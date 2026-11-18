Elolvadt az Nvidia nyitás előtti lendülete, a részvény szerda délutánra már jelentős mínuszba került, miközben az arany több mint egyéves mélypontra süllyedt. Az amerikai tőzsdék vegyesen indították a kereskedést, a magyar piacon pedig kora délutánra erősödött az eladói nyomás. A befektetők figyelmét a Fed várható kamatemelései mellett az Nvidia körüli vizsgálatok és az energiapiaci kockázatok is lekötötték.

Az Nvidia árfolyama szerda késő délután már 2,4 százalékos esést mutatott, noha a pre-market adatok még 3,3 százalékos emelkedést vetítettek előre. Az arany jegyzése 2,3 százalékkal, unciánként 3770 dollár alá csökkent, amivel 2025 szeptembere óta nem látott mélypontra került. A Budapesti Értéktőzsdén is elromlott a hangulat, a BUX index kora délután 1,1 százalékos mínuszban állt.

Az amerikai részvénypiac nyitása után a Dow Jones 0,9 százalékkal gyengült, az S&P 500 stagnált, a Nasdaq pedig 0,3 százalékkal emelkedett. A mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények sem mozogtak egy irányba. A kereskedés első szakaszában a CoreWeave 5,6 százalékot esett, miközben a Broadcom 1, az AMD 0,7, a Super Micro Computer (SMCI) pedig 1,3 százalékos pluszban járt.

Itthon a BUX délelőtt még 0,7 százalékos veszteséget mutatott, amely kora délutánra tovább mélyült. A blue chipek közül ekkor a Magyar Telekom teljesített a leggyengébben, 1,7 százalékos eséssel.

Az olajpiacon a kora délutáni adatok szerint az amerikai WTI határidős jegyzése hordónként 85 dolláron, az északi-tengeri Brenté 92,7 dolláron állt. A piaci kockázatokat növeli, hogy a héten kiújultak az amerikai–iráni katonai összecsapások.

A kamatemelési várakozások nyomják az aranyat

Az arany gyengülése mögött elsősorban a dollár erősödése és az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve további kamatemeléseivel kapcsolatos várakozások állnak.

Christopher Waller Fed-kormányzó szerint az infláció kedvezőtlen alakulása miatt decemberben akár 50 bázispontos kamatemelés is indokolt lehet. John Williams, a New York-i Fed elnöke szintén további szigorítást sürgetett a 2 százalékos inflációs cél eléréséhez, Alberto Musalem, a St. Louis-i Fed vezetője pedig több újabb kamatemelés lehetőségét is felvetette.

A piaci árazások szerdán mintegy 95 százalékos esélyt jeleztek egy 25 bázispontos decemberi kamatemelésre, míg az 50 bázispontos szigorítás valószínűsége közel 5 százalék volt. Bár a Fed legutóbb nem változtatott az irányadó rátán, a jegybankárok nyilatkozatai további szigorítás felé mutatnak.

A magasabb kamatkörnyezet vonzóbbá teszi a kamatozó eszközöket az arannyal szemben, az erősebb dollár pedig drágítja a nemesfémet a más devizában vásárlók számára.

Erős eredmények mellett is nyomás alatt az Nvidia

Az Nvidia a vártnál jobb harmadik negyedéves gyorsjelentést közölt, ez azonban nem bizonyult elegendőnek a nyitás előtti optimizmus fenntartásához. A technológiai óriás körüli bizonytalanságot a mesterségesintelligencia-beruházások megtérülésével kapcsolatos aggodalmak és a Jensen Huang korábbi vezérigazgatót érintő vizsgálatok is fokozzák.

Tim Scott, az amerikai szenátus bankügyi bizottságának republikánus elnöke közölte, hogy Huang és Howard Lutnick kereskedelmi miniszter önként vállalta a meghallgatást, amelyre még karácsony előtt sor kerülhet. Huang emellett december 1-jén a képviselőház három bizottságának zárt, jegyzőkönyvezett meghallgatásán is válaszolhat a törvényhozók kérdéseire.

