A szerda reggeli gyengülés után délelőtt valamelyest erősödött a forint, az előző napi záráshoz képest azonban továbbra is mínuszban állt az euróval és a dollárral szemben. A magyar devizát a dollár nemzetközi menetelése és a hazai kamatcsökkentés lehetőségének felvetése is nyomás alatt tartja, miközben az euró jegyzése a közelmúltbeli kereskedési sáv felső széléhez közelít. Az árfolyamok alakulását a Pénzcentrum Árfolyam oldalán lehet követni.

Szerda délelőtt az euró árfolyama a reggel elért, 367,9 forint körüli napi csúcsról 367,4-re, a dolláré pedig 335,6 közeléből 335,1 forintra ereszkedett. A korrekció ellenére a magyar fizetőeszköz az előző záráshoz képest az euróval szemben 0,19, a dollár ellenében 0,57 százalékos gyengülést mutatott.

A forint már kedden is veszített értékéből. Az euró jegyzése a reggeli 364,4 körüli szintről késő délutánra 366,3 közelébe emelkedett, majd szerda reggel már 367 körül alakult. A hazai fizetőeszköz így a közelmúltban jellemző 362–368-as sáv gyengébbik széléhez került, de egyelőre nem lépett ki belőle.

A dollárért kedden reggel még nagyjából 331 forintot kellett adni, napközben azonban 333 fölé, szerda reggelre pedig 334,3 környékére emelkedett a jegyzés. A magyar deviza dollárral szembeni jelentősebb alulteljesítésében az amerikai deviza nemzetközi erősödése is komoly szerepet játszott.

Kamatot tartott az MNB, de a lazítás is felmerült

A hazai események közül az MNB keddi kamatdöntése és az azt követő jegybanki kommunikáció került a figyelem középpontjába. A Monetáris Tanács változatlanul 5,5 százalékon hagyta az alapkamatot, Varga Mihály ugyanakkor a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a döntés nem volt egyhangú, és kamatvágási javaslatot is tárgyaltak.

A jegybank szerint a kedvező hazai inflációs kilátások és kockázati megítélés fennmaradása, valamint a külső bizonytalanság enyhülése együttesen növelheti a monetáris politika mozgásterét. Ez nem jelent előre elrendelt kamatvágást, de nyitva hagyja a monetáris lazítás lehetőségét. A kedd délutáni kereskedésben a forint ezzel párhuzamosan tovább veszített erejéből.

A nemzetközi kamatkörnyezet ugyanakkor korlátozhatja a hazai lazítás mozgásterét. Az MNB helyzetértékelése szerint a piaci várakozások alapján az amerikai Federal Reserve és az Európai Központi Bank az év végéig még emelheti irányadó kamatait. Ha közben a magyar kamatszint csökkenne, szűkülne a forinteszközök kamatelőnye, ami a magyar deviza szempontjából kedvezőtlen fordulatot hozhat.

Az erős dollár és a költségvetési kilátások is nyomasztják a piacot

Az EUR/USD árfolyama másfél év után ismét 1,10 alá süllyedt. Az amerikai inflációs adat nyomán a befektetők szigorúbb Fed-kamatpályát kezdtek el árazni, miközben a részvénypiaci korrekcióhoz kapcsolódó kockázatkerülés is a dollár malmára hajtotta a vizet.

A hazai makrogazdasági kilátások szempontjából az Európai Bizottság kedden közzétett előrejelzése is lényeges fejlemény. Brüsszel a 2026-ra várt 7,3 százalékos GDP-arányos költségvetési hiány után 2027-re 5,2, 2028-ra pedig 5,3 százalékos deficittel számol.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ez érdemben eltér a Tisza-kormány folyamatos hiánycsökkentésre épülő hosszú távú programjától, amely a maastrichti kritériumokban rögzített 3 százalékos küszöb felé terelné a deficitet. A jövő évi költségvetésben szereplő 4,9 százalékos hiánycél is ambiciózusabb a bizottsági prognózisnál. Az előrejelzés így a fiskális konszolidáció elakadásának kockázatát vetíti előre, közvetlen hatása azonban a keddi forintgyengülésre nem különíthető el egyértelműen.

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Inflációs adatok és Fed-jegyzőkönyv kavarhatja fel a vizet

Szerdán az euróövezet októberi inflációjának végleges, felülvizsgált adatai adhatnak új támpontot az európai kamatpályával kapcsolatban. Mivel az előzetes becslés már ismert, elsősorban az esetleges korrekció és az áremelkedés belső szerkezete válthat ki piaci reakciót.

Délután az amerikai megkezdett lakásépítések és a kiadott építési engedélyek októberi statisztikái látnak napvilágot. A dollár kurzusát főként a konszenzustól jelentősen eltérő adatok mozgathatják meg.

Este publikálják a Fed legutóbbi kamatdöntő ülésének jegyzőkönyvét is. A befektetők az inflációs kockázatokról és a további kamatlépésekről szóló jelzéseket figyelik majd, jóllehet a dokumentum a döntéshozók akkori helyzetértékelését tükrözi, ezért azt az azóta érkező makroadatok fényében érdemes értelmezni.

A forint rövid távú mozgását elsősorban a dollár ereje és az MNB következő lépésével kapcsolatos kamatvárakozások formálhatják. Az euróval szemben továbbra is a 362–368-as sáv jelenti az irányadót, amelynek felső határát a szerda reggeli hullámban már élesen tesztelte az árfolyam.