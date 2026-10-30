Egy Magyarországon alig több mint 1000 forintért kapható vaj nyerte el a világ legjobb vaja címet

Az ír vaj lett a világ legjobb vajfajtája a TasteAtlas október végén frissített rangsorában. A konkrét márkák versenyét ugyanakkor francia kézműves vajak nyerték, a magyar boltokban is kapható nevek közül a Kerrygold az 53., a Lurpak a 68. helyre került. Magyar termelő egyik listára sem jutott fel, ami nem meglepő: a Tej Terméktanács szerint a hazai boltok vajkínálatának nagy része import.

A nemzetközi gasztronómiai értékelőoldal, a TasteAtlas 2026. október 28-án frissítette a világ legjobb vajainak toplistáját. Az oldal két rangsort vezet: az egyik vajtípusokat, vagyis regionális és eredetvédett vajakat rangsorol, a másik pedig konkrét márkákat és termékeket. Mindkettő a látogatók értékelésein alapul.

A vajtípusok versenyét az ír vaj nyerte 4,5 ponttal, a legjobb termelői között a TasteAtlas a Kerrygoldot is felsorolja. A Kerrygold 200 grammos kiszerelése a nagy hazai online áruházakban nagyjából 1050 és 1300 forint között kapható.

A világ 10 legjobb vajfajtája

Helyezés Vajfajta Származás Pontszám 1. ír vaj Írország 4,5 2. trabzoni vaj Törökország 4,4 3. Beurre d'Isigny Franciaország (Normandia) 4,3 4. ghí (tisztított vaj) India 4,1 5. Beurre Charentes-Poitou Franciaország 3,8 6. Manteiga dos Açores Portugália (Azori-szigetek) 3,8 7. niter kibbeh (fűszeres tisztított vaj) Etiópia 4,2 8. Beurre d'Ardenne Belgium 3,8 9. Mantequilla de Soria Spanyolország 3,7 10. Manteiga de garrafa Brazília 3,5

Fontos kiemelni, hogy a sorrend nem csak a pontszámon múlik. Az etióp niter kibbeh például magasabb pontszámmal is csak a hetedik, a helyezésbe tehát az értékelések száma is beleszámít.

A világ 10 legjobb vaja márkák szerint

Helyezés Termelő Termék Ország Pontszám 1. Maison Bordier Le Beurre Bordier Salé 4% Franciaország 5,0 2. Le Ponclet Beurre le Ponclet Franciaország 5,0 3. Beppino Occelli Burro Occelli Olaszország 4,9 4. Échiré Beurre d'Échiré AOP Demi-Sel Franciaország 4,9 5. Sublime Butter ízesített vajak Egyesült Királyság 4,8 6. Happy Butter Ghee Organic Ghee Egyesült Királyság 4,8 7. Karobi's Karobi's Ghee Egyesült Királyság 4,8 8. Czech Ghee Organic Ghee Csehország 4,8 9. Fen Farm Dairy Bungay Butter Egyesült Királyság 4,8 10. Animal Farm Creamery Cultured Butter Egyesült Államok 4,8

Az élmezőny kézműves, kis tételben gyártott vajakból áll, ezek itthon legfeljebb specialitás boltokban, például delikátokban vagy külföldi webshopokból szerezhetők be. A hazai polcokon is megtalálható márkák közül a Kerrygold sózott vaja az 53., a dán Lurpak a 68. a százas listán.

Miért nincs magyar vaj a világranglistán?

A százas márkalistán egyetlen magyar termelő sem szerepel, a vajtípusok között sincs magyar. A régióból viszont két cseh név is bekerült: a Czech Ghee a 8. helyen áll, a Farma Kubernát vaja a 77. lett.

Ennek egyik oka, hogy a vaj itthon mellékszereplő a tejiparban. A Magyar Tej Terméktanács ügyvezető igazgatója idén júniusban az InfoRádiónak úgy fogalmazott:

Itthon főleg a vaj és joghurt esetében igaz az a megállapítás, hogy a polci kínálat 60-70 százaléka import

- mondta Harcz Zoltán, a Magyar Tej Terméktanács ügyvezető igazgatója.

