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Kvíz

Kvíz: Jártál már Horvátországban? Bizonyítsd, hogy nem csak a strandjait ismered!

Pénzcentrum
2026. június 24. 18:02

Június 25. Horvátország függetlenségének emléknapja: 1991-ben ezen a napon nyilvánította ki az ország elszakadását Jugoszláviától. Ebből az alkalomból most déli szomszédunkhoz kalandozunk, ám ezúttal nem csupán a turisztikai látványosságokkal foglalkozunk! Horvátország sokunknak elsősorban a nyári pihenés és a tengerparti kikapcsolódás miatt ismerős, de vajon mennyit tudunk az ország földrajzáról, történelméről, városairól és érdekességeiről? Töltsd ki kvízünket, és derítsd ki, mennyire ismered valójában Horvátországot!

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Kvíz: Jártál már Horvátországban? Bizonyítsd, hogy nem csak a strandjait ismered!

1/10 kérdés
Mi Horvátország fővárosa?
Zágráb
Rijeka
Split
Dubrovnik
2/10 kérdés
Melyik tenger mossa Horvátország partjait?
Adriai-tenger
Fekete-tenger
Északi-tenger
Balti-tenger
3/10 kérdés
Milyen színekből áll a horvát zászló?
zöld, fehér és piros
piros, fehér és kék
kék, sárga és piros
fekete, piros és sárga
4/10 kérdés
Melyik ország nem határos Horvátországgal az alábbiak közül?
Ausztria
Bosznia-Hercegovina
Szlovénia
Magyarország
5/10 kérdés
Melyik térség neve kapcsolódik leginkább a horvát tengerparthoz?
Dalmácia
Morvaország
Bajorország
Toszkána
6/10 kérdés
Melyik horvát város óvárosa és városfalai szerepelnek az UNESCO világörökségi listáján?
Eszék
Rijeka
Dubrovnik
Zágráb
7/10 kérdés
Melyik az a híres horvát nemzeti park, amely a lépcsőzetes tavairól és vízeséseiről ismert?
Triglav Nemzeti Park
Durmitor Nemzeti Park
Tara Nemzeti Park
Plitvicei-tavak Nemzeti Park
8/10 kérdés
Melyik évben csatlakozott Horvátország az Európai Unióhoz?
2013-ban
2004-ben
2007-ben
2020-ban
9/10 kérdés
Melyik híres feltaláló született a mai Horvátország területén, Smiljan faluban?
Alexander Graham Bell
Nikola Tesla
Thomas Edison
Guglielmo Marconi
10/10 kérdés
Melyik ruhadarab eredete köthető a 17. századi horvát katonák viseletéhez?
nyakkendő
kalap
csizma
mellény
Címlapkép: Getty Images
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