A próbák során kisebb szoftverhibákra derült fény, amelyeket ki kell javítani.
Hamarosan élesedik az új vasúti menetrend: ezek lesznek a legnagyobb változások, készülhetnek lélekben az utasok
December 13-tól lép életbe az új, 2026-2027-es vasúti menetrend - közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán szombaton. Vitézy Dávid bejegyzésében kiemelte: az elmúlt fél évben azért dolgoztak, hogy a menetrend a meglévő járműállomány és a pályaállapot mellett is jobban igazodjon az utasok mindennapi igényeihez.
Vitézy Dávid a változások között említette, hogy bővül a hajnali eljutás lehetősége a szobi és esztergomi elővárosi vonalon, a győri és a ceglédi fővonalon több járat indul, különösen délután és este, valamint a Balaton térségében télen is bővítik a kínálatot. Miskolcról Füzesabonyon, Hatvanon, Budapesten, Győrön és Bécsen át közvetlen Railjet közlekedik Münchenbe és vissza - sorolta.
A miniszter szerint az új menetrend egyben látlelet is arról, milyen állapotokat örökölt a kormány. Számos vonalon a pálya állapota annyira leromlott, hogy a sebességkorlátozások miatt a késések már nem rendkívüli események, hanem a mindennapok részei - tette hozzá. Közölte, a tartós pályaállapotromlás miatt állandósult késéseket beépítették a menetrendbe, így néhány perccel nőni fog a menetidő a Budapest-Pécs és a Budapest-Szeged vonalon is.
Vitézy Dávid azt írta, ugyanakkor mindegyik érintett vonalon dolgoznak már európai uniós nagyberuházásokon a Baross Gábor Terv keretében, vagy magyarországi forrásból a lassújelek felszámolásán. A MÁV saját beruházási kerete 30-ról 80 milliárd forintra nő 2027-ben - tájékoztatott, hozzátéve, hogy ezzel párhuzamosan számos járműbeszerzési tendert is előkészítenek.
Címlapkép: Vajda János, MTI/MTVA
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