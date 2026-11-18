Javulhat Magyarország hitelminősítői megítélése a héten, miután a Moody’s november 20-án ismét felülvizsgálja az ország adósbesorolását. Virovácz Péter, az ING Bank elemzője szerint reális esély van arra, hogy a hitelminősítő a jelenlegi negatív kilátást stabilra módosítsa, miközben a Baa2-es besorolás várhatóan változatlan marad. Az új kormány eddigi intézkedései, az uniós kapcsolatok rendeződése és a 2027-es költségvetési konszolidációs terv egyaránt javíthatják az ország megítélését, a tényleges fordulatot azonban még bizonyítani kell. Beke Károly, a Portfolio elemzője szerint azonban még kivárhat a hitelminősítő.

Fontos hét előtt áll a magyar gazdaság, a Moody’s ugyanis november 20-án ismét felülvizsgálja Magyarország hitelminősítését. A nemzetközi hitelminősítő jelenleg Baa2 besorolással tartja nyilván az országot, negatív kilátás mellett. Ez továbbra is befektetésre ajánlott kategóriát jelent, a negatív kilátás azonban arra figyelmeztet, hogy a következő időszakban akár leminősítés is következhet.

Az elmúlt egy évben jelentős változások történtek Magyarország nemzetközi pénzügyi megítélésében. A választás után javult a befektetői hangulat, az új kormány pedig az Európai Unióval fennálló kapcsolatok rendezését és a korábban befagyasztott források felszabadítását helyezte gazdaságpolitikájának középpontjába. Közben a költségvetési helyzet továbbra is komoly kihívást jelent. Virovácz Péter, az ING Bank elemzője a Pénzcentrumnak arról beszélt, hogy most már reális esély nyílhat arra, hogy a Moody’s kedvezőbb kilátást adjon Magyarországnak.

Jó hírt kaphat Magyarország a Moody’s-tól

Az elemző szerint a hitelminősítő több pozitív változást is kiemelhet a mostani felülvizsgálat során. Ilyen lehet a korábbiaknál hitelesebb és reálisabb költségvetési tervezés, a jelentős kiadáscsökkentést tartalmazó konszolidációs program, valamint az Európai Unióval fennálló kapcsolatok javulása. Utóbbi különösen fontos szempont, hiszen a Moody’s korábban maga is jelezte, hogy az EU-val való viszony tartós és érdemi javulása megalapozhatná a negatív kilátás stabilra módosítását.

Virovácz Péter szerint azonban továbbra is vannak olyan tényezők, amelyek kedvezőtlenül hathatnak az ország megítélésére. A piaci folyamatokat korlátozó vagy torzító intézkedések, a rövid távon kedvezőtlen költségvetési folyamatok, valamint az emelkedő államadósság egyaránt kockázatot jelentenek. Magyarország nyitott gazdasági szerkezete miatt ráadásul különösen kitett a külső gazdasági folyamatoknak. Az európai, ezen belül a német gazdaság gyengélkedése, valamint a geopolitikai kockázatok a növekedési kilátásokat is ronthatják.

Az ING Bank elemzője mindezek ellenére arra számít, hogy a Baa2-es besorolás megmaradhat, miközben reális esélyt lát a negatív kilátás stabilra javítására. A negatív kilátás 2024 novembere óta van érvényben, így annak 12–24 hónapos időhorizontja is a végéhez közeledik.

Ennél kedvezőbb fordulat, vagyis a pozitív kilátás bejelentése ugyanakkor már komoly meglepetés lenne. Ehhez a hitelminősítő vélhetően a meghirdetett költségvetési konszolidáció tényleges végrehajtását is látni szeretné.

A költségvetés még mindig komoly fejfájást okozhat

A magyar gazdaság egyik legnagyobb problémája továbbra is az államháztartás helyzete. A 2026-os évre a kormány már a GDP 7,5 százalékának megfelelő költségvetési hiánnyal számol, miközben a következő évre jelentős kiigazítást tervez.

Virovácz Péter megjegyezte, hogy a jelenlegi költségvetési helyzet továbbra is az egyik legfontosabb kockázat a hitelminősítői megítélés szempontjából. A kép azonban kedvezőbbé válik, ha nem kizárólag az idei folyamatokat, hanem a középtávú terveket vizsgáljuk.

