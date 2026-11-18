A héten megkezdi a Magyar Államkincstár a fiatal gazdálkodóknak járó kiegészítő területalapú támogatás előlegének folyósítását – derül ki az Agrárminisztérium szerdai Facebook-bejegyzéséből. Az összesen 4,5 milliárd forintos keretösszeg mintegy ötezer mezőgazdasági termelő tevékenységét segíti.

Az összesen 4,5 milliárd forintos keretösszeg mintegy ötezer mezőgazdasági termelő tevékenységét segíti. A szaktárca indoklása szerint a kifizetés stratégiai jelentőségű az ágazat jövője szempontjából, mivel "a fiatal gazdálkodók támogatása, a nemzedékváltás ösztönzése a magyar agrárium hosszú távú fenntarthatóságának és versenyképességének egyik kulcsa".

A minisztérium emellett kiemelte, hogy a célzott források biztosítása hozzájárul ahhoz is, hogy "a gazdálkodói tapasztalatok, a szakmai tudás és a vidéki közösségek értékei a következő nemzedékek számára is megőrizhetők és fejleszthetők legyenek".