Korábbi lapértesülések szerint a hazai tejüzemek a tejszínt elsősorban tejfölnek dolgozzák fel, ezért kerül sok import vaj az országba, főként Németországból és Írországból. Azért magyar vaj is akad a boltokban: a polcokon megtalálható például a Tolle vagy a Mizo vaja, kisebb kézműves termelők pedig saját vajat is készítenek. Nemzetközi ismertségük azonban nincs, így a hasonló közönségszavazásos listákon esélyük sincs.

Az ír vaj sikerének titka, avagy miben más a legelőn tartott tehenek teje?

Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője szerint míg Magyarországon és a szomszédos országokban az istállós tejelőtehén-tartás terjedt el, ahol részben abraktakarmánnyal, részben pedig a kérődzők esetében elengedhetetlen tömegtakarmánnyal (például szénával, szilázzsal) etetik az állatokat, más Európai országokban éghajlati, illetve természeti adottságok miatt kézenfekvő megoldás maradt a legeltetéses marhatartás - már csak az állattartás költségei miatt is. Ez utóbbi különösen elterjedt Ausztriában, Németországban, Belgiumban, valamint Franciaország óceánparti övezetében. A nagy területen rendelkezésre álló, jó minőségű legelőkön tartott tejelő tehenek teje minőségileg némileg eltér a hazai viszonyok között termelt tejtől.

A friss fű és a változatos növényzet a legelőkön hatással van a tejre, amelynek eltérő, gazdagabb zsírsavösszetételt eredményeknek a tejben és a tejtermékekben egyaránt. A legeltetéses tartásból származó tejnek a béta-karotin tartalma is magasabb lehet, különösen a tavaszi hónapokban. Emiatt az ilyen tejből készült vaj színe sárgásabb, teltebb lehet, valamint megjelenhetnek rajta olyan, például diós aromák, amelyek az istállós tartásból származó vajon nem.

- tette hozzá Braunmüller Lajos, aki azt is kiemelte, hogy az így termelt tej és az abból készült vaj tehát színében kifejezetteb, ízében némileg karakteresebb lehet, de - tette hozzá - fontos leszögezni, hogy ez nem jelent jobb vagy egészségesebb minőségű terméket. "Az eltérés a takarmányozásból ered, a különbséget inkább az egyes ízlésbeli preferenciák vagy gasztronómiai követelmények jelentik" - fogalmazott.

Magyarországon ráadásul a vaj nem játszik akkora szerepet a gasztronómiában, mint például Franciaországban. Míg Franciaország északi és középső részén a vaj az alapvető zsiradék a főzés során, addig Dél-Európában az olivaolaj, Közép-Európában pedig hagyományosan a sertészsír, az utóbbi évtizedekben pedig a napraforgóolaj, valamint egyéb olajok (repce, kukorica, oliva) terjedt el, bár a hazai csúcsgasztronómiában az utóbbi években egyre inkább a jó minőségű mangalicazsír vált népszerűvé

- zárta gondolatait Braunmüller Lajos.

Mennyibe kerülnek itthon a toplistás vajak?

A listás vajak itthon sem számítanak elérhetetlen luxusnak. Október 29-én két nagy online élelmiszer-áruház kínálatát néztük meg, az akciós árakat figyelmen kívül hagyva. A 200 grammos Kerrygold eredeti ír vaj ekkor nagyjából 1050 és 1360 forint között volt kapható, a dán Lurpak vaj ugyanebben a kiszerelésben 1150 forint körül.

A Dublin Dairy márkaként nem szerepel a TasteAtlas listáján, de a győztes fajtához tartozó, itthon is ismert ír vajként érdemes összevetni a Kerrygolddal: a mintavétel napján 1100 forint körül adták. A hasonló kiszerelésű ír vajak tehát nagyjából egy árszinten mozognak. Itt fontos megjegyeznünk, hogy az árak boltonként és hetente változnak, a fenti összegek csak tájékoztató jellegű példák.

Érdemes-e a rangsor alapján vajat vásárolni?

A TasteAtlas maga is jelzi, hogy listái nem végleges ítéletek: a sorrend a látogatók értékelésein alapul, és folyamatosan frissül. A helyezés inkább irányt mutat, mint minőségi tanúsítványt ad.

A bevásárláskor érdemes a csomagolásra is ránézni. A zsírtartalom és a kilogrammonkénti ár többet elárul, mint a márkanév, és a „kenhető vajkészítmény" nem ugyanaz, mint a vaj: a Lurpak dobozos, kenhető változata például vaj és növényi olaj keveréke.

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