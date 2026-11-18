Vegyesen indult a szerdai kereskedés az európai tőzsdéken, de a technológiai részvényeknek hatalmas lendületet adott az Nvidia várakozásokat messze felülmúló gyorsjelentése. A BUX enyhe mínuszban kezdett, miközben a réz ára május óta nem látott mélypontra zuhant. A befektetők figyelme a vállalati gyorsjelentések mellett a ma este érkező Fed-jegyzőkönyvre irányul.

A november 18-i piacnyitás után a DAX 0,3 százalékkal, a francia CAC 0,1 százalékkal emelkedett, a brit FTSE 100 viszont 0,3 százalékot esett. A magyar tőzsdén a vezető részvények felemás teljesítménye mellett a BUX 0,1 százalékos mínuszban állt. Az európai technológiai szektor kiemelkedett a mezőnyből, a STOXX 600 Technology index 1,1 százalékkal került feljebb, az ASML részvénye 2 százalékot, az SAP-é 0,6 százalékot erősödött.

A kedvező ágazati hangulatot az Nvidia kedden, az amerikai tőzsdezárás után közzétett gyorsjelentése alapozta meg. A chipgyártó részvénye a zárás utáni kereskedésben 4,8 százalékkal emelkedett, míg az AI-felhőszolgáltatók közül a CoreWeave 9 százalékos, a Nebius 11,3 százalékos pluszba került. A felpattanás ugyanakkor az Nvidia korábbi veszteségének csak egy részét dolgozta le, a társaság piaci kapitalizációja a keddi rendes kereskedés végén még közel 2000 milliárd dollárral maradt el az októberi csúcstól.

EZ IS ÉRDEKELHET Jensen Huang viharos távozása ellenére is szárnyal az Nvidia: elképesztő számokat közöltek A mesterséges intelligencia forradalmának kulcsszereplője, az Nvidia várakozásokat felülmúló, rekordméretű negyedéves bevételről és felfelé módosított előrejelzésekről számolt be.

Az amerikai részvénypiac a gyorsjelentés előtt gyenge napot zárt. Kedden a Dow Jones 1,6 százalékot, az S&P 500 1 százalékot, a Nasdaq 0,7 százalékot veszített értékéből. Szerda kora reggel viszont a határidős indexek már emelkedő nyitást jeleztek, a Nasdaq esetében mintegy 0,6 százalékosat.

Ázsiában vegyes kép alakult ki. A reggeli adatok szerint a japán Nikkei 225 0,45 százalékkal emelkedett, amit az ország exportjának előző havi, 20,5 százalékos növekedése is támogatott. A dél-koreai Kospi az Nvidia jelentése nyomán erősödő technológiai papírok vezetésével 1,85 százalékot nyert. Ezzel szemben a hongkongi Hang Seng 1,05 százalékkal, az ausztrál S&P/ASX 200 pedig 0,69 százalékkal került lejjebb, a kínai CSI 300 stagnált.

A nyersanyagpiacon a réz határidős jegyzése szerdán fontonként 5,9 dollár alá esett, ami május óta a legalacsonyabb szint. A fémet az erősödő dollár, az AI-beruházásokkal kapcsolatos bizonytalanság és a növekvő tőzsdei készletek egyaránt nyomás alatt tartják.

Erős számokat és magasabb növekedési tervet hozott az Nvidia

Az Nvidia október 25-én zárult harmadik üzleti negyedévének árbevétele éves összevetésben 103 százalékkal, 115,84 milliárd dollárra nőtt, meghaladva a 109,1 milliárd dolláros elemzői konszenzust. Az egy részvényre jutó korrigált eredmény (EPS) 2,68 dollár lett a várt 2,48 dollár helyett, a nettó profit pedig elérte a 65,3 milliárd dollárt.

A bevétel közel 93 százalékát adó adatközponti üzletág forgalma 110 százalékkal, 107,6 milliárd dollárra emelkedett. A legújabb Vera Rubin platform már az első negyedévében az adatközponti bevétel közel ötödét biztosította, miközben a korábbi architektúrák iránt is robusztus maradt a kereslet.

