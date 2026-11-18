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Veszélyes hajápolási terméket hívtak vissza: semmiképp se használd, ha ilyet vettél, életveszélyes lehet
Súlyos kémiai kockázat és rákkeltő összetevő miatt visszahívtak egy hajkiegyenesítő termékkészletet, amely Magyarországon is elérhető lehetett. A laboratóriumi vizsgálatok során a megengedett határértékeket messze meghaladó mennyiségű formaldehidet mutattak ki a BRAZILICIOUS márkájú termékben. A veszélyes anyag a hajvasalás során felszabaduló gőzökön keresztül is komoly egészségügyi kockázatot jelenthet. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság arra figyelmezteti a vásárlókat és a fodrászokat, hogy azonnal hagyjanak fel a termék használatával.
Súlyos kémiai kockázat és rákkeltő összetevő miatt hajkiegyenesítő termékcsalád került visszahívásra az uniós piacfelügyeleti társhatóság tájékoztatása alapján, amely a Safety Gate uniós riasztási rendszerben is megjelenítésre került. A bejelentő tagállam jelezte, hogy Magyarország érintett lehet a termékkel kapcsolatban, vagyis az hazánkban is elérhető. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) ezért figyelmeztetést adott ki.
Termék megnevezése: Honey Therapy Keratin Mini Kit (Hajkiegyenesítő termékkészlet: maradványeltávolító sampon, szöszösödésgátló kezelés és hajpakolás)
- Márka: BRAZILICIOUS
- Modellszám/Típus: Ismeretlen
- Gyártási tétel száma: B00425
- Vonalkód: 7908433413608
- Értékesítési hely: Online kozmetikai szaküzletek és fodrászati webáruházak
- Gyártó: Sabelle Cosmetics (Belgium), a származási ország Brazília
- Csomagolás leírása: Három darab 100 ml-es sötét flakonból álló szett
Visszahívás oka: A laboratóriumi analitikai vizsgálatok kimutatták, hogy a hajkiegyenesítő termék rendkívül nagy mennyiségben tartalmaz szabad formaldehidet, amelynek mértéke eléri a 7,3 százalékot. Ez a koncentráció messze meghaladja a kozmetikai termékekről szóló európai uniós rendeletben rögzített megengedett határértékeket.
A formaldehid bizonyítottan emberi rákkeltő gáz, amely a hajkiegyenesítési eljárás során, a 230 Celsius-fokos hajvasaló használatakor nagy mennyiségben szabadul fel. A felszabaduló gőzök belélegzése, valamint a bőrrel és szemmel való érintkezése súlyos légzőszervi és szemirritációt, erős allergiás reakciókat, valamint életveszélyes anafilaxiás sokkot válthat ki.
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A Hatóság nyomatékosan felkéri a fogyasztókat és a fodrászati szakembereket, hogy ha vásároltak a fenti azonosítókkal ellátott termékkészletből, annak használatával haladéktalanul hagyjanak fel, és semmiképpen ne vigyék fel azt a fejbőrre vagy a hajra. A külföldi hatóságok a termékek értékesítését megtiltották, és elrendelték a piacról történő kivonásukat.
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