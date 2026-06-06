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Autó

Horvát autópálya-matrica 2026: irány Horvátország, ennyi most a horvát autópályadíj

Pénzcentrum
2026. június 6. 07:04

Horvátországba utaznál 2026 nyarán, és nem világos, hogyan működik a horvát autópálya-matrica vásárlás? Cikkünkben összefoglaljuk, hogyan működik a horvát útdíjrendszer, mennyibe kerülhet az út a tengerpartig, hol lehet ellenőrizni a pontos díjakat, szükséges-e horvát autópálya-matrica, és miért fontos, hogy 2026-ban még a kapus rendszer marad érvényben.

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Van horvát autópálya-matrica 2026-ban?

Horvátországban 2026-ban sincs klasszikus, időalapú autópálya-matrica, vagyis nem úgy működik a díjazás és díjfizetés, mint például Magyarországon, Ausztriában vagy Szlovéniában. Az autósoknak továbbra kapus útdíjfizetéssel kell számolniuk, ahol az autós a megtett szakasz, a fel- és lehajtó, valamint a járműkategória alapján fizet. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy Horvátországba indulva nem kell előre megvenni egy klasszikus értelemben vett horvát autópálya-matricát.

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A horvát autópályás közlekedés azonban átalakulóban van: régóta napirenden van egy új, szabad áramlású elektronikus útdíjrendszer bevezetése, de a modell élesedését már több elhalasztották. A horvát kormány legutóbbi tájékoztatása szerint a szakaszosan történő átállás 2026 őszén indul meg.

A teljes egészében 2027. március 1-én élesedő új rendszerben a tervek szerint rendszámfelismerés alapján, automatikusan történhet majd a díjfizetés, megállás nélküli áthaladással. Ez azonban a 2026-os nyári utazásokat még nem írja át, a továbbiakban a jelenleg is működő kapus rendszert mutatjuk be.

Hogyan számolják a horvát útdíjat?

A horvát útdíjfizetés alapja a fel- és lehajtási pont. A felhajtásnál a rendszer rögzíti, honnan indul az autós, a lehajtónál pedig a megtett szakasz alapján számolja ki a díjat, amit a jármű kategóriája is befolyásol. Egy normál személyautó más kategóriába esik, mint egy utánfutót húzó autó, egy lakókocsis szerelvény, egy magasabb kisbusz vagy egy teherautó.

Hogyan lehet fizetni a horvát autópályákon?

A horvát autópályákon a fizetés a kapus rendszerhez igazodik. Felhajtáskor az autós jegyet kap, vagy a rendszer rögzíti a belépési pontot, lehajtáskor pedig a megtett szakasz alapján kell rendezni az útdíjat. A fizetés a kijelölt kapuknál történik, ahol készpénzzel, bankkártyával, üzemanyagkártyával vagy ENC-eszközzel is lehet fizetni.

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Az ENC a horvát autópálya-üzemeltetők automatizált, elektronikus útdíjfizetési megoldása. Az autóba helyezett eszközt a fizetősáv rendszere érzékeli, így a díjfizetés külön pénztári fizetés nélkül történik. A rendszer lényege, hogy az útdíjat nem a kapunál kell rendezni készpénzzel vagy bankkártyával, hanem az ENC-hez kapcsolódó egyenlegből vonják le.

Ez főként azoknak lehet hasznos, akik gyakrabban használják a horvát autópályákat, vagy szeretnék gyorsítani az áthaladást a fizetőkapuknál. Aki rendszeresen jár Horvátországba, annak érdemes külön megnéznie az ENC készülék beépítésének menetét, feltételeit és feltöltési lehetőségeit, az alkalmi nyaralók számára pedig léteznek ENC-bérlési lehetőségek.

Horvát autópályadíjak 2026-ban: mennyibe kerülhet az út a tengerpartig?

A horvát autópályadíjaknál 2026-ra nem általános díjemelés: a fizetőkapus rendszer továbbra is a megtett útszakasz, a gépjármű kategóriája és a 2024. július 1-én érvénybe lépett tarifák alapján számolja az útdíjat. 