A folyó negyedévre a társaság 130 milliárd dolláros árbevételt vár, mindkét irányban 3 százalékos hibahatárral. A sáv közepe csaknem 4 százalékkal magasabb az elemzői konszenzusnál. Colette Kress ideiglenes vezérigazgató a 2027 februárjában induló, 2028-asként jelölt üzleti évre várt bevételnövekedési előrejelzést is megemelte, a korábbi 70 százalékról mintegy 75 százalékra.

A profitabilitás ugyanakkor rövid távon romolhat. A korrigált bruttó árrés a mostani 74,9 százalékról a következő negyedévben 71–72 százalékra szűkülhet, részben azért, mert a már fixált áras megrendeléseknél az Nvidia kénytelen lenyelni a megemelkedett beszerzési költségek egy részét.

A vevők finanszírozása továbbra is kulcskérdés

A növekedési célok elérése nemcsak a gyártási kapacitásokon múlik. Az ügyfeleknek időben elő kell teremteniük az adatközpontok létesítéséhez szükséges tőkét, és fel kell készíteniük infrastruktúrájukat a rendszerek fogadására.

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Az Nvidia egyes megállapodások keretében vállalja, hogy a felhőszolgáltatók üzembe helyezett kapacitásából maga is átvesz volumeneket. Ez jelentősen segítheti a szolgáltatók hitelfelvételét, ugyanakkor érdemi pénzügyi kockázatot ró a chipgyártóra. Az ilyen kötelezettségvállalások összege a negyedév végén legfeljebb 32 milliárd dollárt tett ki. A társaság emellett összesen 118 milliárd dollárnyi maximális garanciális kitettséget mutatott ki.

A kínai exportkorlátozások szintén árnyalják a kilátásokat. Az Nvidia az előző negyedévben még 2,4 milliárd dollár értékben szállított külön engedéllyel adatközponti chipeket Kínába, ezeket a szállításokat azonban felfüggesztette. A következő negyedéves menedzsment-iránymutatás már egyáltalán nem számol kínai adatközponti processzorbevétellel.

A rézpiacot is elérte az AI-beruházások bizonytalansága

A réz kritikus alapanyag az adatközpontok és a villamosenergia-hálózatok kiépítésében, ezért jegyzése egyre érzékenyebben reagál az AI-beruházások lendületére. Ezzel párhuzamosan az erősödő dollár a más devizában vásárlók számára érezhetően drágítja a fémet, ami érdemben visszafoghatja a fizikai keresletet.

A kínálati oldalon a Londoni Fémtőzsde (LME) készleteinek megugrása is lefelé nyomja az árakat. A raktárkészlet november közepére megközelítette a 320 ezer tonnát, szemben az augusztusi, mintegy 205 ezer tonnás mélyponttal.

Este a Fed kerül a figyelem középpontjába

A szerdai hazai makroadatok között szerepelnek a KSH szeptemberi kereseti statisztikái, valamint az MNB nemzetközi tartalékokról és harmadik negyedéves pénzügyi számlákról szóló jelentései. Utóbbiakból a szeptember végi GDP-arányos államadósság szintje is megismerhető.

Este a Federal Reserve legutóbbi kamatdöntő ülésének jegyzőkönyve adhat friss iránymutatást a monetáris kondíciók várható alakulásáról. Ennek különös súlyt ad, hogy a múlt héten már egy decemberi, 50 bázispontos kamatemelés lehetősége is beárazódott a piaci várakozásokba.

Az AI-szektor másik kiemelt eseménye az Anthropic tervezett elsődleges nyilvános részvénykibocsátása (IPO). A tőzsdére lépés akár 1500 milliárd dolláros cégérték mellett is megvalósulhat, a masszív túljegyzés pedig egyértelműen mutatja, hogy a befektetői étvágy jóval meghaladja a kínált részvénymennyiséget. A hatalmas felhajtás közepette ugyanakkor a feszített árazás és a túlzott növekedési elvárások jelentős kockázati tényezőt jelentenek.