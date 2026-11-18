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Újabb kritikus biztonsági rést talált a mesterséges intelligencia: bankok és technológiai óriások is veszélybe kerültek
Mesterséges intelligencia segítségével tárt fel egy kritikus biztonsági rést a rendkívül népszerű Java programozási nyelvben a Calif nevű kiberbiztonsági startup. A memóriakezelést érintő sebezhetőség a világ legnagyobb vállalatait, pénzintézeteit és kormányzati rendszereit is veszélyeztetheti, mivel a modern informatikai infrastruktúra jelentős része erre a technológiára épül - tudósított a BBC.
A Java4Shell névre keresztelt hibát az OpenAI nemrégiben bemutatott, de a nyilvánosság számára még nem elérhető GPT-6 Cyber modelljével azonosították. A sebezhetőség lehetővé teszi a támadók számára a távoli kódfuttatást, vagyis azt, hogy kívülről illetéktelen parancsokat juttassanak be a Java memóriarendszerébe. A memóriatúlcsordulás előidézése a hackerek egyik leggyakoribb módszere a rendszerek megbénítására vagy feltörésére. A Java mögött álló Oracle hivatalosan nem erősítette meg a hiba létezését, kedden azonban kiadott egy kritikus biztonsági frissítést.
A felfedezés azért is számít rendkívül súlyosnak, mert a Java egyik legfőbb feladata éppen a biztonságos memóriakezelés lenne. Az 1995-ben megjelent programozási nyelvet ma már szinte minden kritikus ágazatban – a bankszektorban, a távközlésben, a légi közlekedésben és a nemzetbiztonságban – alapvető technológiaként használják, akárcsak az olyan technológiai óriások, mint az Apple vagy az Amazon. Dr. Pedram Hayati kiberbiztonsági szakértő szerint a mostanihoz hasonló hibák alapvető pénzügyi rendszereket, valamint ügyfelek és szervezetek adatait sodorhatják közvetlen veszélybe.
A sebezhetőségre egy olyan időszakban derült fény, amikor világszerte több súlyos informatikai leállás is történt. A múlt héten nagyszabású üzemzavar volt a Microsoftnál és az Apple több szolgáltatásánál, egy hálózati hiba miatt pedig az Egyesült Államok összes repülőjáratát a földön kellett tartani. Emellett nagy amerikai bankok – köztük a JPMorgan Chase és a Bank of America – ügyfelei is hozzáférési problémákról számoltak be, kedden pedig az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) belső kommunikációs rendszere vált elérhetetlenné, bár ezt hivatalosan tervezett karbantartással indokolták. Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint ugyanakkor semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy ezek az incidensek összefüggésben állnának egymással.
A Calif nem először talál ilyen horderejű problémát, ugyanis a közelmúltban a weboldalak millióinál – például a Wikipédiánál – használt PHP programozási nyelvben is felfedeztek egy kritikus sebezhetőséget. Alan Woodward professzor, a Surrey-i Egyetem Kiberbiztonsági Központjának munkatársa szerint a PHP-hiba mintegy 30 millió weboldalt tett ki rosszindulatú támadások veszélyének, ami miatt az üzemeltetőket azonnali frissítésre vagy az oldalak ideiglenes lekapcsolására kérték.
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Toby Walsh professzor, a mesterséges intelligencia elismert kutatója rámutatott, hogy a PHP-ban talált hibák legalább egy évtizedig észrevétlenek maradtak, a Java most felfedezett biztonsági rése pedig tizenkét éve rejtőzött a fejlesztők szeme előtt. A szakértő szerint a mesterséges intelligencia ma már sokkal gyorsabban tárja fel azokat a rejtett és összetett szoftverhibákat is, amelyeket az emberek önállóan talán sosem vennének észre. A terület növekvő jelentőségét mutatja, hogy Greg Brockman, az OpenAI elnöke korábban bejelentette, miszerint a vállalat a munkatársainak negyedét kifejezetten a kiberbiztonsági igények kiszolgálására irányítja át.
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