A túl sok kiránduló miatt két ösvényt lezárt a FÖRI, hogy megvédje a védett növényeket és a bunker környékét.
Autópálya matrica 2026: itt az árlista, ennyivel drágulnak az egyes kategóriák díjai
Ahogy a korábbi években is, már tavaly december 1-jén elkezdődött az elővásárlás az autópályamatricákra. Az úgynevezett kényelmi szolgáltatás keretében így idejében megvehetik az autósok az éves országos autópályamatricát, és a vármegyei matricákat is. Árak tekintetében persze lesz változás, az alábbiakban mutatjuk a legfontosabb információkat. Érdemes előre tervezni, hiszen már most lehet tudni, menyibe kerülnek az autópálya matrica árak 2026-ban Magyarországon.
Azok, akik sokat ingáznak, már decemberben tudni akarják, mennyibe fog kerülni az autópálya matrica ára, vagy épp az éves autópálya matrica díja. Azok viszont, akik még csak most kezdenek kutakodni, bizony néhány meglepetéssel kell, hogy szembesüljenek.
Autópálya matrica 2026: minden fontos infó az árakról
Az autópálya matrica vásárlás fontos feladata lehet az évnek, főleg azok számára, akik rendszeresen utaznak, vagy ingáznak a munkahelyükre, vagy épp többször látogatnak családot vidéken. 2025 autópálya matrica árak terén olcsóbbnak bizonyult, de a jogszabályok szerint a pályadíjak minden évben emelkednek, így idén sem maradtak a korábbi árazaások érvényben. Egy péládval szemléltetve: az autopalyamatrica 2025-ös éves díja normál méretű személygépkocsik esetében 59 210 forintra emelkedett 57 260 forintról. 2026-ban a normál méretű személygépkocsik esetében 59 210 forintról 61 760 forintra emelkedett a díj.
Ennek mentén érdekel, hogy mennyibe fog kerülni az éves autópálya matrica 2026-ban, illetve mennyi lesz a megyei matrica ára 2026-ban? Kíváncsi vagy mennyit kell fizetni a megyei autópálya matrica vagy a 10 napos autópálya matrica megvásárlásáért? Nos, a használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról és gyorsforgalmi utakról és azok díjáról szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet alapján az autópálya-matricák árait minden évben az előző évben az augusztusi inflációs adatok alapján szabják meg. Ez alapján 2026.01.01-től az alábbi autopalyamatrica árak és büntetési pótdíjak lesznek érvényben.
Jó, ha tudjuk, az autópálya matrica nem csak személyesen, például benzinkutakon, de online is megváltható. Most pedig nézzük is, mennyi lesz pontosan a 2026. január 1-jét követő időszakra érvényes e-matricák díja (bruttó):
|KATEGÓRIA
|
ÉVES MEGYEI (Ft)
|ÉVES ORSZÁGOS (Ft)
|NAPI (Ft)
|10 NAPOS (Ft)
|HAVI (Ft)
|
D1
|7 190
|61 760
|5 550
|6 910
|11 170
|D2
|14 370
|61 760
|7 890
|10 040
|15 820
|U
|7 190
|87 650
|5 550
|6 910
|11 170
|D1M
|7 190
|61 760
|2 770
|3 450
|5 590
Autópálya matrica változás: itt vannak a részlettek
Az éves autópálya matrica 2025-höz képest emelkedtek, és bizony az egyes árváltozásokra fel kell készülni mindenkinek. Külön érdekesség, hogy változás jön egyes magyar autópálya matrica esetében is. Ugyan
autópálya matrica Magyarországon az összes autópályán szükséges, viszont az M1-es felújítása miatt idén kedvezményes matrica jön majd! 2026-tól ugyanis regionális autópálya matricát vezetnek be az M1 autópálya teljes szakaszára, amely négy megyére terjed ki (Pest megye, Fejér megye, Komárom-Esztergom megye, Győr-Moson-Sopron megye).
Ez az érintett megyékben élők számára kedvezményes, 15 ezer forintos áron lesz elérhető.
