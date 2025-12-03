Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Advent első hétvégéjén Európa-szerte megnyitnak a karácsonyi vásárok: ha te sem szeretnél lemaradni az ünnepi eseményről, belföldön és külföldön sem fogsz unatkozni. A Pénzcentrum karácsonyi kvízében most arra vagyunk kíváncsiak, mennyire ismered az európai nagyvárosokat: vajon képes vagy-e felismerni, melyik fényképen melyik híres karácsonyi vásár látható? Tedd próbára tudásod vagy gyűjts ötleteket, hová utazz az adventi hétvégéken az ünnepekig!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Adventi utazást tervezel? Ismerd fel a híres európai karácsonyi vásárokat képek alapján! 1/10 kérdés A képen látható várost "a karácsony fővárosának" is nevezik. Hol készült a fotó? München London Zürich Strasbourg Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik város karácsonyi vásárját ábrázolja a fénykép? Pozsony Bukarest Tallinn Prága Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik európai város karácsonyi vásárja látható a képen? Bécs Hamburg Zakopane Budapest Következő kérdés 4/10 kérdés Hol találjuk a képen látható híres karácsonyi vásárt? Bécs Brugge Szófia Amszterdam Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik nagyváros karácsonyi vásárját látjuk a fényképen? Brüsszel Helsinki Koppenhága Párizs Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik romániai város karácsonyi vásárjáról készült a fénykép? Nagyvárad Temesvár Brassó Arad Következő kérdés 7/10 kérdés Hol készült a híres európai karácsonyi vásárt ábrázoló fénykép? Prága Graz Bréma Zágráb Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik nagyváros karácsonyi vásárja látható a fotón? Gdańsk Barcelona Glasgow Nürnberg Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik magyar város karácsonyi vásárját ábrázolja a fénykép? Debrecen Pécs Győr Budapest Következő kérdés 10/10 kérdés Hol találjuk a képen látható híres karácsonyi vásárt? Köln Bern Innsbruck Wrocław Eredmények

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

NEKED AJÁNLJUK