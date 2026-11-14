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Poprad, Szlovákia – 2019. december 31.: A Lidl szupermarket Popradban, Szlovákiában, 2019. december 31-én. A Lidl egy német, világszerte működő diszkont szupermarket-lánc, amely Európa-szerte több mint 10 000 üzletet üzemeltet.
Vásárlás

Régen várt slágertermékek érkeznek a Lidl polcaira: ekkortól indulhat a roham, évente csak pár ilyen akció van

Pénzcentrum
2026. november 14. 06:29 3 perc

Egyre több, a közösségi médiából ismert édesség, instant tészta és különleges ital kerül a boltok polcaira, a Lidl pedig most egy egész akciót épít a TikTokon felkapott termékekre. November 16-tól többek között koreai ramenek, japán édességek, különleges üdítők és virális nassolnivalók közül válogathatnak a vásárlók, ráadásul több termék akciós áron lesz elérhető.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A közösségi médiában rendszeresen bukkannak fel olyan élelmiszerek, amelyek rövid idő alatt hatalmas népszerűségre tesznek szert. A TikTokon terjedő kóstolós videók, terméktesztelések és gasztrotrendek hatására sokan olyan különlegességeket is kipróbálnának, amelyek korábban kevésbé voltak ismertek Magyarországon. Erre a trendre reagál most a Lidl: a november 16-án, hétfőn induló akciójában több, az interneten felkapott terméket is kínál - szúrta ki a Pénzcentrum az akciós újságban.

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A választékban elsősorban az ázsiai konyha kedvelői találhatnak érdekes újdonságokat. A koreai Buldak instant tésztákból például többféle változat is megjelenik: a ramen instant tészta 699 forintba, a csípős ramen instant tészta 749 forintba kerül majd. A Paldo fekete babos és Zanmang Loopy ízesítésű instant tésztája 579 forintért lesz kapható, míg az Akira ramen készletért 1299 forintot kérnek.

A csípős ízek kedvelőinek is tartogat ajánlatokat az áruház. A Herr's Hot N Honey sajtos kukoricasnack 899 forintért kerül a polcokra, a Tajín Chipilot fűszerkeverék pedig 1299 forintba kerül. A Van Holten's Sour Sis savanyú uborkás tasakos termékét 1099 forintért lehet megvásárolni.

Édességekből és különleges nassolnivalókból sem lesz hiány. A Mac Heaven Mac & Cheese ízű terméke 1499 forintba kerül, a Kooday 3D habozható gumicukor 699 forintért lesz elérhető. Az Everydaze gyümölcsízű zselés snackjeiért 899 forintot kell fizetni, a Brain Blasterz savanyú cukor 699 forintba kerül. A Skittles Giants Gooey töltött drazsé pedig 899 forintos áron jelenik meg a kínálatban.

TikTok trendek a Lidl-ben. Forrás: akciós újságTikTok trendek a Lidl-ben. Forrás: akciós újság

A Lidl a különleges italokra is gondolt. A Soti Natural Mochi ital mangó-matcha és málna ízesítésben, valamint a The Powerpuff Girls tejes üdítője egyaránt 849 forintért lesz kapható. A Lot­te Milkis szénsavas tejes üdítőjét 339 forintért kínálják. Aki inkább az energiaitalokat választaná, az a Toxic Waste Blue Razz változatát 699 forintért szerezheti be, míg a Fanta egyes, 500 milliliteres változatai 599 forintba kerülnek.

A különleges italok között szerepelnek az OMG So Better szénsavas üdítők is, amelyek Cherry Cola, Strawberry Vanilla, Tropical és Yuzu ízesítésben érkeznek, 699 forintos áron. A BuzzBallz koktélok 1399 forintba kerülnek, a matcha latte kedvelői pedig a Tokaji Spirit Matcha Latte krémlikőrt 2499 forintért találhatják meg az üzletekben.

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TikTok trendek a Lidl-ben. Forrás: akciós újságTikTok trendek a Lidl-ben. Forrás: akciós újság

A kínálatból a különleges édességek és kávés termékek sem maradnak ki: a Lot­te Pepero csokis pálcikája 499 forintért, a Terry's Chocolate Orange csokoládénarancs 1599 forintért lesz kapható.

A Choc'O'Lait Ube Mango Passion csokoládé 899 forintba kerül, az Ube kenhető krémért pedig 2999 forintot kérnek. Aki a matcha iránt érdeklődik, annak a Pure Gold Ube Matcha Latte kollagénpor is érdekes lehet, amelynek ára 4999 forint.

 
Címlapkép: Getty Images
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