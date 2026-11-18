Kiberbiztonsági szakértők több tucat olyan kártékony fájlt azonosítottak, amelyek GTA 6-hoz kapcsolódó tartalomnak álcázzák magukat.
Ilyet még nem láttál a hazai mozikban: vörös szőnyeges pizsamapartit rendeznek péntek este
Magyarország első pizsamás moziestjét rendezik meg péntek este a debreceni Apolló moziban - tájékoztatta a Főnix Rendezvényszervező Kft. sajtószolgálata szerdán az MTI-t.
Közleményükben azt írták, az Apolló mozi "rendhagyó és végtelenül laza" estét álmodott meg, ahol a dress code a legkényelmesebb pizsama lesz. Az Apollló moziba este hét órára várják az érkezőket, vörös szőnyeges pizsamás fotózkodással. Előbb a Feketén fehéren, majd a Barátnőt felveszünk című filmet nézhetik meg a mozilátogatók - ismertették.
Karácsonyi vásár 2026: Szeged, Debrecen, Szentendre sem spórol idén az adventi fényözönnel, mutatjuk, mikor nyitnak a vidéki vásárok
Már november közepén elindul az adventi készülődés Magyarországon: Kiskunfélegyházán november 17-én, Debrecenben és Szombathelyen pedig november 20-án nyitják meg a karácsonyi vásárokat.
Elfogyott a Tisza-tó víztartaléka, most rendkívüli döntés született: így próbálják megmenteni a tavat
Végre jó hírek érkeztek a Tisza-tóról: 30 millió köbméter vizet tartalékolnak az aszály után, nagy változás jöhet.
Ne lepődj meg! Önvezető autók tűnnek fel Debrecen utcáin: ez nem vicc, és nem is egy sci-fi forgatása
Két önvezető jármű tesztelése kezdődött meg hétfőn Debrecen közútjain, a Debreceni Egyetem (DE) műszaki kara a projekt egyik szakmai partnereként vesz részt a munkában.
Vége a lezárásnak: 15 év után újranyit a vidék egyik legkülönlegesebb kilátója, a tériszonyosok rémálma – szigorú szabályokat vezettek be
Hosszú évek után ismét birtokba vehetik a kirándulók a Nagy-Eged-hegyi Dobó István-kilátót. Az Eger fölé magasodó, több mint hatvanéves építmény felújítása a végéhez közeledik.
Szenzációs felfedezés a tatai Öreg-tónál: egymillió forintot érő ritka madár bukkant fel a vadludak között
Különleges madár tűnt fel a tatai Öreg-tónál: a webkamerák felvételén egy vörösnyakú ludat szúrtak ki a szakemberek.
Sokkoló, mi rejtőzik a Tisza mélyén: több ezer autógumi kerülhetett elő, most önkéntesek próbálják megtisztítani a folyót
Nem mindennapi környezeti problémára derült fény Nagykörűnél: a Tisza alacsony vízállása miatt olyan gumiabroncsok bukkantak elő a folyóból, amelyeket még az 1970-es években helyeztek el...
Rendkívüli szigorítás a magyar kertes házakban: bírság is fenyegeti azt, aki ilyen fát ültet a telkén
A tiltólistán a mirigyes bálványfa, a fehér akác, a zöld juhar és a keskenylevelű ezüstfa is szerepel. Ezek közül különösen a bálványfa számít problémásnak Kübekházán...
Bizarr jelenetet rögzített a kamera: kecskék ugrálnak a hódmezővásárhelyi sírokon, a virágokat is lelegelik
Nem mindennapi látvány fogadja a látogatókat a hódmezővásárhelyi temetőben: kecskék járnak be rendszeresen a sírok közé, és a beszámolók szerint még az odahelyezett virágokat is...
Komoly pénzügyi bajba került Heves: a Magyar Államkincstár 288 millió forintot vont le az önkormányzat számlájáról.
Világhírű földtani csodák közé került a magyar tanúhegy: a Grand Canyon és a Kilimandzsáró után szerepel a listán
Van egy különleges tanúhegy Vas megyében, amely mellett sokan talán már elautóztak, mások kirándultak is a környékén, de kevesen tudják, milyen jelentős szerepet játszott a...
Halálos kórt terjeszt a vasi vizek új betolakodója: húszezer inváziós rákot kellett kifogni az Őrségben
Húszezer idegenhonos amerikai jelzőrákot gyérítettek idén a vasi élővizekben. A faj nemcsak az őshonos rákokat szorítja vissza, hanem a teljes vízi ökoszisztémára is hatással lehet.
Ez az álomszép balatoni vidék volt Scherer Péter második otthona: itt töltötte a legszebb nyarait, most emlékhelyet kapott
Kevesen tudják, mennyire szorosan kötődött a Balatonhoz Scherer Péter: a Jászai Mari-díjas színművész számára Sajkod nem egyszerű nyaralóhely, hanem valódi második otthon volt.
Ebbe a kis faluba vonult vissza a Dumaszínház sztárja: húsz évig hajkurásztam a pénzt, a sikert, elég volt!
Elmondása szerint bár már nem élnek olyan nagy lábon, semmiben sem szenvednek hiányt.
Hatalmas esőzés után jött a fordulat a Velencei-tónál: ennyit nőtt a vízállás, de még mindig nagy a baj
Komoly nehézségekkel küzd a körmendi ADA bútorgyár, ahol átmenetileg heti 32 órára csökkentették a munkaidőt, és létszámleépítésre is sor került.
A tűzoltók érkezésekor már nem volt tűz, az ingatlan azonban füsttel telítődött.
A szigorúan védett Fekete-réten engedély nélküli vízkivétel történt, jogosulatlanul alakították át a nemzeti park csatornarendszerét, védett tölgyerdőt veszélyeztettek.
Régen a bor egyetlen cseppjét sem pazarolták: így készült a lőre-cibere, a murci körte és a Márton-napi sásás lúd
Régi időkben bizony a gyengébbre sikerült bort sem feltétlenül öntötték ki: lőréből főztek levest, borral készült a liba, és még egy különleges körtés desszerthez is...
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A pénz, a stressz vagy a félelem tart vissza? Megnéztük, kik miért halogatnak
Az egyes élethelyzetek felől vizsgáltuk meg, hogy kiderüljön, hol milyen akadályokkal lehet találkozni.
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A bögrék kora lejárt? Így újulhat meg a céges karácsony (x)
Céges ajándék, aminek mindenki a maga módján örülhet.