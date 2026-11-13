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Beindult a fekete péntek Magyarországon: szabályosan megrohanták a vásárlók a népszerű webshopot
Erősen indult az idei Black Friday-kampány: a reggel 7 órás rajtot követő első órában mintegy 20 ezer termékre adtak le rendelést a vásárlók, a legintenzívebb „aranypercben” pedig másodpercenként több mint hét rendelést dolgozott fel a rendszer.
Az eMAG idei Black Fridaye reggel 7 óra körül rajtolt el: az első óra rekordját egy 75 tételből álló rendelés tartja. Összesen mintegy 20 ezer termékre érkezett rendelés az idősávban, tavaly ilyenkorhoz képest egy vásárló átlagosan 21 százalékkal többet költött, és 18 százalékkal több terméket rendelt, mint a tavalyi fekete péntek azonos időszakában.
A reggeli csúcs legforgalmasabb perce (az aranyperc) a kezdés utáni második perc volt, amely alatt közel 1100 termékre vonatkozó 440 darab rendelést fogadott a cég rendszere. Ezzel szemben az "aranymásodperc" a 47. percben érkezett el, amely alatt 51 termékre érkezett rendelés. A legtöbb rendelés Budapestről és Pest megyéből, Hajdú-Bihar megyéből és Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből érkezett. Összességében a vásárlások nagyobb hányadát (65,6%) bankkártyával fizették ki online a vásárlók az első órában.
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