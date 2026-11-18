Három éven keresztül szinte megállíthatatlannak tűnt az AI-részvények tőzsdei menetelése, az elmúlt hetekben viszont látványos fordulat következett be. A befektetők egyre óvatosabban kezelik a mesterséges intelligenciához kapcsolódó vállalatokat, különösen azokat, amelyek hatalmas összegeket költenek adatközpontok és szerverparkok kiépítésére. Az eladási hullám egyes cégeket kifejezetten súlyosan érintett, míg az Apple részvénye viszonylag ellenállónak látszik.

A Nasdaq október 6-i csúcsa után egyre masszívabb eladási hullám söpört végig az AI-szektoron. A Wall Street Journal elemzése szerint a befektetők már nem tekintenek automatikus nyerőként minden olyan vállalatra, amely a mesterséges intelligencia terjedéséből profitálhat.

A legnagyobb vesztesek között elsősorban az infrastruktúrát biztosító cégek találhatók: CoreWeave, Dell, Micron, Sandisk és az Intel részvényei kiváltképp nagy nyomás alá kerültek. Ezek a vállalatok közel 50%-ot dobtak le magukról ebben az időszakban.

Az Apple ezzel szemben jóval kisebb árfolyammozgást mutatott. A részvények eltérő teljesítménye arra utal, hogy a befektetők már nem tekintenek automatikusan jó lehetőségként minden AI-hoz kapcsolódó vállalatra. Egyre inkább azt nézik, hogy a mesterséges intelligencia valóban bevételt és profitot hoz-e a cégeknek. Emiatt a beruházások megtérülése és a vállalatok pénztermelő képessége egyre fontosabbá válik a részvények megítélésében.

Az egyes részvények kumulált árfolyamváltozása 2026. október 6. és november 13. között, Forrás: WSJ oldala.

Egyre többen kérdőjelezik meg az AI-beruházások megtérülését

Az eladási hullám egyik magyarázata, hogy a nagy befektetők portfólióiban rendkívül hasonló pozíciók halmozódtak fel. A WSJ által bemutatott Morgan Stanley-adatok szerint a bank hedge fund ügyfeleinek AI-hardverrészvényekhez kapcsolódó nettó kitettsége a nyáron a portfólióik mintegy 40 százalékát tette ki. Ez azért jelent kockázatot, mert amikor romlik a piaci hangulat, sok befektető egyszerre próbálhat kiszállni ugyanazokból a részvényekből, ami tovább gyorsíthatja az árfolyamok esését.

Az AI-fejlesztések finanszírozása körüli bizonytalanság egyaránt megingatja a befektetők bizalmát. A legnagyobb technológiai vállalatok százmilliárdokat fordítanak adatközpontokra, speciális chipekre és szerverekre, viszont egyelőre nem minden beruházásnál egyértelmű, mikor és mekkora profitot termelhetnek ezek a kapacitások. A magasabb finanszírozási költségek, az egyre erősebb kínai verseny és az új adatközpontok építése körüli politikai akadályok tovább növelik a kockázatokat.

5 legnagyobb technológiai vállalat beruházásainak alakulása 2024 és 2026 között (milliárd dollár), Forrás: The Capex Report, vállalati beszámolók alapján.

A Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta és az Oracle a legutóbbi jelentési időszakokban összesen 230,4 milliárd dollárt költött tárgyi eszközök beszerzésére. A The Capex Report vállalati beszámolókból összeállított adatai szerint ez 118 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi értéket.

A beruházások ugyanebben az időszakban már az öt vállalat együttesen, 198,6 milliárd dolláros működési cash flow-jának 116 százalékát tették ki.

Ami leegyszerűsítve annyit jelent, hogy az öt vállalat együttesen több pénzt fordított beruházásokra, mint amennyit a működéséből megtermelt. Négy vállalatnál (Alphabet, Amazon, Meta, Oracle) a beruházási kiadások már önmagukban is meghaladták az adott negyedévben megtermelt működési cash flow összegét.

