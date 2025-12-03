2025. december 3. szerda Ferenc, Olívia
Huge crowd of people moving over NurembergÂ´s world-famous christmas market (Christkindlsmarkt) at night, passing colorful illuminated christmas decoration and food stalls. NurembergÂ´s landmark Frauenkirche (Church of our Lady) can be
Kvíz

Kvíz: Adventi utazást tervezel? Ismerd fel a híres európai karácsonyi vásárokat képek alapján!

Pénzcentrum
2025. december 3. 18:05

Advent első hétvégéjén Európa-szerte megnyitnak a karácsonyi vásárok: ha te sem szeretnél lemaradni az ünnepi eseményről, belföldön és külföldön sem fogsz unatkozni. A Pénzcentrum karácsonyi kvízében most arra vagyunk kíváncsiak, mennyire ismered az európai nagyvárosokat: vajon képes vagy-e felismerni, melyik fényképen melyik híres karácsonyi vásár látható? Tedd próbára tudásod vagy gyűjts ötleteket, hová utazz az adventi hétvégéken az ünnepekig!

Kvíz: Adventi utazást tervezel? Ismerd fel a híres európai karácsonyi vásárokat képek alapján!

1/10 kérdés
A képen látható várost "a karácsony fővárosának" is nevezik. Hol készült a fotó?
Image of a beautiful Christmas market in a square of the city of Strasbourg
München
London
Zürich
Strasbourg
2/10 kérdés
Melyik város karácsonyi vásárját ábrázolja a fénykép?
Town Hall (Right) Christmas Market, Tallinn, Estonia. Photograph taken at sunrise
Pozsony
Bukarest
Tallinn
Prága
3/10 kérdés
Melyik európai város karácsonyi vásárja látható a képen?
Bécs
Hamburg
Zakopane
Budapest
4/10 kérdés
Hol találjuk a képen látható híres karácsonyi vásárt?
Christmas market on Rathausplatz in Vienna. (with Merry Christmas script in German)
Bécs
Brugge
Szófia
Amszterdam
5/10 kérdés
Melyik nagyváros karácsonyi vásárját látjuk a fényképen?
Nyhavn Canal at sunset, Christmas time, Nyhavn,Copenhagen, Denmark, Europe
Brüsszel
Helsinki
Koppenhága
Párizs
6/10 kérdés
Melyik romániai város karácsonyi vásárjáról készült a fénykép?
Timisoara, Romania - December 14, 2016: Christmas arrangements in Victory Square, Timisoara, Romania, with orthodox cathedral in background.
Nagyvárad
Temesvár
Brassó
Arad
7/10 kérdés
Hol készült a híres európai karácsonyi vásárt ábrázoló fénykép?
Prága
Graz
Bréma
Zágráb
8/10 kérdés
Melyik nagyváros karácsonyi vásárja látható a fotón?
Huge crowd of people moving over NurembergÂ´s world-famous christmas market (Christkindlsmarkt) at night, passing colorful illuminated christmas decoration and food stalls. NurembergÂ´s landmark Frauenkirche (Church of our Lady) can be seen in the back.
Gdańsk
Barcelona
Glasgow
Nürnberg
9/10 kérdés
Melyik magyar város karácsonyi vásárját ábrázolja a fénykép?
Debrecen
Pécs
Győr
Budapest
10/10 kérdés
Hol találjuk a képen látható híres karácsonyi vásárt?
Wroclaw, Poland. Winter traveling background with famous Christmas Market of Europe.
Köln
Bern
Innsbruck
Wrocław
Címlapkép: Getty Images
