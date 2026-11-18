Idén hetedik alkalommal rendezte meg az Év Bejglije versenyt a Magyar Cukrász Ipartestület, amelyen rekordszámú, összesen 67 bejglit értékelt a zsűri. A hagyományos diós és mákos sütemények mellett az ínyenc kategóriában is győztest hirdettek, ahol idén különösen szokatlan alapanyagokkal és ízkombinációkkal kísérleteztek a cukrászok.

A Magyar Cukrász Ipartestület idén hetedik alkalommal hirdette meg az Év Bejglije versenyt cukrászdák, vendéglátóhelyek és kézműves pékségek számára. A megmérettetésen három kategóriában, hagyományos diós, hagyományos mákos és ínyenc bejglikkel lehetett nevezni. A versenyen kizárólag a Magyar Élelmiszerkönyv vonatkozó előírásainak megfelelő termékek indulhattak.

A három kategóriában összesen 67 bejglit kóstolt és értékelt a zsűri, ami rekordnak számít a verseny történetében. Az ínyenc kategóriában idén különösen változatos alapanyagok jelentek meg: a pekándió, a tökmag és a mogyoró mellett kesudiót és szezámmagot is felhasználtak a versenyzők. A fűszerek között feketebors, borókabogyó, gyömbér, tonkabab, koriander és kamilla is szerepelt, míg a gyümölcsök közül a meggy, a sárgabarack, a füge és a szilva mellett mangóval és papayával is kísérleteztek.

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Ezek lettek 2026 legjobb bejglijei

Hagyományos diós kategóriában a szegedi REÖK Kézműves Cukrászda és Kávéház cukrásza, Novák Ádám nyerte el az Év Diós Bejglije címet. A második helyen Geleta Balázs, a balatonlellei Geleta Cukrászda cukrásza végzett, míg a bronzérmet Fodor Sándor, a budapesti Habcsók Cukrászda képviselője szerezte meg.

Hagyományos mákos kategóriában Szivós Zita, a budapesti Major Cukrászda cukrásza lett az első. Az ezüstérmet Bánki Viktor, a budapesti Még 1 Kifli-t Kézműves Pékség képviselője, a bronzérmet pedig Pass Szilvia, a székesfehérvári Aranyalma Cukrászda cukrásza kapta.

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Az ínyenc kategória győztese Millei Renátó lett a siófoki Dinasztia Cukrászdából, Téli napsugár fantázianevű bejglijével. A sütemény karamellizált kesudióval és frissen őrölt korianderrel fűszerezett, aszalt sárgabarackos töltelékkel készült. A második helyen Novák Ádám végzett Arany mandula nevű bejglijével, míg a harmadik Szivós Zita lett Gesztenye meglepetés elnevezésű süteményével.

A több kategóriában is dobogós helyezést elérő versenyzők közül Novák Ádám, a szegedi REÖK Kézműves Cukrászda és Kávéház cukrásza kapta az Év Bejglije Kézműves Nívódíjat, miután a hagyományos diós kategóriában első, az ínyenc kategóriában pedig második helyen végzett.