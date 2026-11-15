Így lett észrevétlenül Vinted-függő rengeteg magyar nő: pszichológus fedte fel, miért nem csak a pénztárcájuk bánja

A Vintedre sokan egy-egy olcsó ruháért mennek fel. Aztán ott ragadnak. A pszichológusok szerint ez nem a véletlen műve.

A használtruha-platform Nagy-Britanniában már a harmadik legnagyobb divatkereskedővé nőtte ki magát, megelőzve a Zarát és a H&M-et is. A brit Dazed friss összeállítása szerint ott nagyjából minden negyedik ember, 17,4 millió felhasználó használja az alkalmazást. A lap riportja azonban nem a sikerről szól, hanem arról, hogy sokan már nem tudják letenni. Itthon is ismerős lehet a jelenség. A Vinted Magyarországon is a használtruha-vásárlás egyik fő terepe lett. A Pénzcentrum már 2021-ben megírta, hogy a magyarok nagyon rákattantak a használt ruhákra. A kérdés most az, hol ér véget a jó vétel, és hol kezdődik a szokás.

„Napokig tartott a mámor”: így néz ki a Vinted-függés

A Dazed riportjában megszólaló fiatal nők története sokaknak ismerős lehet. Egyikük úgy használja a Vintedet, ahogy mások a TikTokot, és egyszer a főnöke munkaidőben kapta rajta, hogy azt görgeti. Egy másik felhasználó egy 30 fontos, használt Prada-cipő megszerzéséről mesélt: elmondása szerint a jó érzés napokig tartott.

Akadt, akinél a dolog már a pénztárcán is meglátszott. Egy harmincéves nő egy lelkileg nehéz héten 500 fontot költött az oldalon. Úgy fogalmazott, hogy elvesztette a csatát az algoritmussal szemben. A cikk szerzője a saját szokásait is leírta. Korábban csak célzottan keresett valamit, ma viszont reggel ez az első és este az utolsó alkalmazás, amit megnyit. Görget a metrón, megbeszélés közben, sőt a fürdőszobában is.

Nem véletlen, hogy nehéz letenni

A Dazed által megkérdezett fogyasztáspszichológusok, Cathrine Jansson-Boyd, az Anglia Ruskin Egyetem professzora és Kate Nightingale több olyan mechanizmust is felsoroltak, amely visszahúzza a felhasználót:

A vadászat izgalma: A jó alku megtalálása önmagában is jutalom, nem csak maga a ruha.

A jó alku megtalálása önmagában is jutalom, nem csak maga a ruha. A lemaradástól való félelem: Szinte minden darab egyedi. Aki nem csap le rá azonnal, könnyen elveszítheti, ez pedig gyors döntésre sarkall.

Szinte minden darab egyedi. Aki nem csap le rá azonnal, könnyen elveszítheti, ez pedig gyors döntésre sarkall. Az alkudozás: Az ajánlattétel és a várakozás a válaszra tovább fokozza a feszültséget.

Az ajánlattétel és a várakozás a válaszra tovább fokozza a feszültséget. A végtelen görgetés: A szakértők szerint a nyerőgépekhez hasonlóan működik: mindig ott a remény, hogy a következő frissítés hozza a nagy fogást.

A szakértők szerint a nyerőgépekhez hasonlóan működik: mindig ott a remény, hogy a következő frissítés hozza a nagy fogást. Az egyre pontosabb ajánlások: Minél többet görget és kedvel valaki, annál inkább az ízlésére szabott találatokat kap, és ez is jutalomként hat.

Minél többet görget és kedvel valaki, annál inkább az ízlésére szabott találatokat kap, és ez is jutalomként hat. A „profivá válás” érzése: Nightingale szerint aki úgy érzi, egyre ügyesebben vadászik, annál szívesebben tér vissza.

A riport egy 2025-ös francia kutatást is idéz. Marie Boudi vizsgálata szerint a használtruha-platformok könnyen túlfogyasztáshoz vezethetnek, mert ismétlődő vásárlási körforgást indítanak el.

Csak párezer forint...

A Vinted csapdája éppen az, hogy egy-egy vásárlás jelentéktelennek tűnik. Egy 2000 forintos póló vagy egy 3500 forintos farmer miatt senki nem érzi úgy, hogy túlköltekezett. A kis tételek viszont összeadódnak.