Autópálya matrica térkép 2026: itt érhető el
Hogy jobban lássuk az árakat egy térkép segíthet nekünk a tájékozódásban. Íme az autópálya matrica térkép, melyen láthatjuk, hol és mennyit kell fizetnünk az egyes matricákért
Kedvezményes autópálya matrica? Mutatjuk, kinek jár!
Egy rendeletnek köszönhetően sokan élhetnek kedvezményes autópálya matrica vásárlással 2026-ban is. Ennek mentén idén lesz lehetőség ingyenes és kedvezményes autópálya-matricára, ám ezeket csak előzetes bejelentés után adják, és sokan nem élnek vele.
Az igénylés tehát nem automatikus - aki nem jelenti be időben, eleshet a kedvezménytől.
A NÚSZ tájékoztatója szerint 2026-ban továbbra is a 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet határozza meg, kik mentesülnek az autópálya- és gyorsforgalmi úthasználati díjak megfizetése alól. A díjmentesség csak azon járművekre vonatkozik, amelyeket a jogosult előzetesen bejelentett, és forgalmi rendszámuk a mentességi nyilvántartásba bekerült.
Teljes díjmentességre jogosultak
Az alábbi szervezetek és járművek használhatják térítésmentesen a díjköteles szakaszokat:
- Honvédség, Országgyűlési Őrség, rendvédelmi szervek járművei
- Magyarországon szolgáló vagy áthaladó külföldi katonai erők, illetve nemzetközi katonai szervezetek járművei
- Megkülönböztető jelzést használó, magyar rendszámú járművek (rendőrség, tűzoltóság, mentők stb.)
- Útkezelő társaságok üzemeltetésében lévő munkajárművek
- Közlekedési hatóság ellenőrzést végző járművei
- Díjellenőrzést végző szervezetek járművei
- Tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben feladatot ellátó járművek
- Külképviseletek járművei viszonosság alapján
- Humanitárius segélyszállítmányt teljesítő járművek
- Katasztrófa-megelőzésben vagy elhárításban részt vevő járművek, továbbá önkéntes tűzoltók és polgári védelmi egységek
- A díjmentesség előzetes bejelentéshez kötött, és évente meg kell újítani (kivéve a megkülönböztető jelzésre jogosult járműveket).
Ha a bejelentés elmarad és pótdíjfizetési kötelezettség keletkezik, utólagos igazolással - 1470 Ft ügyintézési díj megfizetése és a jogosultság bemutatása mellett - a mentesség visszamenőleg jóváhagyható.
Autópálya kedvezmény nagycsaládosoknak és mozgáskorlátozottaknak
Bizonyos feltételek mellett részleges díjmentesség jár:
- D2 kategóriás személyautóra D1 matricát lehet vásárolni,
- vagyis a magasabb kategória helyett olcsóbb díj fizetendő.
Erre jogosultak a legalább három gyermek után családi pótlékban részesülő személyek (ideértve a nevelőszülőt is), a mozgáskorlátozott parkolási igazolvánnyal rendelkezők, illetve közeli hozzátartozóik. A kedvezmény csak a nyilvántartásba vett forgalmi rendszámra érvényes, évente megújítandó,
egy üzembentartó egyszerre csak egy autóra alkalmazhatja. Ha a jogosult előzetes bejelentés nélkül D1 matricával használja a díjköteles szakaszt D2-es autójával, pótdíjat kaphat, de a jogosultság igazolásával és 1470 Ft megfizetésével ez utólag 90 napon belül rendezhető.
Összességében 2026-ban is csak az veheti igénybe az autópályát díjmentesen vagy kedvezményesen, aki a jogosultságot megelőzően bejelenti, és járművét a hatóság nyilvántartásba veszi. A kedvezmények nem automatikusak, és évente meg kell őket hosszabbítani.
