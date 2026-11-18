Európai uniós forrásokból újul meg a ráckevei (H6-os) HÉV vonala, a Dunaharaszti és Tököl közötti szakasz rekonstrukciójával párhuzamosan pedig az új szerelvények beszerzésére vonatkozó közbeszerzést is hamarosan kiírják – ismertette a fejlesztési terveket Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy csaknem egy évtized telt el azóta, hogy az állam átvette az elővárosi vasútvonalak üzemeltetését, az ígért fejlesztések azonban elmaradtak, a szolgáltatás színvonala pedig folyamatosan romlott. Kifejtette, hogy az előző kormányzati ciklusban Lázár János minden kapcsolódó beruházást leállított, és a járműbeszerzési tendert is visszavonta, amelyet később olyan gyenge minőségben írtak ki újra, hogy arra egyetlen gyártó sem jelentkezett.

A miniszter a jelenlegi helyzettel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy most hosszú évek semmittevését kell ledolgozniuk. Éppen ezért hatalmas lehetőséget jelent, hogy a ráckevei HÉV felújítására vonatkozó terveket évekkel korábban a Budapesti Fejlesztési Központban már elkészítették, a hazahozott európai uniós forrásoknak köszönhetően pedig most lehetőség nyílik a megvalósításukra. Hozzátette, hogy szintén uniós forrásokból írják ki rövidesen az új szerelvények beszerzését, így a vasúti pálya és a járműpark egyszerre korszerűsödhet.

A bemutatott látványtervek Dunaharaszti, Szigetszentmiklós, Szigethalom és Tököl térségét érintik. A beruházás célja, hogy a gyorsabb és megbízhatóbb kötöttpályás közlekedés versenyképes alternatívát nyújtson az autózással szemben. Ennek érdekében a pálya felújítása mellett akadálymentes peronokat, nagy kapacitású P+R parkolókat és B+R kerékpártárolókat, valamint valós idejű, audiovizuális utastájékoztató rendszert alakítanak ki. A kényelmesebb átszállás érdekében az autóbusz-megállókat közelebb helyezik a HÉV-állomásokhoz.

"A beruházás egyik kiemelt eleme a szigetszentmiklós-gyártelepi intermodális csomópont kialakítása, ahol a különböző közlekedési módok összehangolásával tehetjük egyszerűbbé a mindennapi utazást" – emelte ki Vitézy Dávid. A rekonstrukció több lépcsőben zajlik majd. Az első ütemben a meglévő H6-os vonalat korszerűsítik, míg a pálya Kálvin térig történő meghosszabbítása egy későbbi tervezési és fejlesztési szakaszban valósulhat meg.