Aki hetente csak kétszer vesz egy 2000 forintos darabot, az egy év alatt 208 ezer forintot költ el, és ebben még nincs benne a szállítás. A vételáron felül minden rendelésnél fizetni kell a szállítást, illetve a Vinted kötelező vásárlói díját is.

A szállítási és kezelési költségek miatt az olcsó darab végül sokszor nem is annyira olcsó, főleg, ha valaki egyesével rendel. Ezért is érdemes egyben rendelni ugyanattól az eladótól, ha erre van lehetőség.

Az érem másik oldala: mikor kell adózni a Vinted után?

Sokan nemcsak vesznek, hanem el is adnak a platformon, és ilyenkor felmerül a kérdés: kell-e adózni? A NAV tájékoztatója szerint a megunt holmik eladása alapesetben adómentes. Ha valaki egy év alatt összesen legfeljebb 600 ezer forint bevételhez jut ilyen eladásokból, annak se bevallani, se fizetni nem kell semmit. A NAV szerint az sem számít, hogy az eladás neten vagy személyesen történik.

Ha az éves bevétel meghaladja a 600 ezer forintot, ki kell számolni a jövedelmet. Ez a bevétel és a költség különbsége, a költségbe pedig az eredeti vételár és az eladással kapcsolatos kiadások is beleszámítanak. A jövedelem 200 ezer forintig adómentes, e fölött 15 százalék szja-t kell fizetni a következő évi május 20-ig, az szja-bevallásban. Mivel a használt ruha többnyire olcsóbban kel el, mint amennyiért újonnan vették, sok eladónál jövedelem nem is keletkezik. Ehhez azonban jól jön, ha a vásárlást igazolni is tudja.

Más a helyzet, ha valaki kifejezetten azért vásárol fel ruhákat, hogy haszonnal továbbadja őket. A NAV ezt már gazdasági tevékenységnek tekinti: ilyenkor adószám, számla- vagy nyugtaadás, 15 százalék szja és 13 százalék szociális hozzájárulási adó jár. A 600 ezer forintos mentesség itt is érvényes, a 200 ezer forintos jövedelemmentesség viszont nem.

Mikor jelent a Vinted a NAV-nak? Az uniós DAC7-szabályok miatt a platformoknak jelenteniük kell az adóhatóságnak azokat az eladókat, akik egy naptári évben legalább 30 eladást bonyolítanak le, vagy 2000 eurónál nagyobb bevételt érnek el. A Vinted súgója szerint ilyenkor a cég az év végéig felveszi a kapcsolatot az eladóval. Ez azonban önmagában nem jelenti azt, hogy adót is kellene fizetni: az adókötelezettséget a fenti NAV-szabályok döntik el.

Hogyan maradjon hobbi a Vinted?

A Dazed cikke nem a platform ellen érvel. A használt ruha környezeti szempontból sokkal jobb választás, mint az új, különösen az ultraolcsó fast fashion, hiszen a már legyártott darabok kapnak új életet. A gond nem a Vinteddel van, hanem azzal, ha a vásárlás már nem egy konkrét igényről, hanem a jó érzés kergetéséről szól.

Néhány egyszerű lépés segíthet visszavenni az irányítást:

Értesítések kikapcsolása: Az árcsökkenésekről és új darabokról szóló jelzések éppen a visszatérésre ösztönöznek.

Az árcsökkenésekről és új darabokról szóló jelzések éppen a visszatérésre ösztönöznek. Várakozási idő: Ami tetszik, kerüljön a kedvencek közé, és csak egy nap múlva dőljön el, kell-e még.

Ami tetszik, kerüljön a kedvencek közé, és csak egy nap múlva dőljön el, kell-e még. Havi keret: Egy előre meghatározott összeg, amelyet nem lép túl, akármilyen jó a fogás.

Egy előre meghatározott összeg, amelyet nem lép túl, akármilyen jó a fogás. Célzott keresés: Görgetés helyett egy konkrét darab, méret és márka keresése.

Görgetés helyett egy konkrét darab, méret és márka keresése. Előbb eladás, aztán vétel: Aki minden új darab előtt megválik egy régitől, az a szekrényét és a kiadásait is kordában tartja.

A Dazed szerzője szerint a vásárlás gomb megnyomása előtt egyetlen kérdést érdemes feltenni: tényleg erre a darabra van szükség, vagy csak arra, hogy megérkezzen valami? A riport egyik szereplője utólag úgy látta, egy újabb fekete sál helyett valószínűleg csak egy esti sörre lett volna szüksége a barátaival.