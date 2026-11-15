Te mit gondolsz, mennyibe kerül egy lángos, töltött káposzta, sült gesztenye, kürtős kalács a karácsonyi vásárban? Töltsd ki a kvízünket és kerülj képbe az árakkal!
3100 forint egy adag sültkrumpliért? Kiderült az igazság a budapesti karácsonyi vásár árairól: ezért olyan drága minden
Nemrég ért véget az őszi szünet, a ködös és hűvös novemberi idővel és rövidebb nappalokkal együtt a karácsonyi hangulat is belopakodott a városba. Hiába van még csak november közepe, máris megnyitott a főváros egyik legtöbb turistát vonzó rendezvénye, a budapesti karácsonyi vásár. A Pénzcentrum vlogjának, a CashTagnek a legújabb epizódjában kilátogattunk a frissen megnyílt vásárra, végigmustráltuk a kínálatot és az árakat. Annak is utána jártunk, miért érződik olyan drágának a Vörösmarty téri adventi forgatag árazása.
A budapesti karácsonyi vásár több millió látogatót is vonz Budapestre ilyenkor az adventi időszakban és egy friss kutatás szerint a tavalyi karácsonyi vásárhoz köthető költések elérték a 91 milliárd forintot. Vajon mitől ilyen népszerű a budapesti karácsonyi vásár? Miért érkezik ide évről évre egyre több turista, és mennyire kell mélyen a zsebünkbe nyúlni, hogyha ki szeretnénk ide látogatni? Többek közt erről szól a CashTag mai adása.
Budapest látványosan felkerült az elmúlt években az európai karácsonyi vásárok listájára. Most már láthatóvá vált egész Európából
- mondta el az adásban Gosztola Judit, a Pénzcentrum szerkesztője. Azt is elmondta, hogy a városi turizmus hagyományosan kora tavasztól késő őszig tart, de néhány éve rájöttek a marketing szakemberek arra, hogy a karácsonyi időszakban is lehet turistákat vonzani. Ezért van egyre több város, ami látványos karácsonyi attrakcióval vonzza az érkezőket.
Már nem csak a magyaroknak drága a budapesti adventi vásár
A Vörösmarty téri karácsonyi vásár köztudottan nem a legolcsóbb helyszín, az étel- és italkínálat, illetve a termékek sem valók bárki pénztárcájának. A szervezők minden évben készülnek egy jó áras menüvel, ami idén 1600 forint, több standnál is megtaláljuk az olcsósított fogást. Azonban általánosságban a kínálat ára borsos, ugyanakkor azt is lehet tapasztalni, hogy alig nőttek az árak a tavalyi vásár árszabásához mérten.
A budapesti karácsonyi vásár árazása jórészt a turisták és nem a helyiek léltani határához van igazítva. Budapest más országokból nézve pedig mindig olcsó desztináció volt, viszont már ezt a pozícióját is kezdi elveszíteni. Gosztola Judit elmondása szerint Budapest a 10 évvel ezelőtti nagyon jó ár-érték arányát mostanra elveszítette, árakban lassan utolérjük Barcelonát vagy Berlint.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Szerinted jól meg tudod tippelni, mennyibe kerülnek az egyes fogások, italok a Vörösmarty téri vásárban? Akkor tedd próbára a tudásod a Pénzcentrum mai kvízén:
Címlapkép: Gosztola Judit
Így lett észrevétlenül Vinted-függő rengeteg magyar nő: pszichológus fedte fel, miért nem csak a pénztárcájuk bánja
A Vintedre sokan egy-egy olcsó ruháért mennek fel. Aztán ott ragadnak. A pszichológusok szerint ez nem a véletlen műve.
Óbuda karácsonyi vásár 2026: idén is programokkal, koncertekkel, ünnepi hangulattal vár az óbudai adventi vásár
Az Óbuda adventi vásár kézműves és gasztronómiai kínálattal, ingyenes koncertekkel és gyerekprogramokkal, korcsolyapályával, Mikulásházzal, közös gyertyagyújtással és jótékonysági akciókkal várja a látogatókat a Fő téren...
Karácsonyi kirándulást tervezel Kassára? Megmutatjuk, mikor kezdődnek a 2026-os adventi vásárok, hol találod őket, és milyen programokra számíthatsz.
Régen várt slágertermékek érkeznek a Lidl polcaira: ekkortól indulhat a roham, évente csak pár ilyen akció van
Megrohamozhatják a Lidl boltjait: hétfőtől olyan TikTok-slágertermékek érkeznek, amelyekért most rengetegen rajonganak
Erősen indult az idei Black Friday-kampány: a reggel 7 órás rajtot követő első órában mintegy 20 ezer termékre adtak le rendelést a vásárlók.
Mélyponton a sörfogyasztás: nagy dobásra készülnek a gyártók, de ki issza majd ezt meg Magyarországon?
Csökkenő fogyasztás, változó szokások és a költséges gyártás is szorítja a sörfőzdéket, miközben egyre többféle ital versenyez a vásárlókért.
Magyar sör ugyan ezúttal nem nyert érmet Európa egyik legrangosabb sörversenyén. Több díjazott viszont itthon is kapható. Íme a lista és az árak!
A militária kategória az adásvételek darabszámát tekintve csak néhány százalékát teszi ki a teljes gyűjtői kínálatnak.
Újra megvizsgálja a magyar háztartások élelmiszerpazarlását a Nébih, amely önkéntes résztvevőket keres a novemberben és decemberben zajló országos kutatásához.
Rosszul járhat, aki most a LEGO saját boltjában vásárol: a Lidl, a Tesco, az Auchan és a Müller is durván alá ment az áraknak
Alámentek a LEGO hivatalos árainak a nagy láncok: a Lidlben, a Tescóban, az Auchanban és a Müllerben ezrekkel, sőt akár tízezer forinttal is olcsóbb ugyanaz...
Látványosan átalakította a magyarok online vásárlási szokásait az EU-n kívülről érkező kiscsomagokat érintő vámintézkedés.
Évtizedes csúcsot döntött a játékroham: teljesen megváltoztak a szülők vásárlási szokásai karácsony előtt
A vásárlók a megélhetési nehézségek ellenére is többet költenek a gyerekek karácsonyi játékaira.
Globális költségcsökkentési programjának részeként több száz központi munkahelyet szüntet meg brit leányvállalatánál az Aldi.
A Lidl idén december elsejétől bruttó 16 euróra emeli a minimális kezdő órabért.
Akár halálos sérülést is okozhat egy Magyarországon is forgalmazott akkumulátoros mini sarokcsiszoló készlet, ezért visszahívást rendeltek el.
A karácsonyi ajándékokra szánt keret 2026-ban közel 15%-kal bővül, jelentősen meghaladva az általános árváltozások ütemét.
Új árjelölésekkel találkozhatnak a vásárlók az Aldi üzleteiben, az áruházlánc 12, állandó kínálatában szereplő terméket kínál tartósan alacsony áron.
Az árrésstop kivezetésével jöhet a dinamikus árazás az élelmiszerboltokban: nagyot nézhetnek a vásárlók a kasszáknál
Zárás előtt olcsóbb kenyér, csúcsidőben drágább tej? A kereskedők szerint csak idő kérdése, hogy a magyar boltokban is megjelenjen a változó ár.
-
A Gránit Bankkal együtt tervezhetik a jövő bankját az Óbudai Egyetemen (x)
Az egyetemi tudás és a gyakorlati tapasztalat összekapcsolását helyezi előtérbe az Óbudai Egyetem és a Gránit Bank 2026. november 5-én aláírt együttműködési megállapodása.
-
Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás.