2026. november 15. vasárnap Albert, Lipót
5 °C Budapest
OTP Bank Liga
Premier League
Serie A
|
La Liga
| | |
Bundesliga
|
Ligue 1
| | | |
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Vörösmarty téri budapesti karácsonyi adventi vásár, Fotó: Gosztola Judit
Vásárlás

3100 forint egy adag sültkrumpliért? Kiderült az igazság a budapesti karácsonyi vásár árairól: ezért olyan drága minden

Pénzcentrum
2026. november 15. 13:02 3 perc

Nemrég ért véget az őszi szünet, a ködös és hűvös novemberi idővel és rövidebb nappalokkal együtt a karácsonyi hangulat is belopakodott a városba. Hiába van még csak november közepe, máris megnyitott a főváros egyik legtöbb turistát vonzó rendezvénye, a budapesti karácsonyi vásár. A Pénzcentrum vlogjának, a CashTagnek a legújabb epizódjában kilátogattunk a frissen megnyílt vásárra, végigmustráltuk a kínálatot és az árakat. Annak is utána jártunk, miért érződik olyan drágának a Vörösmarty téri adventi forgatag árazása.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A budapesti karácsonyi vásár több millió látogatót is vonz Budapestre ilyenkor az adventi időszakban és egy friss kutatás szerint a tavalyi karácsonyi vásárhoz köthető költések elérték a 91 milliárd forintot. Vajon mitől ilyen népszerű a budapesti karácsonyi vásár? Miért érkezik ide évről évre egyre több turista, és mennyire kell mélyen a zsebünkbe nyúlni, hogyha ki szeretnénk ide látogatni? Többek közt erről szól a CashTag mai adása.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Budapest látványosan felkerült az elmúlt években az európai karácsonyi vásárok listájára. Most már láthatóvá vált egész Európából

- mondta el az adásban Gosztola Judit, a Pénzcentrum szerkesztője. Azt is elmondta, hogy a városi turizmus hagyományosan kora tavasztól késő őszig tart, de néhány éve rájöttek a marketing szakemberek arra, hogy a karácsonyi időszakban is lehet turistákat vonzani. Ezért van egyre több város, ami látványos karácsonyi attrakcióval vonzza az érkezőket.

Már nem csak a magyaroknak drága a budapesti adventi vásár

A Vörösmarty téri karácsonyi vásár köztudottan nem a legolcsóbb helyszín, az étel- és italkínálat, illetve a termékek sem valók bárki pénztárcájának. A szervezők minden évben készülnek egy jó áras menüvel, ami idén 1600 forint, több standnál is megtaláljuk az olcsósított fogást. Azonban általánosságban a kínálat ára borsos, ugyanakkor azt is lehet tapasztalni, hogy alig nőttek az árak a tavalyi vásár árszabásához mérten. 

A budapesti karácsonyi vásár árazása jórészt a turisták és nem a helyiek léltani határához van igazítva. Budapest más országokból nézve pedig mindig olcsó desztináció volt, viszont már ezt a pozícióját is kezdi elveszíteni. Gosztola Judit elmondása szerint Budapest a 10 évvel ezelőtti nagyon jó ár-érték arányát mostanra elveszítette, árakban lassan utolérjük Barcelonát vagy Berlint.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Szerinted jól meg tudod tippelni, mennyibe kerülnek az egyes fogások, italok a Vörösmarty téri vásárban? Akkor tedd próbára a tudásod a Pénzcentrum mai kvízén:

Kvíz: Te mit tippelsz, mennyibe kerül a lángos, töltött káposzta, forralt bor a Vörösmarty téri karácsonyi vásárban 2026-ban?
EZ IS ÉRDEKELHET
Kvíz: Te mit tippelsz, mennyibe kerül a lángos, töltött káposzta, forralt bor a Vörösmarty téri karácsonyi vásárban 2026-ban?
Te mit gondolsz, mennyibe kerül egy lángos, töltött káposzta, sült gesztenye, kürtős kalács a karácsonyi vásárban? Töltsd ki a kvízünket és kerülj képbe az árakkal!

Címlapkép: Gosztola Judit
#vásárlás #Budapest #turizmus #árak #vendéglátás #karácsonyi vásár #gasztronómia #penzcentrum #advent #turisták #cashtag

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:07
15:32
15:02
14:32
13:58
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 13. 17:34 Mi folyik a tőzsdéken? Brutális mélyrepülésben az amerikai papírok az NVIDIA botrány után – közben egy magyar részvény nagyon kilőtt
november 13. 13:59 Brutális eladási hullám söpör végig a kötvénypiacokon – Meddig tarthat még ki a forint?
november 13. 11:15 Óriási fúzióra készülhet Elon Musk, botrány robbant ki az Nvidiánál: mi történik a tőzsdéken?
november 13. 06:30 Küszöbön a következő nagy befektetési áttörés? Komoly lehetőséget szalaszthat el, aki lemarad a forradalomról
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
„Mindegy, hogy Lovasi, Ákos, Bródy vagy Szörényi” – lehet független egy állami pénzből működő kulturális intézmény?
2026. november 15.
„Mindegy, hogy Lovasi, Ákos, Bródy vagy Szörényi” – lehet független egy állami pénzből működő kulturális intézmény?
2026. november 14.
Hatalmas bajban a magyar munkaerőpiac: olyan emberek sem találnak munkát, akik korábban bárhol el tudtak helyezkedni
2026. november 15.
Sokan nem is sejtik, milyen gyakran kellene ágyneműt mosni: van, aki hónapokig halogatja a cserét, és ez veszélyes
2026. november 14.
Amerika és Kína mellett India is óriásit léphet előre 2040-ben, mutatjuk, hol lesz Magyarország helye
2026. november 14.
Tömegével láncolja magához a magyarokat a TikTok: elképesztő, hányan használják már naponta
NAPTÁR
Tovább
2026. november 15. vasárnap
Albert, Lipót
46. hét
November 15.
A közlekedési balesetek áldozatainak emléknapja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Egy Magyarországon alig több mint 1000 forintért kapható vaj nyerte el a világ legjobb vaja címet
2
1 hete
Itt a Lidl és a CBA válasza a decemberi 24-i kötelező boltzárra: erre készülhetnek a vásárlók
3
2 napja
Egy a magyar hiperekben alig 400 forintért kapható sör nyerte a világ legjobb söre címet
4
1 hete
Ennyibe kerülnek 2026-ban a prémium szaloncukrok: az idei árakkal meglepőt húzott a Szamos, Stühmer, Sulyán és a Demeter
5
3 hete
"Banántrükkel" fosztogatják rafinált vásárolók a boltokat: a trükk az önkiszolgáló kasszáknál működik
PÉNZÜGYI KISOKOS
Balance order
egy vállalat saját rendelkezésű, azonos devizanemű alszámláinak összevont kezelése a cég pénzügyi pozíciójának optimalizálása érdekében. Ez által jobb betétesi pozíciót érhetnek el vagy belső finanszírozással csökkenthetik a külső hitelállományt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 15. 16:07
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 46. héten vasárnap, 2026-ban
Pénzcentrum  |  2026. november 15. 15:32
Fontos figyelmeztetés érkezett az Európai Uniótól: 72 óráig elég tartalékot kérnek a magyar családoktól
Agrárszektor  |  2026. november 15. 15:31
Elfeledett magyar szüreti kincs térhet vissza: ezt tehetjük a mustból az asztalra