Horthy-kori egyenruhák, német sisakok, szovjet fegyverek: ezekért fizetnek vagyonokat a gyűjtők

A hadtörténeti tárgyak gyűjtése viszonylag szűk hobbinak számít Magyarországon, a Vatera adatai alapján azonban jelentős pénz mozog ezen a piacon. A militária kategória az adásvételek darabszámát tekintve csak néhány százalékát teszi ki a teljes gyűjtői kínálatnak, a pénzügyi forgalomból viszont már közel 20 százalékkal részesedik.

A pénzérmék és bankjegyek után ez a második legerősebb gyűjtői terület a piactéren. A legnagyobb aktivitás az egyenruhák, a katonai felszerelések, a hatástalanított lőfegyverek, valamint a szúró- és vágófegyverek piacán tapasztalható.

Az árakat elsősorban a történelmi korszak, a ritkaság és az állapot határozza meg. A Horthy-korszak és a második világháború relikviáiért fizetik a legtöbbet, míg a szocialista időszakból származó hétköznapi katonai felszerelések jóval olcsóbb belépőt kínálnak a gyűjtőknek.

Aki most ismerkedik a militária világával, viszonylag kis összegből is elkezdheti a gyűjtést. A Magyar Néphadsereg vagy a szovjet hadsereg hétköznapi felszerelési tárgyai között több ezer forintos darabokat is találni. Egyenruhagombok, jelvények, gyakorlók, kulacsok, kanálgépek és gyakorlógránátok is gazdát cserélnek ezen az árszinten.

Százezer forint alatt már komolyabb gyűjtői darabok is elérhetők lehetnek. Zubbonyok, bajonettek, egyszerűbb kardok, távcsövek és a világháborúkhoz kapcsolódó fényképek is ebbe a kategóriába tartozhatnak.

A ritkább relikviák azonban már egészen más árszintet képviselnek. Egy ÁVH-s vagy ÁVO-s tányérsapka, illetve Borbély Sándor, a Munkásőrség rendszerváltás előtti utolsó országos parancsnokának egyenruhája több százezer forintért kelt el a Vaterán. A fényképek között is akadnak különösen értékes darabok. Egy második világháborús magyar zászlóalj ritkaságnak számító, komplett fotóalbuma például közel egymillió forintot ért meg egy gyűjtőnek.

A Horthy-korszak egyenruháiért akár több százezer forintot is fizetnek

A Vatera legdrágábban értékesített katonai relikviáinak közel kétharmada a Horthy-korszakhoz, illetve a második világháborús német hadsereghez kapcsolódik. A komplett zubbonyok, társasági egyenruhák, ritka kalapok, tiszti sapkák és eredeti acélsisakok különösen keresettek.

Egy jó állapotú német M40-es rohamsisak vagy egy Horthy-kori csendőrkalap ára a platform adatai szerint 300–400 ezer forint körül mozoghat. Egy 1926-os rendszeresítésű, egykori magyar tábornok által viselt, díszes ünnepi gálaruha tavaly 650 ezer forintért kelt el.

Egy eredeti csendőrkalapért pedig több mint 420 ezer forintot fizetett egy vásárló. A különleges történelmi relikvia értékét az is növeli, hogy a szocializmus időszakában politikai kockázatot jelenthetett egy ilyen tárgy otthoni őrzése, ezért viszonylag kevés eredeti darab maradt fenn.

Az első világháború és az Osztrák–Magyar Monarchia korszakának tárgyai szintén stabil gyűjtői keresletnek örvendenek, bár átlagosan alacsonyabb árszinten mozognak. A legdrágábban értékesített darabok között egy monarchiás tüzér főhadnagyi zubbony 300 ezer forintért, egy Közös Huszár Tiszti Atilla pedig 230 ezer forintért talált gazdára. Utóbbin egy ismert korabeli úriszabó, Misoga Sándor címkéje is megtalálható volt.

Egy német tank lánctalpszeme is százezreket érhet

A gyűjtők nemcsak az egyenruhákért és a katonai jelvényekért fizetnek komoly összegeket. A harctéri felszerelések és a haditechnikai eszközök megmaradt darabjai szintén keresettek.

Egy magyar vagy német honvédségi sátorlap ára akár a százezres nagyságrendet is elérheti. Különösen érdekes piac alakult ki a második világháborús harckocsik roncsdarabjai körül. Egy német Párduc harckocsi eredeti lánctalpszeme például jellemzően 100–200 ezer forint közötti összegért cserélt gazdát.

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A drágább relikviák között hétköznapi használati tárgyak is feltűnnek. Egyedi kivitelezésű huszárpipák, ezüstórák és gyűrűk is több százezer forintot érhetnek, az idei év egyik értékesebb eladása pedig egy első világháborús hadifogoly részletes naplója volt, amely rajzokat és cenzúrázott leveleket is tartalmazott.

Milliókért kelnek el a hatástalanított fegyverek

A militária kategória egyik legértékesebb szegmensét a hatástalanított lőfegyverek jelentik. A Vatera legdrágábban értékesített tételei között hagyományos puskákból és pisztolyokból is sok található, de a gépkarabélyok és a géppuskák is komoly érdeklődést váltanak ki.

A magasabb áron eladott fegyvereknél különösen fontos a hatástalanítás hivatalos igazolása. A dokumentáció megléte nemcsak a jogszerűséget támasztja alá, hanem a gyűjtői értéket is növeli. A német és a szovjet gyártmányok egyaránt keresettek. A Kalasnyikov különböző változatai, köztük az AK-47 és a magyar AKM-63, 300–500 ezer forint körüli összegekért keltek el.

A német fegyverek között idén egy StG44 gépkarabély 1,15 millió forintért talált gazdára, egy MG34 géppuskáért pedig több mint 800 ezer forintot fizettek. A szovjet fegyverek között még drágább példák is akadnak. Egy Dragunov mesterlövész puska közel 1,6 millió forintot, egy PKM géppuska pedig 1,2 millió forintot ért meg egy gyűjtőnek.

A történelmi kardok és szablyák is komoly értéket képviselnek

A szúró- és vágófegyverek között a kardok, szablyák és pallosok számítanak a legértékesebb gyűjtői daraboknak. A Vatera száz legdrágábban eladott ilyen tárgyának listáján különösen az Osztrák–Magyar Monarchia és az 1848-as időszak relikviái képviselnek magas értéket.

Egy osztrák–magyar tengerészkard például több mint 600 ezer forintért kelt el. A Horthy-korszakból és a világháborúkból származó lovascsendőrkardok, pilóta-dísztőrök és folyamőrkardok szintén a prémium kategóriába tartoznak.

A gyűjtők számára tehát nem feltétlenül a legnagyobb vagy leglátványosabb tárgyak a legértékesebbek. A ritkaság, az eredet, a történelmi háttér és az állapot együtt határozza meg, mennyit hajlandók fizetni egy-egy katonai emlékért.

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