A számok értelmezéséhez érdemes különbséget tenni két pénzügyi mutató között. A működési cash flow azt mutatja meg, hogy egy vállalat mennyi készpénzt termel az alaptevékenységéből, míg a szabad cash flow ezt az összeget a beruházási kiadások levonása után mutatja meg. Ez utóbbi különösen fontos a befektetők számára, hiszen ebből a pénzből finanszírozhatók többek között az osztalékfizetések, részvény-visszavásárlások és az újabb fejlesztések.

Miért teljesített másként az Apple?

A WSJ grafikonjának egyik legérdekesebb eleme az Apple viszonylagos ellenálló képessége. Ennek egyik lehetséges magyarázata, hogy a vállalat jóval kevésbé kitett az adatközpontok és az AI-infrastruktúra kiépítését övező beruházási versenynek.

Az Apple 2026. szeptemberben lezárult üzleti évében 145,1 milliárd dollár működési cash flow-t termelt úgy, hogy tárgyi eszközökre mindössze 9 milliárdot fordított.

Így 136,1 milliárd dollár szabad cash flow maradt nála. A vállalat ezzel szemben nem marad ki az AI-fejlesztésekből: kutatás-fejlesztési kiadásai 32 százalékkal, 45,8 milliárd dollárra emelkedtek. A különbség abban rejlik, hogy az Apple a meglévő termékeibe és szolgáltatásaiba építi be az új technológiát, nem pedig a nagy felhőszolgáltatókhoz hasonló infrastruktúra kiépítésével próbál piacot szerezni.

Az árfolyamok eltérő alakulása persze önmagában nem bizonyítja, hogy az Apple üzleti modellje miatt kerülte el a nagyobb esést. A mostani piaci korrekció viszont jól mutatja, hogy a befektetők egyre jobban különbséget tesznek az AI-forradalom különböző szereplői között. A technológia hosszú távú lehetőségei továbbra is meghatározóak, de a részvényeknél már nem feltétlenül elég a mesterséges intelligenciához kapcsolódó ígéret. A befektetők kézzelfogható eredményeket is várnak.

Anthropictól további tőkét vonhatnak el

Újabb kihívás elé kerülhetnek a már tőzsdén jegyzett AI-vállalatok, november 19-én megkezdődhet a kereskedés az Anthropic részvényeivel a Nasdaqon, ANT ticker alatt. A Claude fejlesztője 825 millió részvényt kínál fel, 70–78 dolláros tervezett kibocsátási ársáv mellett, miközben a tranzakcióhoz kapcsolódó külön magánelhelyezésben hét technológiai vállalat további 26 milliárd dollár értékben vállalt részvényvásárlást. Az óriási érdeklődés újabb versenyt teremthet a befektetői tőkéért.

Egyes befektetők a már jegyzett chipgyártók és adatközpont-fejlesztők helyett az új AI-szereplőben láthatnak nagyobb növekedési lehetőséget. Ez további tőkeelvonást eredményezhet az AI-infrastruktúrához kötődő részvények piacán, különösen akkor, ha a befektetők a jelenlegi bizonytalanság közepette egyre inkább a szektor ígéretesebbnek tartott vállalataira koncentrálják a pénzüket.

Ezek az AI-beruházások kockázatai

Mint korábban már megírtuk, az AI-beruházási hullám egyik legnagyobb kockázata, hogy a technológiai vállalatok egyre szorosabban összefonódnak egymással, egyszerre jelennek meg befektetőként, infrastruktúra-szolgáltatóként és ügyfélként.

Az Anthropic például közel 800 milliárd dollárnyi jövőbeni beszerzési és lízingkötelezettséget vállalt, amelyek jelentős része számítási kapacitáshoz kapcsolódik. Ha az AI-szolgáltatások iránti kereslet vagy a beruházások megtérülése elmarad a várakozásoktól, az az egész technológiai szektorban további bizonytalanságot okozhat.