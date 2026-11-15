3100 forint egy adag sültkrumpliért? Kiderült az igazság a budapesti karácsonyi vásár árairól: ezért olyan drága minden

Nemrég ért véget az őszi szünet, a ködös és hűvös novemberi idővel és rövidebb nappalokkal együtt a karácsonyi hangulat is belopakodott a városba. Hiába van még csak november közepe, máris megnyitott a főváros egyik legtöbb turistát vonzó rendezvénye, a budapesti karácsonyi vásár. A Pénzcentrum vlogjának, a CashTagnek a legújabb epizódjában kilátogattunk a frissen megnyílt vásárra, végigmustráltuk a kínálatot és az árakat. Annak is utána jártunk, miért érződik olyan drágának a Vörösmarty téri adventi forgatag árazása.

A budapesti karácsonyi vásár több millió látogatót is vonz Budapestre ilyenkor az adventi időszakban és egy friss kutatás szerint a tavalyi karácsonyi vásárhoz köthető költések elérték a 91 milliárd forintot. Vajon mitől ilyen népszerű a budapesti karácsonyi vásár? Miért érkezik ide évről évre egyre több turista, és mennyire kell mélyen a zsebünkbe nyúlni, hogyha ki szeretnénk ide látogatni? Többek közt erről szól a CashTag mai adása.

Budapest látványosan felkerült az elmúlt években az európai karácsonyi vásárok listájára. Most már láthatóvá vált egész Európából

- mondta el az adásban Gosztola Judit, a Pénzcentrum szerkesztője. Azt is elmondta, hogy a városi turizmus hagyományosan kora tavasztól késő őszig tart, de néhány éve rájöttek a marketing szakemberek arra, hogy a karácsonyi időszakban is lehet turistákat vonzani. Ezért van egyre több város, ami látványos karácsonyi attrakcióval vonzza az érkezőket.

Már nem csak a magyaroknak drága a budapesti adventi vásár

A Vörösmarty téri karácsonyi vásár köztudottan nem a legolcsóbb helyszín, az étel- és italkínálat, illetve a termékek sem valók bárki pénztárcájának. A szervezők minden évben készülnek egy jó áras menüvel, ami idén 1600 forint, több standnál is megtaláljuk az olcsósított fogást. Azonban általánosságban a kínálat ára borsos, ugyanakkor azt is lehet tapasztalni, hogy alig nőttek az árak a tavalyi vásár árszabásához mérten.

A budapesti karácsonyi vásár árazása jórészt a turisták és nem a helyiek léltani határához van igazítva. Budapest más országokból nézve pedig mindig olcsó desztináció volt, viszont már ezt a pozícióját is kezdi elveszíteni. Gosztola Judit elmondása szerint Budapest a 10 évvel ezelőtti nagyon jó ár-érték arányát mostanra elveszítette, árakban lassan utolérjük Barcelonát vagy Berlint.

Szerinted jól meg tudod tippelni, mennyibe kerülnek az egyes fogások, italok a Vörösmarty téri vásárban? Akkor tedd próbára a tudásod a Pénzcentrum mai kvízén:

Címlapkép: Gosztola Judit