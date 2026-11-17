A magyarok 42 százaléka tervez vásárolni az idei Black Friday-akciók során, a tervezett költés mediánja pedig 50 ezer forint – derül ki egy friss, három országban végzett felmérésből. A hazai vásárlók elsősorban ruházati cikkeket, elektronikai eszközöket és háztartási gépeket keresnek, miközben egyre többen használnak ár-összehasonlító és árkövető eszközöket a kedvezmények ellenőrzésére.

Az NMS által az Allegro megbízásából Magyarországon, Csehországban és Szlovákiában 3000 válaszadó bevonásával végzett reprezentatív felmérés szerint a magyarok Közép-Európa legjobban felkészült és leginkább technológia-orientált Black Friday-vásárlói: tízből körülbelül négyen (42%) terveznek az idei Black Friday-akciók során vásárolni.

A cseh és a szlovák piaccal ellentétben – ahol a spontán impulzusvásárlás dominál – a magyar fogyasztók inkább a gondos előkészítést részesítik előnyben: 31 százalék legalább egy héttel előre megtervezi vásárlását (ami több mint kétszerese a csehek 14 százalékos arányának), 35 százalékuk pedig konkrét költségkeretet is meghatároz. A válaszadók 44 százaléka számára a Black Friday alkalom arra, hogy megtakarítsanak a már betervezett vásárlásokon, 19 százalékuk pedig a jelentős kedvezményeket arra használja fel, hogy olyan vágyott terméket szerezzen be, amit korábban nem engedhetett meg magának.

Mit vásárolnak a magyarok a Black Friday akciókon?

A ruházat, a cipő és az elektronika mindhárom piacon a legnépszerűbb Black Friday-kategória. A magyar válaszadók a legnagyobb érdeklődést a technológia iránt mutatnak: a legtöbben ugyan ruházatot és cipőt vesznek (35%), de utána az elektronikai eszközök (33%) a háztartási gépek (27%) és az elektronikai kiegészítők (19%) a leggyakoribb termékcsoportok. A három ország közül Magyarországon a legmagasabb a lakberendezési tárgyak (9%), és legalacsonyabb a sporteszközök (6%) aránya.

A kutatás azt is vizsgálta, mennyire jellemző a Black Friday időszaka alatt az úgynevezett treatonomics vagy rúzshatás – azaz az, hogyan költünk a szükségletek mellett apró örömökre, még akkor is, ha a nagyobb vásárlásoknál óvatosabbak vagyunk. Az arányok országonként eltérőek: míg a csehek és a szlovákok inkább a kényeztető termékek felé hajlanak, a magyarok inkább a praktikus vásárlások felé.

Így ismerik fel a magyarok az igazi jó vételt

A magyar vásárlók nagy elvárásokkal vágnak neki az akciós időszaknak: vonzó kedvezményeket keresnek, miközben gondosan ellenőrzik, hogy az ajánlatok valóban jó vételt jelentenek-e. A felmérés szerint a vásárlásra ösztönző kedvezmény medián értéke 55 százalék, míg a tervezett költés mediánja 50 000 forint.

A magyar fogyasztók az árazási szabályokról is jól tájékozottak: 40 százalékuk helyesen azonosította a kedvezményre vonatkozó uniós szabályt – azaz azt, hogy a kedvezmény a meghirdetés előtti 30 nap legalacsonyabb árán kell alapuljon. Nem kizárólag a meghirdetett kedvezményekre támaszkodnak: sok vásárló aktívan ellenőrzi, hogy valóban jó üzletet köt-e. 42 százalék összehasonlítja az árakat a különböző kereskedőknél, míg 35 százalék használ digitális árkövető eszközöket – ez a régióban a legmagasabb arány. A digitális csatornák is fontos szerepet játszanak a vonzó ajánlatok felkutatásában. Az ajánlatok felfedezésére a keresőmotorok a legnépszerűbb módszerek (37%), ezt az ár-összehasonlító weboldalak (25%) és a közösségimédia-platformok (21%) követik.

„Bár egy most formálódó eszközről van szó, a mesterséges intelligencia-alapú asszisztensek Magyarországon már kétszer olyan gyorsan terjednek, mint a szomszédos piacokon: a fogyasztók 7 százaléka, a Z generáció tagjainak pedig 10 százaléka használja őket a Black Friday-akciók felkutatásához – mondta Aleksandra Malesa-Ciok, a cég PR-menedzsere.

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Észrevehetőek a generációs különbségek

A Z generáció 58 százaléka tervez a Black Fridayen vásárolni, és pont ugyanennyien hajlamosak elcsábulni az akciók hatására – mindkét esetben az összes korosztály közül a legmagasabb arányban. Több mint negyedük (26%) valami nagyobb dolgot vásárol ilyenkor – ez az arány magasabb, mint bármelyik másik korosztály esetében. Körülbelül ugyanennyien (25%) a tavalyinál többet terveznek költeni, és a válaszadók egyharmada (34%) a közösségi médiában keresi meg a kedvezményes ajánlatokat. Az árkedvezmény ellenőrzéséhez ez a generáció másoknál gyakrabban támaszkodik online véleményekre és fórumokra (20%), és ritkábban (35%) hasonlítják össze az árakat más üzletekben.

A millenniumi Y generáció a legmegfontoltabb tervező. Ők az árkövető alkalmazások legaktívabb felhasználói (40%), és több mint negyedük (26%) legalább 71%-os kedvezményt szeretne elérni. A leginkább ők támaszkodnak azokra az emberekre, akiket ismernek: a családtagok és barátok ajánlásait gyakrabban tartják fontosabbnak az influencerek véleményénél, mint más korosztályok (88%).

Az X generáció a legtakarékosabb: ez a korosztály szándékozik a legkevésbé vásárolni a Black Friday alkalmával (33%), és a kedvezmények is az átlagnál kevésbé csábítóak számukra (40%). A megkérdezettek több mint fele (52%) az időszakot arra használja, hogy pénzt takarítson meg már korábban megtervezett vásárlásain.

A baby boomerek gyakorlatiasak: rájuk hatnak legkevésbé a kedvezmények (32%), listájuk élén a háztartási gépek állnak (35%). A korosztály 45 százaléka tervez saját magának vásárolni valamit. A három piac közül egyébként Magyarország az egyetlen, ahol az életkor előrehaladtával egyre kevésbé motiválja a vásárlókat, hogy magukat lepjék meg valamivel – ez az érték a Z generációban mért 67 százalékról csökken fokozatosan.