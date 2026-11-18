Magyarország első pizsamás moziestjét rendezik meg péntek este a debreceni Apolló moziban - tájékoztatta a Főnix Rendezvényszervező Kft. sajtószolgálata szerdán az MTI-t.

Közleményükben azt írták, az Apolló mozi "rendhagyó és végtelenül laza" estét álmodott meg, ahol a dress code a legkényelmesebb pizsama lesz. Az Apollló moziba este hét órára várják az érkezőket, vörös szőnyeges pizsamás fotózkodással. Előbb a Feketén fehéren, majd a Barátnőt felveszünk című filmet nézhetik meg a mozilátogatók - ismertették.