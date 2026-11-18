Csütörtökön egy gyorsan kimélyülő és mozgó ciklon alakítja Magyarország időjárását, amely kiadós esőzést és viharos szelet hoz magával – hangzott el a HungaroMet Facebook-videójában.

A légörvény hatására már a délelőtti órákban országszerte megnövekszik és megvastagszik a felhőzet, dél körül pedig a csapadékzóna is eléri hazánkat. A HungaroMet tájékoztatása szerint "délután egyre többfelé számíthatunk tartós, kiadós esőzésre, de záporok, a déli tájakon helyenként még zivatar is kialakulhat". A legjelentősebb mennyiségű csapadékra egy délnyugat–északkeleti sáv mentén kell készülni.

Az eső mellett a légmozgás is meghatározó lesz. Napközben még csak élénk széllökések várhatók, ám a nap második felében jelentősen megváltozik a szél erőssége és iránya. A meteorológiai szolgálat előrejelzése alapján "késő délutántól egyre többfelé megerősödik, főként a déli országrészben viharossá, sőt olykor még erősen viharossá is fokozódhat előbb a délies, majd – a ciklon hátoldalán – az északnyugatira forduló szél".