Büntetések az autópályán: ennyibe kerül a pótdíj és pótdíjkülönbözet mértéke
Az érvényben lévő rendelet szerint jogosulatlan úthasználat miatt a tulajdonosnak vagy üzembentartónak a gépjármű kategóriájának megfelelő pótdíjat kell fizetnie 2026-ban is. Annak pedig, aki rendelkezik ugyan érvényes autópálya matricával, ugyanakkor az az irányadó díjkategóriánál (D2) alacsonyabb díjkategóriába tartozik (D1, U), pótdíjkülönbözetet kell fizetnie. Az 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet értelmében 2025. január 1-jétől érvényes pótdíj és pótdíjkülönbözet mértéke az alábbiak szerint alakul.
A 2026. január 1-jét követő időszakra érvényes pótdíj mértéke (D1, D1M, D2, U):
- Alap pótdíj (60 napon belüli fizetés esetén): 26 640 Ft
- Emelt pótdíj (60 napon túli fizetés esetén): 91 780 Ft
A 2026. január 1-jét követő időszakra érvényes pótdíjkülönbözet mértéke:
- Pótdíjkülönbözet összege 60 napon belüli fizetés esetén: 14 900 Ft
- Pótdíjkülönbözet összege 60 napon túli fizetés esetén: 47 180 Ft
Autópálya matrica lekérdezés lépései
Mielőtt útnak indulunk legyen az elsődleges teednők között az autópálya matrica ellenőrzés is. A matrica lekérdezés pillanatok alatt megtörténhet, nem egy sok időt igénylő művelet. Szóval, ha nem vagy biztos benne, hogy rendelkezel-e érvényes autópálya-matricával, akkor itt az ideje, hogy lekérdezd. Ehhez nincs más dolgod, mint megadni a gépjárműved forgalmi rendszámát és felségjelét, illetve az e-mail címed. Ezt megteheted a Nemzeti Útdíjfeljlesztési Szolgáltató weboldalán is, a www.nemzetiutdij.hu oldalra kattintva, ezen belül pedig az e-matrica lekérdező menüpontot kell választanunk.
Autópálya matrica kényelmi díj nélkül? Lehetséges!
Rengeteg autóst bosszant, hogy amikor autópálya-matricát venne, a közvetítő oldalak súlyos összegeket számolnak fel kényelmi díjként. Kézenfekvő megoldás, hogy ha nem online vesszük a matricát, hanem a benzinkúton például, akkor nincs kényelmi díj sem. Csakhogy az internetes vásárlás sokkal praktikusabb, kényelmesebb rengeteg autós számára, nem akarnak csak ezért a benzinkútra menni. Szerencsére létezik online megoldás is arra, hogy ne kelljen kifizetni a vaskos kényelmi díjat, ami már az 1500 forintot is meghaladja egyes esetekben. Nézzük is meg, hogyan szerezhető be autópálya matrica kényelmi díj nélkül.
A Nemzeti Útdíjfeljlesztési Szolgáltató hivatalos oldalán, a nemzetiutdij.hu oldalon történhet autópálya matrica vásárlás kényelmi díj nélkül. Itt nem számítanak fel kényelmi díjat az e-matrica-vásárlások után.
Bár az oldalon regisztráció nélkül is lehet vásárolni, a NÚSZ mégis a regisztrációt javasolja, mert így a későbbi vásárlások alkalmával a tévesztések (pl. rendszámelírás, díjkategória-tévesztés) lehetősége lényegében megszűnik, és ez esetben a vásárlást igazoló ellenőrző szelvényt sem kell 3 évig megőrizni.
A NÚSZ Zrt. fokozottan felhívja a figyelmet arra, hogy a nemzetiutdij.hu oldalon történő e-matrica vásárlásnál az ügyfelek ügyeljenek az érvényesség évének, mert a kiválasztott év korrigálására utólag nincs lehetőség! Továbbá minden esetben, a vásárlás helyétől és módjától függetlenül, még a fizetés előtt ellenőrizni kell a matricához rögzített adatokat, a rendszámot, a felségjelzést, a díjkategóriát, és vármegyei matricánál a vármegye nevét.