EZ IS ÉRDEKELHET Kőkemény feladat előtt a magyar kormány: ezen áll vagy bukik a jövő évi költségvetés és a 2032-es euróbevezetés Trippon Mariann szerint a 2032-es euróbevezetés sem elrugaszkodott elképzelés, ám ehhez nem elég a költségvetés rendbetétele, a gazdaság versenyképességét is erősíteni kell.

A napokban tárgyalt 2027-es költségvetés ugyanis a GDP 7,5 százalékáról 4,9 százalékára csökkentené az államháztartási hiányt. Az ING Bank elemzője szerint a tervezők ezúttal nem éltek túlzott optimizmussal, a jelentős kiadáscsökkentésre épülő konszolidációs program pedig hitelesebb irányt jelöl ki.

A költségvetés bemutatását követő piaci reakciók is arra utalnak, hogy a befektetők egyelőre elfogadják a meghirdetett gazdaságpolitikai irányt. A középtávú terv ráadásul az eurócsatlakozás feltételeinek teljesítését is fontos gazdaságpolitikai célként határozza meg.

Virovácz Péter szerint Magyarország ezzel rákanyarodott az eurózóna felé vezető útra, és a deviza- és kötvénypiacon is megjelent annak beárazása, hogy belátható időn belül érdemben közelebb kerülhetünk az euró bevezetésének feltételeihez.

Az elemző ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a hitelminősítők számára egy hiteles terv még nem azonos a már bizonyított költségvetési fordulattal. A következő időszak legfontosabb kérdése az lesz, hogy a kormány képes-e végrehajtani a jelentős kiadáscsökkentést, és tartósan csökkenő pályára tudja-e állítani az államadósságot.

A Fitch Ratings is a végrehajtási képességet nevezte meg a szuverén hitelminősítés egyik kulcskérdéseként. Vagyis a rövid távú költségvetési adatok továbbra is kedvezőtlenek, a középtávú gazdaságpolitikai tervek megítélése viszont már lényegesen kedvezőbb lehet.

Látványosan változott a befektetők hozzáállása a választás óta

Az elmúlt egy évben a nemzetközi befektetői hangulat is jelentős változáson ment keresztül. Virovácz Péter szerint először az eurózónához való csatlakozás szándékának erősödése, illetve egy hiteles konvergenciaterv lehetősége keltett bizakodást a befektetőkben. Ennek hatására jelentős, az eurókonvergenciára építő befektetői pozíciók épültek ki, ami a forint erősödésében és a hozamkörnyezet javulásában is megmutatkozott.

Amikor azonban nyilvánosságra kerültek a konvergenciaterv részletei, a piaci folyamatokban egyre inkább a stabilitás került előtérbe. Az elemző szerint a bizalom valódi jele nem feltétlenül az, hogy egy adott időszakban mennyit erősödik a forint vagy mennyit csökkennek az állampapírhozamok, hanem az, hogy a kedvezőbb pénzügyi kondíciók mennyire bizonyulnak tartósnak egy változékony külső környezetben.

A forint és a magyar állampapírpiac az utóbbi hónapokban ebből a szempontból is ellenálló képet mutatott. Az alacsonyabb állampapírhozamok ráadásul nem csupán a befektetői bizalom javulását jelzik, hanem idővel az államadósság finanszírozási költségeit is mérsékelhetik.

Virovácz hozzátette, hogy a Moody’s korábban maga is kiemelte az adósság megfizethetőségének javulását, a Fitch Ratings pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a kedvező finanszírozási környezet fennmaradása a költségvetési konszolidációt is támogathatja.

A hitelminősítők számára tehát nem önmagában az erősebb forint vagy az alacsonyabb hozamszint a lényeg. Sokkal inkább az, hogy ezek tartósan alacsonyabb kockázati prémiumot, olcsóbb állami finanszírozást és végső soron fenntarthatóbb adósságpályát eredményeznek-e. Ha mindehhez a költségvetési konszolidáció tényleges végrehajtása és az Európai Unióval fennálló kapcsolatok további javulása is társul, az már érdemben erősítheti Magyarország nemzetközi pénzügyi megítélését.

A Portfolio elemzője szerint még kivárhat a Moody’s

A kedvező piaci folyamatok ellenére nem biztos, hogy a Moody’s már a novemberi felülvizsgálat során módosítja Magyarország kilátását. Beke Károly, a Portfolio elemzője szerint valamivel nagyobb esély van arra, hogy a hitelminősítő egyelőre változatlanul hagyja a Baa2-es besorolást és a negatív kilátást.

