A felhívás szerint a komplexum 15 hektáros területen fekszik, amelyből 11 hektárt két tó vízfelülete tesz ki.
Kvíz: Jártál már Horvátországban? Bizonyítsd, hogy nem csak a strandjait ismered!
Június 25. Horvátország függetlenségének emléknapja: 1991-ben ezen a napon nyilvánította ki az ország elszakadását Jugoszláviától. Ebből az alkalomból most déli szomszédunkhoz kalandozunk, ám ezúttal nem csupán a turisztikai látványosságokkal foglalkozunk! Horvátország sokunknak elsősorban a nyári pihenés és a tengerparti kikapcsolódás miatt ismerős, de vajon mennyit tudunk az ország földrajzáról, történelméről, városairól és érdekességeiről? Töltsd ki kvízünket, és derítsd ki, mennyire ismered valójában Horvátországot!
Kvíz: Jártál már Horvátországban? Bizonyítsd, hogy nem csak a strandjait ismered!
Kvíz: Emlékszel még mi történt az utolsó olimpiai játékokon? Tedd próbára tudásod a mai olimpia-kvízen!
Minden év június 23-án ünneplik világszerte az Olimpiai Világnapot.
Kvíz: Tudod, mit jelentenek ezek a szavak Google nélkül? Nehezebb 10 pontot szerezni, mint gondolnád!
Vajon mire mennél internet és idegen szavak szótára nélkül? Töltsd ki a kvízt, és derítsd ki, hány kifejezést ismersz!
Magyarországon minden évben június harmadik vasárnapján ünnepeljük az apák napját, ez idén éppen a nyári napfordulóra, vagyis a csillagászati nyár kezdőnapjára esik.
Föld körüli zenei utazásra hívunk: derítsd ki, mennyit tudsz különböző kultúrák műfajairól és hangszereiről!
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