A vizsgálat Huang és a kémkedéssel gyanúsított Alice Huang kapcsolatára, valamint az ebből fakadó nemzetbiztonsági kockázatokra irányul. Alice Huang a szingapúri Megaspeednél töltött be vezető tisztséget. Az amerikai hatóságok gyanúja szerint a cég az Nvidiától vásárolt fejlett chipeket Kínába juttatta tovább.

Scott emellett arra is választ vár Lutnicktól, hogy a kereskedelmi tárca miért nem helyezte feketelistára a Megaspeedet a márciusi figyelmeztetések ellenére.

Lutnick fiainak üzleti ügyeit is vizsgálják

Demokrata képviselők dokumentumokat kértek be a Cantor Fitzgeraldtól, amelynek vezetését Lutnick fiai vették át apjuk miniszteri kinevezését követően. Azt vizsgálják, hogy a családi vállalkozás érdekei befolyásolhatták-e a kereskedelmi miniszter exportkorlátozásokkal kapcsolatos döntéseit.

A pénzügyi szolgáltató Lutnick hivatalba lépésekor mintegy 1,2 milliárd dollár értékű Nvidia-részvényt kezelt ügyfelei számára, ezt a kitettséget azonban 2025 szeptembere és 2026 márciusa között csaknem megfelezte. A képviselők szerint a korlátozások késleltetése megtámaszthatta az Nvidia árfolyamát.

Közvetlen bizonyíték egyelőre nincs arra, hogy Lutnick fiai bennfentes információkkal rendelkeztek volna. A Cantor Fitzgerald alaptalannak nevezte a vádakat, hangsúlyozva, hogy nem tart jelentős saját Nvidia-pozíciót. Közlésük szerint a részvények elsősorban az ügyfelek részvényhozam-csereügyleteinek (equity swap) fedezetéül szolgáltak, az állomány csökkenése pedig pusztán az ügyfélpozíciók leépítését követte.

Mol-részvényeket adott el Csányi Sándor alapítványa

A Csányi Sándor által alapított Unity Vagyonkezelő Alapítvány kedden kevesebb mint három óra alatt 81 062 darab Mol-részvényt értékesített, átlagosan 4931 forintos árfolyamon. Az ügyletek összértéke megközelítette a 400 millió forintot.

Az alapítvány ezzel a héten összesen 238 572 Mol-részvényt adott el a Budapesti Értéktőzsdén, mintegy 1,118 milliárd forint értékben. A társaság a tranzakciókat az igazgatóság alelnökével, Csányi Sándorral szoros kapcsolatban álló szervezet ügyleteiként jelentette be.

Új energiaútvonalak kerülnek előtérbe

Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) ügyvezető igazgatója szerint az iráni háború tartósan megrendítette a Hormuzi-szoros biztonságába vetett bizalmat. Bár a Perzsa-öböl menti olajexport az elmúlt hónapokban a háború előtti szint több mint 80 százalékára állt vissza, a tengerszoros ismételt lezárásának kockázata továbbra is fennáll.

Birol szerint emiatt felértékelődnek a szorost elkerülő kőolajvezetékek, a stratégiai készletek és a hazai energiaforrások. A megújuló energiaforrások – így a nap- és szélenergia –, valamint az atomenergia kapacitásbővítéséhez ugyanakkor rugalmasabb és erősebb villamosenergia-hálózatokra, valamint jelentős energiatárolási kapacitásokra lesz szükség.

Az energiaellátás diverzifikálását célozza a 4iG és az amerikai Sentinel Midstream által szerdán aláírt előzetes együttműködési megállapodás is. A felek az adriai térségben keresnek közös beruházási lehetőségeket, többek között amerikai cseppfolyósított földgáz (LNG), valamint egyéb folyékony szénhidrogének tárolására és szállítására.

A tervezett infrastruktúra-fejlesztések Közép-Kelet-Európa és a Nyugat-Balkán ellátásbiztonságát növelhetik. Konkrét beruházási döntés egyelőre nem született, a megvalósítás további tárgyalások, részletes átvilágítások (due diligence) és hatósági jóváhagyások függvénye.