéseket ritkán követi érdemi intézkedés, a rendszer pedig nem tud lépést tartani a folyamatosan bővülő kínálattal. A platform tartalommoderálása szintén hiányosságokkal küzd, ugyanis a termékbiztonság helyett inkább a hirdetési adatokra és a belső szabályzat betartására fókuszálnak, miközben a moderátorok létszáma nem követte a hirdetések mennyiségének növekedését.

A szankciórendszer gyenge pontja, hogy a büntetések az egyes online üzletekre, nem pedig a mögöttük álló tényleges kereskedőkre vonatkoznak. Ennek következtében hiába tiltanak ki egy boltot, az üzemeltető egy másik profilon keresztül zavartalanul folytathatja az árusítást.

A Temu jelenleg betekinthet a vizsgálati iratokba, és írásban reagálhat a Bizottság észrevételeire. A platformot üzemeltető vállalatnak nem ez az első ilyen jellegű ügye, hiszen idén májusban már kiszabtak rájuk egy 200 millió eurós (mintegy 73 milliárd forintos) bírságot a megfelelő kockázatértékelés elmulasztása miatt. Az ahhoz a büntetéshez kapcsolódó intézkedési tervüket idén októberben hagyták jóvá.