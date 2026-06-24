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Június 25. Horvátország függetlenségének emléknapja: 1991-ben ezen a napon nyilvánította ki az ország elszakadását Jugoszláviától. Ebből az alkalomból most déli szomszédunkhoz kalandozunk, ám ezúttal nem csupán a turisztikai látványosságokkal foglalkozunk! Horvátország sokunknak elsősorban a nyári pihenés és a tengerparti kikapcsolódás miatt ismerős, de vajon mennyit tudunk az ország földrajzáról, történelméről, városairól és érdekességeiről? Töltsd ki kvízünket, és derítsd ki, mennyire ismered valójában Horvátországot!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Jártál már Horvátországban? Bizonyítsd, hogy nem csak a strandjait ismered! 1/10 kérdés Mi Horvátország fővárosa? Zágráb Rijeka Split Dubrovnik Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik tenger mossa Horvátország partjait? Adriai-tenger Fekete-tenger Északi-tenger Balti-tenger Következő kérdés 3/10 kérdés Milyen színekből áll a horvát zászló? zöld, fehér és piros piros, fehér és kék kék, sárga és piros fekete, piros és sárga Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik ország nem határos Horvátországgal az alábbiak közül? Ausztria Bosznia-Hercegovina Szlovénia Magyarország Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik térség neve kapcsolódik leginkább a horvát tengerparthoz? Dalmácia Morvaország Bajorország Toszkána Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik horvát város óvárosa és városfalai szerepelnek az UNESCO világörökségi listáján? Eszék Rijeka Dubrovnik Zágráb Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik az a híres horvát nemzeti park, amely a lépcsőzetes tavairól és vízeséseiről ismert? Triglav Nemzeti Park Durmitor Nemzeti Park Tara Nemzeti Park Plitvicei-tavak Nemzeti Park Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik évben csatlakozott Horvátország az Európai Unióhoz? 2013-ban 2004-ben 2007-ben 2020-ban Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik híres feltaláló született a mai Horvátország területén, Smiljan faluban? Alexander Graham Bell Nikola Tesla Thomas Edison Guglielmo Marconi Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik ruhadarab eredete köthető a 17. századi horvát katonák viseletéhez? nyakkendő kalap csizma mellény Eredmények

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