Az elemző úgy látja, amennyiben a Moody’s pozitívan értékeli a kormány hiánycsökkentési tervét, és reálisnak tartja annak végrehajtását, elképzelhető a negatív kilátás stabilra javítása is. Erre azonban inkább 2027-ben lát nagyobb esélyt.

A költségvetés jelenlegi helyzete egyértelműen kedvezőtlenebb annál, mint amire korábban számítani lehetett, ez pedig negatívan befolyásolhatja a hitelminősítő döntését. Ugyanakkor a kormány bemutatta a 2030-ig szóló középtávú terveit, amelyek alapján fokozatosan csökkenhetne a költségvetési hiány.

A Portfolio elemzője szerint most az a legfontosabb kérdés, hogy a Moody’s mennyire tartja hitelesnek ezt a konszolidációs pályát. Elképzelhető, hogy a hitelminősítő egyelőre kivár, és nemcsak a terveket, hanem azok végrehajtására vonatkozó konkrét intézkedéseket is látni szeretné.

Beke Károly szerint az elmúlt fél évben ugyanakkor jelentősen erősödött a befektetői bizalom Magyarország iránt. Ez a forint árfolyamának erősödésében és a magyar állampapírok hozamainak csökkenésében is megmutatkozott.

A kedvező piaci folyamatok mögött jelentős részben a kormány euróbevezetési tervei állnak, a befektetők ugyanis elkezdték beárazni annak lehetőségét, hogy Magyarország a 2030-as évek elején csatlakozhat az euróövezethez.

A hitelminősítők számára azonban itt is a megvalósíthatóság a döntő szempont. Az elemző felidézte, hogy a Fitch Ratings szakértői korábban úgy értékelték, Magyarország akár 2032-ben is bevezetheti az eurót, ehhez azonban a költségvetési feltételek teljesítése jelenti majd az egyik legnagyobb kihívást. Vagyis a befektetői bizalom már most tükrözi a gazdaságpolitikai irányváltással kapcsolatos várakozásokat, a hitelminősítők azonban várhatóan csak akkor ismerik el tartósan a javulást, ha a költségvetési konszolidáció a gyakorlatban is megvalósul.

Az OTP szerint már most javulhat Magyarország hitelminősítői kilátása

Az OTP elemzői is kedvező fordulatra számítanak a Moody’s november 20-i felülvizsgálatán. A Pénzcentrumnak írt válaszukban arról írtak, hogy várakozásuk szerint Magyarország megőrizheti jelenlegi Baa2-es adósbesorolását, miközben a hitelminősítő nagy valószínűséggel stabilra javíthatja a negatív kilátást. Ezt elsősorban az új kormány gazdaságpolitikai irányváltása, az uniós kapcsolatok rendezésére tett lépések és a költségvetési konszolidációs tervek indokolhatják.

Az OTP elemzői emlékeztettek arra, hogy a Moody’s 2024 novemberében rontotta negatívra Magyarország kilátását. Az azóta eltelt két évben azonban éppen azokban a kérdésekben történtek előrelépések, amelyek korábban a kedvezőtlenebb megítélés legfontosabb okai között szerepeltek.

Az új kormány több olyan intézkedést is bejelentett, amely a költségvetés jelentős további terhelése nélkül javíthatja a gazdaság növekedési potenciálját. Különösen fontos az Európai Unióval fennálló kapcsolatok rendezése, amelynek eredményeként az OTP értékelése szerint 6,4 milliárd eurónyi kohéziós forrás, 6,5 milliárd eurónyi helyreállítási támogatás és további 3,5 milliárd eurónyi hitel vált elérhetővé.

Ezek a források rövid távon az állami beruházásokat is támogathatják, miközben mérsékelhetik azok költségvetési finanszírozási terheit. Pozitívumként értékelheti a Moody’s a korrupció visszaszorítását célzó intézkedéseket, a piacbarátabb gazdaságpolitikai irányvonalat, valamint az üzleti környezet javítását is, amelyek elősegíthetik az elmúlt években jelentősen visszaeső beruházások helyreállását

- jegyezte meg a bank.

