Bár idén várhatóan 15 százalékkal, megközelítőleg 300 milliárd forintra bővül a hazai online élelmiszer-kiskereskedelem forgalma, a piac valójában még mindig gyerekcipőben jár. A növekedést nem a vásárlói réteg tömeges bővülése, hanem a meglévő, szűk vevőkör egyre gyakoribb rendelései hajtják. A szegmenst a hagyományos boltok helyett ma már egyértelműen a logisztikai fókuszú technológiai cégek és a gyorskereskedelembe beszálló ételfutár-platformok uralják - számolt be a G7.

A teljes élelmiszer-kiskereskedelem stagnálása mellett kiugrónak tűnik az online rendelések idei, két számjegyű volumennövekedése. A számok mögött azonban az húzódik meg, hogy a mintegy 10 ezer milliárdos teljes hazai piacból az online szegmens mindössze 2,5–3 százalékot hasít ki, ami nagyjából a fele a nyugat-európai vagy a cseh piacok arányának.

A fejlődés egyik fő gátja, hogy a szolgáltatás erősen Budapest-központú, és meglehetősen kevés a rendszeres vásárló. Bár az országban több millióan vásárolnak az interneten, a korábbi adatok alapján mindössze nagyjából 235 ezren rendelnek rutinszerűen élelmiszert. A piac tehát nem extenzíven, hanem intenzíven nő, vagyis leginkább ugyanaz a szűk réteg vásárol egyre többször és egyre többet.

A hazai forgalom több mint felét a Kifli.hu fedi le, rajta kívül a Tesco számít még klasszikus meghatározó szereplőnek. A Kifli számára 2026 kimagasló eredményeket hozott, hiszen az év első kilenc hónapjában közel 75 ezren regisztráltak náluk először, a teljesített rendeléseik száma pedig harmadával, 2,7 millióra ugrott. Bruttó forgalmuk idén várhatóan jócskán átlépi a 100 milliárd forintot, amivel a hazai FMCG-rangsorban már megközelítik a középmezőnyt, bár a nagy, hagyományos boltláncok beéréséhez még többszörözniük kellene a bevételüket.

A tervezett nagybevásárlásokra specializálódott Kifli–Tesco-páros mellett a piac másik felét az ételfutár-platformok vették át. Mivel a készétel-kiszállítás már nem tartogat érdemi növekedési potenciált, a Foodora és a Wolt logikus módon a napi fogyasztási cikkek (FMCG) felé fordult. A lépés sikeresnek bizonyult, a Foodora élelmiszer-rendelései ugyanis 2026 januárja és októbere között 30 százalékkal nőttek, a Woltnál pedig már minden negyedik kiszállított tétel ebbe a kategóriába esik. Ezek a platformok mára a legtöbb hazai szupermarket – többek között a Spar, a Penny, az Auchan vagy épp a Coop – kiszervezett online kiszállítóivá váltak.

A szegmens sajátossága, hogy valójában sokkal inkább technológiai és logisztikai műfaj, mintsem hagyományos kereskedelem. Míg a fizikai boltok az árakkal versenyeznek, az online térben a szolgáltatás minősége, a gyorsaság és a kényelem a döntő. A vásárlói szokások is élesen elkülönülnek az egyes platformok között, mivel a 30 év alattiak jellemzően a Foodora vagy a Wolt gyors, impulzív megoldásait választják, míg a családosok a Kifli és a Tesco tervezhetőbb, nagyjából 30 terméket tartalmazó heti bevásárlásait preferálják. A szolgáltatók legfőbb feladata most az, hogy erős informatikai háttérrel maximalizálják a kosárértéket, és a jó első élményre építve hosszú távon is magukhoz láncolják a vevőket.