Az alábbi összegek személyautóra vonatkozó, egyirányú díjak. A zárójelben szereplő összegek azt mutatják, mennyibe kerül az adott útvonal Letenye/Goričan felől indulva, vagyis a határ utáni Goričan–Zágráb szakasszal együttesen számolva.

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A határátlépéstől Zágrábig:

  • Gorican - Zágráb: 6,4 euró

Rijeka és Isztriai-félsziget felé

  • Zágráb - Rijeka: 10,1 euró (összesen: 16,5 euró)
  • Rijeka - Pula: 10,3 euró (összesen: 26,8 euró)
  • Rijeka - Rovinj: 8,5 euró (összesen: 25 euró)
  • Rijeka - Porec: 9,7 euró (összesen: 26,2 euró)
  • Rijeka - Umag: 11,7 euró

A Kvarner régióba

  • Zágráb - Krk sziget: 8,9 euró (összesen: 15,3 euró); a Krk híd ingyenes
  • Zágráb - Rab szigeti komplehajtó: 8 euró (összesen: 14,4 euró)
  • Zágráb - Pag szigeti komplehajtó: 12,5 euró (összesen: 18,9 euró); a Pag híd ingyenes

Dalmácia felé

  • Zágráb - Zadar északi része (Vir sziget, Nin): 17,6 euró (összesen: 24 euró)
  • Zágráb - Zadar déli része: 18,2 euró (összesen: 24,6 euró)
  • Zágráb - Biograd: 19,4 euró (összesen: 25,8 euró)
  • Zágráb - Vodice, Murter szigeti lehajtó: 20,8 euró (összesen: 27,2 euró)
  • Zágráb - Sibenik: 22,1 euró (összesen: 28,5 euró)
  • Zágráb - Trogir: 24,3 euró (összesen: 30,7 euró)
  • Zágráb - Split (Brac, Hvar): 26,4 euró (összesen: 32,8 euró)
  • Zágráb - Makarska: 29,7 euró (összesen: 36,1 euró)
  • Zágráb - Ploce (Peljesac, Korcula): 33,7 euró (összesen: 40,1 euró); a Peljesac híd ingyenes

Melyik útvonal díját hol lehet ellenőrizni?

A pontos díjat indulás előtt az adott útvonal hivatalos díjtáblázata vagy kalkulátora alapján érdemes ellenőrizni, különösen akkor, ha az út több horvát autópálya-kezelő szakaszait is érinti. A horvát autópályadíjakat ugyanis nem mindig ugyanannál a kezelőnél kell keresni, az útdíjas hálózatot több társaság kezeli.

  • A legtöbb autópálya-szakasznál, például A4-es és A1-es pálya Magyarország felől utazóknak fontos szakaszain Hrvatske autoceste, vagyis a HAC hivatalos díjtáblázatai az irányadók.
  • Az Isztriai Y díjait a Bina-Istra oldalán lehet ellenőrizni, ez akkor lehet lényeges, ha valaki Pula, Rovinj, Poreč vagy Umag felé tart.
  • Szlovénia vagy Ausztria felől utazóknak a Zágráb–Macelj autópálya díjai szintén külön kezelőnél, az AZM hivatalos oldalán találhatók.

Indulás előtt a konkrét útvonalat érdemes végignézni: hol hajtunk fel az autópályára, hol hagyjuk el, és érintünk-e HAC-, Bina-Istra- vagy AZM-kezelésű szakaszt. A díj személyautóra, lakókocsira, utánfutós autóra vagy magasabb kisbuszra eltérő lehet, ezért a járműkategóriát is ellenőrizni kell.

Aki horvát autópálya-matricát keres, annak 2026-ban valójában a horvát útdíjakat és a hivatalos díjkalkulátorokat kell néznie. Így válik elkerülhetővé, hogy indulás előtt rossz összeggel számoljunk, vagy csak a határ után derüljön ki, hogy az útvonal több külön kezelt díjköteles szakaszból áll.
Címlapkép: Getty Images
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