A 7,5 százalékos hiány ellenére is bízhatnak a konszolidációban

A költségvetés helyzete ugyanakkor az OTP szerint is komoly kockázatot jelent. A Moody’s májusi értékelésekor még 5,2 százalékos hiánnyal számolt 2026-ra, az azóta megismert adatok és költségvetési problémák azonban 7,5 százalékra emelték az idei várakozást.

A hitelminősítő számára ezért kulcskérdés lehet, hogy mennyire tartja hitelesnek a kormány által bemutatott konszolidációs programot. Az OTP elemzői szerint a jövő évi büdzsé megalapozottságát erősíti, hogy viszonylag konzervatív makrogazdasági feltételezésekre épül, és mintegy 0,3 százalékpontos tartalékot is tartalmaz. A megtakarítások egy része ráadásul konkrét projektekhez kapcsolódik, vagyis nem csupán általános kiadáscsökkentési ígéretekről van szó.

A kormány emellett 2030-ig szóló középtávú költségvetési tervet is bemutatott, amely további fokozatos hiánycsökkentéssel számol. A fiskális fegyelem erősítését szolgálhatja az a munkacsoport is, amelynek feladata a költségvetési átláthatóság növelésére vonatkozó javaslatok kidolgozása. A tervek között szerepel a költségvetési tervezés őszi időpontra történő visszaállítása, a Költségvetési Tanács megerősítése, valamint új, akár számszerű fiskális szabályok bevezetése.

Az OTP szerint különösen kedvező lenne, ha ezek között az euróövezeti tagállamokra vonatkozó, strukturális elsődleges egyenleggel kapcsolatos szigorúbb szabályok is megjelennének. A konkrét javaslatok közzététele 2027-ben várható.

A forint és az állampapírok is jelzik a bizalom visszatérését

A kedvezőbb nemzetközi megítélés már a pénzügyi piacokon is jól látható. Az OTP elemzői szerint a befektetők már jóval a 2026-os választás előtt elkezdték beárazni a kedvezőbb gazdaságpolitikai fordulat és az Európai Unióhoz való közeledés lehetőségét. Az euró árfolyama a 2025 tavaszán jellemző 400 forint körüli szintről 2026 áprilisára 375 forintig csökkent, majd a Tisza választási győzelmét követően újabb erősödési hullám következett. Júniusban átmenetileg 350 forint közelébe került az árfolyam, ezt követően pedig a 360–370-es sávban stabilizálódott.

Hasonló folyamatokat lehetett megfigyelni a kötvénypiacon is. A magyar tízéves állampapírhozam a 2025-ben jellemző 7 százalék körüli vagy azt meghaladó szintekről 5,5 százalék környékére csökkent. Különösen figyelemre méltó, hogy míg korábban a magyar hozamok a román szintekkel mozogtak együtt, mostanra a lengyel hozamok alá kerültek, és már csak kevéssel haladják meg a cseh állampapírokét.

Az OTP szerint a hitelminősítői megítélésben is megjelenhet a kedvezőbb piaci környezet. A befektetői bizalom azonban nemcsak az árfolyamok és a hozamok alakulásán múlik. A kormánynak a következő időszakban ténylegesen is teljesítenie kell a piacoknak tett ígéreteit.

Az egyik legfontosabb próba a 2027-es költségvetés és a középtávú konszolidációs pálya volt. Az OTP értékelése szerint a piacok a költségvetés bemutatása után összességében azt árazzák, hogy a magyar gazdaságpolitika megfelelő irányba halad, bár újabb lendületet a tervek egyelőre nem adtak az euróbevezetési várakozásoknak.

Kockázatot jelenthet ugyanakkor, hogy a kormány éppen a 2030-as választási évre tervezi a GDP-arányos hiány 3 százalék alá szorítását. Az euróbevezetés felé vezető út következő fontos állomása az ERM II. árfolyam-mechanizmushoz kapcsolódó tárgyalások megkezdése lehet, amelyek során olyan politikailag érzékeny kérdéseket is rendezni kell, mint a piactorzító hatású rezsicsökkentés és a különadók átalakítása vagy kivezetése.

Az OTP elemzői szerint ezért a Moody’s most első lépésben a kilátás javításával ismerheti el az elmúlt hónapok kedvező változásait. A további minősítői döntések során azonban már nemcsak a költségvetési pálya és a gazdasági teljesítmény alakulása számít majd, hanem az euróbevezetéshez szükséges feltételek teljesítése, az európai intézményekkel folytatott tárgyalások és a piactorzító intézkedések sorsa is.