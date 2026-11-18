Kihúzták a Skandináv lottó 2026/47. heti nyerőszámait 2026. november 18-én este. Mivel ezen a héten telitalálatos szelvény nem született, így a következő héten 125 millió forint lesz a tét.

A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára Heteslottó néven is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti.

Mutatjuk az eheti nyerőszámokat emelkedő számsorrendben:

A Skandináv lottó nyerőszámai 2026-ban a 47. héten a gépi sorsoláson:

4; 9; 13; 18; 23; 25; 33

A Skandináv lottó nyerőszámai 2026-ban a 47. héten a kézi sorsoláson:

6; 13; 15; 16; 25; 27; 30

Mivel ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény, így a 48. játékhéten 125 millió forint keresi majd gazdáját a Skandináv lottón.

Nyeremények a Skandináv lottón 2026-ban a 47. héten:

6 találat: egyenként 341 125 Ft

5 találat: egyenként 8 100 Ft

4 találat: egyenként 2 650 Ft

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